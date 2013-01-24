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Вставка в диск для картофеля

CRP509
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  • Аксессуар для кухонного комбайна Аксессуар для кухонного комбайна Аксессуар для кухонного комбайна
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    Вставка в диск для картофеля

    CRP509
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Аксессуар для кухонного комбайна

    Этот диск из нержавеющей стали предназначен для измельчения фруктов, овощей и других продуктов в кухонном комбайне. Легко снимать, удобно мыть! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Вставка в диск для картофеля

    Аксессуар для кухонного комбайна

    Этот диск из нержавеющей стали предназначен для измельчения фруктов, овощей и других продуктов в кухонном комбайне. Легко снимать, удобно мыть! Узнать обо всех преимуществах

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      • Сталь

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для
        HR7766/13

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