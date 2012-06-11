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  • Постоянный фильтр для кофе Постоянный фильтр для кофе Постоянный фильтр для кофе

    Постоянный фильтр для кофе

    CRP727

    Постоянный фильтр для кофе

    Этот многоразовый фильтр для кофе позволяет отказаться от бумажных фильтров для кофе. Совместим с кофемашинами, требующими фильтров размером 1 x 4.

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    Постоянный фильтр для кофе

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    Постоянный фильтр для кофе

    Информацию о совместимости см. на вкладке с характеристиками

    • Черный
    • Размер фильтра 1 x 4

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени вашему прибору может потребоваться обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    • Подходит для:

      Daily Collection
      • HD7447/00
      • HD7447/01
      • HD7447/20
      • HD7447/40
      • HD7457/20
      • HD7457/21
      • HD7457/30
      • HD7459/20
      • HD7459/23
      • HD7459/31
      • HD7459/40
      • HD7459/61
      • HD7459/71
      • HD7459/80
      • HD7459/81
      • HD7461/00
      • HD7461/03
      • HD7461/20
      • HD7461/23
      • HD7461/40
      • HD7461/43
      • HD7462/01
      • HD7462/20
      • HD7462/21
      • HD7462/23
      • HD7462/30
      • HD7463/20
      • HD7467/20
      • HD7469/20
      • HD7470/20
      • HD7472/20
      • HD7474/20
      • HD7476/20
      • HD7478/20
      • HD7479/20
      Кофеварка Intense
      • HD7685/30
      • HD7685/90
      • HD7695/90
      • HD7696/90
      • HD7697/90
      Система Grind & Brew
      • HD7740
      • HD7751
      • HD7753
      Café Gaia
      • HD7544
      • HD7546
      • HD7547
      Viva Collection
      • HD7562
      • HD7563
      • HD7564
      • HD7565
      • HD7566
      • HD7567
      Café Gourmet
      • HD5407
      • HD5408
      • HD5412
      • HD5413
      • HD5414
    Badge-D2C

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