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  • Магическое сочетание стиля и качества Магическое сочетание стиля и качества Магическое сочетание стиля и качества

    АС домашнего кинотеатра Zenit

    CSS5330B/12

    Магическое сочетание стиля и качества

    АС домашнего кинотеатра Philips Zenit — это лаконичный дизайн и простое использование. Насладитесь естественным сбалансированным звучанием и оцените привлекательный дизайн, выполненный из современных и природных материалов. "Умное" решение для хранения кабелей и беспроводной сабвуфер гарантируют удобное размещение устройства и максимум впечатлений от прослушивания.

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    АС домашнего кинотеатра Zenit

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    Магическое сочетание стиля и качества

    Больше свободы без спутанных проводов

    • Звук 3.1, беспроводной сабвуфер
    • Технологии Bluetooth® и NFC
    • HDMI 4K-2K
    HDMI-порт с поддержкой 4K2K для просмотра контента Ultra HD

    HDMI-порт с поддержкой 4K2K для просмотра контента Ultra HD

    HDMI 4K2K поддерживает стандарт HDMI 1.4, за счет чего обеспечивается поддержка видеоконтента сверхвысокой четкости (UHD). В настоящее время максимальное разрешение формата 4К составляет 4096 пикселей в ширину и 2160 пикселей в высоту — оно в 4 раза превышает разрешение стандартного HD-дисплея 1080p. Также формат 4К может иметь более низкое разрешение — 3840 х 2160 пикселей. Оба формата поддерживаются стандартом HDMI 1.4. Благодаря 4K-дисплеям современные системы домашних кинотеатров не уступают системам, которые используются в коммерческих кинотеатрах. Технологии 4К-телевизоров продолжают развиваться, поэтому мы интегрировали поддержку этого стандарта, чтобы АС отвечала требованиям будущих разработок.

    Удобное подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием

    Удобное подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием

    Технология NFC (Near Field Communications) позволяет выполнять подключение устройств по Bluetooth одним касанием. Поднесите смартфон или планшетный ПК с поддержкой NFC к АС и коснитесь поля NFC, чтобы включить систему. Установите Bluetooth-подключение и запустите потоковую передачу музыки.

    Объемное звучание Dolby Digital и Pro Logic II

    Объемное звучание Dolby Digital и Pro Logic II

    Встроенный декодер Dolby Digital устраняет необходимость иметь внешний декодер за счет обработки всех шести аудиоканалов для создания эффекта объемного звука и поразительно естественной и динамически реалистичной атмосферы звучания. Декодер Dolby Pro Logic II дает пять каналов объемной обработки звука от любого стереофонического источника.

    Беспроводная потоковая передача музыки с аудиоустройств через Bluetooth

    Беспроводная потоковая передача музыки с аудиоустройств через Bluetooth

    АС MTM-конфигурации для реалистичного звучания при высокой громкости

    Благодаря конфигурации "средняя — высокая — средняя частоты" (МТМ) основная АС и АС-сателлиты обеспечивают реалистичное звучание при высокой громкости независимо от положения слушателя. Наслаждайтесь кристально чистым звуком без искажений, где бы вы ни находились.

    Отражатель басов сабвуфера плавно распределяет звук

    Купольный отражатель басов плавно распределяет звук на 360 градусов, обеспечивая воспроизведение мощных и насыщенных низких частот. Конструкция препятствует образованию эффекта демпфирования при установке сабвуфера на ковре.

    • Звук

      Улучшение звука
      Crystal Clear Sound, Dolby Digital Prologic II
      Звуковая система
      Dolby Digital, Dolby pro-logic 2
      Выходная мощность сабвуфера
      220 Вт

    • Громкоговорители

      Частотный диапазон сабвуфера
      45 - 150 Гц
      Излучатель сабвуфера
      НЧ-излучатель 6,5" — 1 шт.
      Тип сабвуфера
      Беспроводной сабвуфер, Система Bass Reflex
      Полное сопротивление сабвуфера
      3  ohm

    • Подключения

      Разъемы на задней панели
      Цифровой оптический вход, Аудиоразъем 3,5 мм, Разъемы для подключения акустических систем Easy-Fit, Вход HDMI (1 шт.), Выход HDMI (передача 4K, ARC)
      Беспроводное соединение
      Bluetooth 4.1, NFC, Беспроводной сабвуфер

    • Внешняя упаковка

      EAN
      48 95185 60736 8

    • Комфорт

      EasyLink (HDMI-CEC)
      Канал возврата аудиосигнала, Автоматическое назначение аудиовходов, Переход в режим ожидания одним нажатием, Сквозное дистанционное управление

    • Питание

      Энергопотребление в режиме ожидания
      < 0,5 Вт

    • Размеры упаковки

      Тип упаковки
      Картон
      Тип размещения на полке
      Укладка
      Количество изделий в упаковке
      1

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      Пульт ДУ, Батарея типа AAA (1 шт.), Адаптер электропитания, Шнур питания сети переменного тока (2 шт.), Кронштейны для настенного крепления (2 шт.), Винты (4 шт.), Юридическая информация и сведения о безопасности, Торговые марки, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный талон (действ. во всем мире)

    • Размеры

      Сабвуфер (Ш x В x Г)
      228 x 406 x 265 миллиметра
      Вес сабвуфера
      5,7 кг

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Пульт ДУ
    • Батарея типа AAA (1 шт.)
    • Адаптер электропитания
    • Шнур питания сети переменного тока (2 шт.)
    • Кронштейны для настенного крепления (2 шт.)
    • Винты (4 шт.)
    • Юридическая информация и сведения о безопасности
    • Торговые марки
    • Инструкция по эксплуатации
    • Гарантийный талон (действ. во всем мире)
    Badge-D2C

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    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

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