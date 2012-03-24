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  • Для очистки щелей и трещин Для очистки щелей и трещин Для очистки щелей и трещин

    Щелевая насадка

    CRP751

    Для очистки щелей и трещин

    Эта щелевая насадка позволяет проводить уборку в углах и труднодоступных местах.

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    Щелевая насадка

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    • Коническое
    • Серый

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени вашему прибору может потребоваться обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    • Сменная деталь

      Подходит для
      • FC8130/01
      • FC8130/60
      • FC8131/01
      • FC8132/01
      • FC8132/60
      • FC8134/01
      • FC8135/01
      • FC8135/11
      • FC8136/01
      • FC8140/01
      • FC8140/60
      • FC8142/01
      • FC8142/02
      • FC8144/01
      • FC8146/01
      • FC8146/02

    • Подходит для

      EasyLife
      • FC8130 - FC8139
      • FC8140 - FC8149
      Серия 5000, PerformerActive
      FC8650 – FC8659
      Performer Ultimate
      • FC8921, FC8922, FC8924, FC8925
      • FC8941/09, FC8942/09
      • FC8955/09
      • FC8957/09
      PowerLife
      FC8450 - FC8459
      PowerPro Active
      • FC8630 — FC8649
      • FC9520 — FC9529
      PowerPro Compact
      • FC8470 - FC8479
      • FC9330 – FC9334
      • FC9350 – FC9353
      • FC9515
      • FC9516
      PerformerActive ECO
      FC8520 – FC8528
      Серия 7000, Performer Silent
      • FC8779
      • FC8780–FC8786
      PowerLife ECO
      FC8320 – FC8326
      PowerPro Compact ECO
      FC9320 – FC9326
      Серия 9000
      • XB9125
      • XB9145
      • XB9155
      • XB9185
      • XB9154
    Badge-D2C

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