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Емкость для воды

CRP995
Общая оценка / 5
  • Чтобы в вашей эспрессо-кофемашине всегда была вода Чтобы в вашей эспрессо-кофемашине всегда была вода Чтобы в вашей эспрессо-кофемашине всегда была вода
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    Емкость для воды

    CRP995
    Общая оценка / 5

    Чтобы в вашей эспрессо-кофемашине всегда была вода

    Этот резервуар для воды дымчатого цвета подходит для нескольких моделей кофемашин. Ручка позволяет легко отсоединять его для наполнения и очистки.

    Емкость для воды

    Чтобы в вашей эспрессо-кофемашине всегда была вода

    Этот резервуар для воды дымчатого цвета подходит для нескольких моделей кофемашин. Ручка позволяет легко отсоединять его для наполнения и очистки.

    Чтобы в вашей эспрессо-кофемашине всегда была вода

    Этот резервуар для воды дымчатого цвета подходит для нескольких моделей кофемашин. Ручка позволяет легко отсоединять его для наполнения и очистки.

    Емкость для воды

    Чтобы в вашей эспрессо-кофемашине всегда была вода

    Этот резервуар для воды дымчатого цвета подходит для нескольких моделей кофемашин. Ручка позволяет легко отсоединять его для наполнения и очистки.

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      Чтобы в вашей эспрессо-кофемашине всегда была вода

      Информацию о совместимости см. в характеристиках изделия

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

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