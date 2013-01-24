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DailyDuo

Выходной фильтр

CRP788
Общая оценка / 5
  • Для оптимальной фильтрации воздуха Для оптимальной фильтрации воздуха Для оптимальной фильтрации воздуха
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    DailyDuo Выходной фильтр

    CRP788
    Общая оценка / 5

    Для оптимальной фильтрации воздуха

    Фильтр улавливает вредных микроскопических паразитов, вызывающих респираторные аллергии. Узнать обо всех преимуществах

    DailyDuo Выходной фильтр

    Для оптимальной фильтрации воздуха

    Фильтр улавливает вредных микроскопических паразитов, вызывающих респираторные аллергии. Узнать обо всех преимуществах

    Для оптимальной фильтрации воздуха

    Фильтр улавливает вредных микроскопических паразитов, вызывающих респираторные аллергии. Узнать обо всех преимуществах

    DailyDuo Выходной фильтр

    Для оптимальной фильтрации воздуха

    Фильтр улавливает вредных микроскопических паразитов, вызывающих респираторные аллергии. Узнать обо всех преимуществах

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      • Фильтр HEPA

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        FC6161
        Подходит для
        FC6040/00

      • Подходит для

        Daily Duo
        FC6161

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