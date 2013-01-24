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Philips Avent

Крышка, защелки стерилизатора для микроволновой печи

CRP408
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • Крышка для стерилизатора для микроволновой печи Крышка для стерилизатора для микроволновой печи Крышка для стерилизатора для микроволновой печи
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    Philips Avent Крышка, защелки стерилизатора для микроволновой печи

    CRP408
    Общая оценка / 5

    Крышка для стерилизатора для микроволновой печи

    Стерилизатор для микроволновой печи Philips Avent используется для стерилизации бутылочек и других принадлежностей для кормления малыша. Эта крышка предназначена именно для такого стерилизатора. Оставьте крышку закрытой после стерилизации, и содержимое останется стерильным в течение 24 часов. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Крышка, защелки стерилизатора для микроволновой печи

    Крышка для стерилизатора для микроволновой печи

    Стерилизатор для микроволновой печи Philips Avent используется для стерилизации бутылочек и других принадлежностей для кормления малыша. Эта крышка предназначена именно для такого стерилизатора. Оставьте крышку закрытой после стерилизации, и содержимое останется стерильным в течение 24 часов. Узнать обо всех преимуществах

    Крышка для стерилизатора для микроволновой печи

    Стерилизатор для микроволновой печи Philips Avent используется для стерилизации бутылочек и других принадлежностей для кормления малыша. Эта крышка предназначена именно для такого стерилизатора. Оставьте крышку закрытой после стерилизации, и содержимое останется стерильным в течение 24 часов. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Крышка, защелки стерилизатора для микроволновой печи

    Крышка для стерилизатора для микроволновой печи

    Стерилизатор для микроволновой печи Philips Avent используется для стерилизации бутылочек и других принадлежностей для кормления малыша. Эта крышка предназначена именно для такого стерилизатора. Оставьте крышку закрытой после стерилизации, и содержимое останется стерильным в течение 24 часов. Узнать обо всех преимуществах

    Крышка для стерилизатора для микроволновой печи

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    • стерилизатор для микроволновой печи

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    Технические характеристики

    • Сменная деталь

      Подходит для:
      • SCD279/00
      • SCD283/00
      • SCF271/01
      • SCF271/02
      • SCF271/06
      • SCF271/07
      • SCF271/20
      • SCF271/42
      • SCF271/51
      • SCF277/01
      • SCF277/51

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