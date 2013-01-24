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PowerPro

Шланг

CRP744
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    PowerPro Шланг

    CRP744
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Для простой очистки

    Нередко случается, что срок службы пылесоса превышает срок службы его шланга. Теперь вы с легкостью можете заменить поврежденную деталь! Узнать обо всех преимуществах

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    PowerPro Шланг

    Для простой очистки

    Нередко случается, что срок службы пылесоса превышает срок службы его шланга. Теперь вы с легкостью можете заменить поврежденную деталь! Узнать обо всех преимуществах

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      Для простой очистки

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      • Соединение ActiveLock
      • Черный

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Подходит для

        PowerPro
        FC8760 — FC8769

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