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Телескопическая трубка

CRP752
  • Для простой очистки Для простой очистки Для простой очистки
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    Телескопическая трубка

    CRP752

    Для простой очистки

    Благодаря этой телескопической трубке с регулируемой длиной вы всегда будете проводить уборку в максимально удобном положении. Узнать обо всех преимуществах

    Телескопическая трубка

    Для простой очистки

    Благодаря этой телескопической трубке с регулируемой длиной вы всегда будете проводить уборку в максимально удобном положении. Узнать обо всех преимуществах

    Для простой очистки

    Благодаря этой телескопической трубке с регулируемой длиной вы всегда будете проводить уборку в максимально удобном положении. Узнать обо всех преимуществах

    Телескопическая трубка

    Для простой очистки

    Благодаря этой телескопической трубке с регулируемой длиной вы всегда будете проводить уборку в максимально удобном положении. Узнать обо всех преимуществах

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      • с фиксатором для аксессуаров

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для
        FC8400 - FC8499

      • Подходит для

        EasyLife
        • FC8130 - FC8139
        • FC8140 - FC8149
        PowerLife
        • FC8450 - FC8459
        • FC8446
        PowerPro Active
        • FC8630 — FC8649
        • FC9520 — FC9529
        PowerPro Compact
        FC8470 - FC8479
        PerformerActive
        FC8650 - FC8659
        PerformerActive ECO
        FC8520 – FC8528
        PowerLife ECO
        FC8320 – FC8326
        PowerPro Compact ECO
        FC9320 – FC9326

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