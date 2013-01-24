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Для простой очистки
Благодаря этой телескопической трубке с регулируемой длиной вы всегда будете проводить уборку в максимально удобном положении. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для простой очистки
Благодаря этой телескопической трубке с регулируемой длиной вы всегда будете проводить уборку в максимально удобном положении. Узнать обо всех преимуществах
Для простой очистки
Благодаря этой телескопической трубке с регулируемой длиной вы всегда будете проводить уборку в максимально удобном положении. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для простой очистки
Благодаря этой телескопической трубке с регулируемой длиной вы всегда будете проводить уборку в максимально удобном положении. Узнать обо всех преимуществах
Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Сменная деталь
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