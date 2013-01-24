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Philips Avent ISIS

крышка

CRP405
Avent
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Общая оценка / 5
Avent
  • Крышка для молокоотсоса Крышка для молокоотсоса Крышка для молокоотсоса
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    Philips Avent ISIS крышка

    CRP405
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Крышка для молокоотсоса

    Эта деталь ручного молокоотсоса устанавливается на основание бутылочки как подставка и может использоваться как крышка для воронки молокоотсоса. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Крышка для молокоотсоса

    Эта деталь ручного молокоотсоса устанавливается на основание бутылочки как подставка и может использоваться как крышка для воронки молокоотсоса. Узнать обо всех преимуществах

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      • одинарный электронный молокоотсос

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        • SCD277/00
        • SCD281/00
        • SCF290/11
        • SCF290/12
        • SCF290/13
        • SCF290/15
        • SCF290/16
        • SCF290/20
        • SCF290/28
        • SCF290/60
        • SCF300/08
        • SCF300/12
        • SCF300/13
        • SCF300/15
        • SCF300/20
        • SCF300/60
        • SCF310/12
        • SCF310/13
        • SCF310/20
        • SCF310/60
        Подходит для:
        • SCF290/98
        • SCF290/99

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