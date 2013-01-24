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PowerLife

Насадка для любых напольных покрытий

CRP749
Общая оценка / 5
  • Насадка для любых напольных покрытий Насадка для любых напольных покрытий Насадка для любых напольных покрытий
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    PowerLife Насадка для любых напольных покрытий

    CRP749
    Общая оценка / 5

    Насадка для любых напольных покрытий

    С помощью этой универсальной насадки можно выполнять наиболее распространенные типы уборки за один подход. Узнать обо всех преимуществах

    PowerLife Насадка для любых напольных покрытий

    Насадка для любых напольных покрытий

    С помощью этой универсальной насадки можно выполнять наиболее распространенные типы уборки за один подход. Узнать обо всех преимуществах

    Насадка для любых напольных покрытий

    С помощью этой универсальной насадки можно выполнять наиболее распространенные типы уборки за один подход. Узнать обо всех преимуществах

    PowerLife Насадка для любых напольных покрытий

    Насадка для любых напольных покрытий

    С помощью этой универсальной насадки можно выполнять наиболее распространенные типы уборки за один подход. Узнать обо всех преимуществах

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      • Универсальный

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для
        FC8400 - FC8499

      • Подходит для

        PowerLife
        FC8450 - FC8459
        PowerPro Active
        • FC8630 — FC8649
        • FC9520 — FC9529
        PowerPro Compact
        FC8470 - FC8479
        PerformerActive
        FC8650 - FC8659
        PerformerActive ECO
        FC8520 – FC8528
        PowerLife ECO
        FC8320 – FC8326
        PowerPro Compact ECO
        FC9320 – FC9326

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