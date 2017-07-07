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  • Для очистки щелей и трещин Для очистки щелей и трещин Для очистки щелей и трещин

    PowerPro Щелевая насадка

    CRP740

    Для очистки щелей и трещин

    Эта щелевая насадка позволяет проводить уборку в углах и труднодоступных местах.

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    PowerPro Щелевая насадка

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    • Соединение ActiveLock
    • Черный

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени вашему прибору может потребоваться обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    • Сменная деталь

      Подходит для
      • FC9170/01
      • FC9170/02
      Подходит для:
      • FC8760 — FC8769
      • FC8950
      • FC8952
      Подходит для:
      • FC8732/01
      • FC8734/01
      • FC8734/04
      • FC8734/71
      • FC8736/01
      • FC8738/01
      • FC9200/01
      • FC9204/01
      • FC9205/01
      • FC9210/01
      • FC9218/03
      • FC9219/01
      • FC9222/01
      • FC9222/02
      • FC9225/01
      • FC9232/01
      • FC9236/03
      Подходит для
      • FC6841
      • FC6842
      • FC6843
      • FC6844
      • FC8712/01
      • FC8712/02
      • FC8714
      • FC8716
      • FC8720
      • FC8722
      • FC8724
      • FC8732/01
      • FC8733/01
      • FC8734/01
      • FC8734/02
      • FC8736/01
      • FC8738/01
      • FC8740/01
      • FC8748/01
      • FC9004
      • FC9006
      • FC9007
      • FC9008
      • FC9010
      • FC9011
      • FC9012
      • FC9018
      • FC9019
      • FC9020
      • FC9021
      • FC9022
      • FC9023
      • FC9024
      • FC9025
      • FC9026
      • FC9027
      • FC9054
      • FC9056
      • FC9057
      • FC9060
      • FC9061/01
      • FC9062
      • FC9064
      • FC9064/02
      • FC9066
      • FC9066/03
      • FC9067
      • FC9067/02
      • FC9071
      • FC9073
      • FC9074
      • FC9076
      • FC9078
      • FC9100
      • FC9101
      • FC9102
      • FC9103
      • FC9104
      • FC9106
      • FC9108
      • FC9110
      • FC9112
      • FC9114
      • FC9116
      • FC9120
      • FC9122
      • FC9124
      • FC9126
      • FC9128
      • FC9130
      • FC9131
      • FC9132
      • FC9150
      • FC9150/09
      • FC9150/B
      • FC9152
      • FC9152/B
      • FC9153/01
      • FC9154
      • FC9154/B
      • FC9160/A
      • FC9161/A
      • FC9161/B
      • FC9162/A
      • FC9164/A
      • FC9165/A
      • FC9166/A
      • FC9170
      • FC9170/03
      • FC9170/09
      • FC9171
      • FC9172
      • FC9172/03
      • FC9173/01
      • FC9174
      • FC9175
      • FC9175/03
      • FC9176
      • FC9200
      • FC9200/B
      • FC9202
      • FC9202/B
      • FC9204
      • FC9204/02
      • FC9204/B
      • FC9205/01
      • FC9206
      • FC9206/B
      • FC9208
      • FC9208/B
      • FC9209
      • FC9209/B
      • FC9210
      • FC9212
      • FC9214
      • FC9216
      • FC9218
      • FC9218/03
      • FC9219/01
      • FC9222
      • FC9222/02
      • FC9225/01
      • FC9226
      • FC9228
      • FC9229
      • FC9232
      • FC9236
      • FC9236/03
      • FC9238
      • FC9239

    • Подходит для

      Aqua Action
      FC8950–FC8952
      PowerPro
      FC8760 — FC8769
    Badge-D2C

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