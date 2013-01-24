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Телескопическая трубка

CRP743
  • Для простой очистки Для простой очистки Для простой очистки
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    Телескопическая трубка

    CRP743

    Для простой очистки

    Благодаря этой телескопической трубке с регулируемой длиной вы всегда будете проводить уборку в максимально удобном положении. Узнать обо всех преимуществах

    Телескопическая трубка

    Для простой очистки

    Благодаря этой телескопической трубке с регулируемой длиной вы всегда будете проводить уборку в максимально удобном положении. Узнать обо всех преимуществах

    Для простой очистки

    Благодаря этой телескопической трубке с регулируемой длиной вы всегда будете проводить уборку в максимально удобном положении. Узнать обо всех преимуществах

    Телескопическая трубка

    Для простой очистки

    Благодаря этой телескопической трубке с регулируемой длиной вы всегда будете проводить уборку в максимально удобном положении. Узнать обо всех преимуществах

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      • Соединение ActiveLock

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        FC8760 — FC8769
        Подходит для
        • FC8732/01
        • FC8734/01
        • FC8734/02
        • FC8736/01
        • FC8738/01
        • FC8748/01
        • FC8954/01
        • FC8954/02
        • FC8956/01
        • FC8956/02
        • FC896/01
        • FC8966/02
        • FC8968/01
        • FC8968/02
        • FC9062/01
        • FC9064/02
        • FC9071/01
        • FC9071/02
        • FC9071/03
        • FC9073/01
        • FC9083/01
        • FC9087/01
        • FC9150/01
        • FC9150/02
        • FC9150/09
        • FC9200/01
        • FC9204/02
        • FC9210/01
        • FC9218/03
        • FC9222/01
        • FC9222/02
        • FC9232/01
        • FC9236/03
        • FC9302/01
        • FC9304/01
        • FC9306/01
        • FC9306/02
        Для HomeCare
        FC9312

      • Подходит для

        PowerPro
        FC8760 — FC8769

      Что входит в комплект?

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