АС домашнего кинотеатра Philips Zenit — это лаконичный дизайн и простое использование. Насладитесь естественным сбалансированным звучанием и оцените привлекательный дизайн, выполненный из современных и природных материалов. "Умное" решение для хранения кабелей и беспроводной сабвуфер гарантируют удобное размещение устройства и максимум впечатлений от прослушивания.
HDMI-порт с поддержкой 4K2K для просмотра контента Ultra HD
HDMI 4K2K поддерживает стандарт HDMI 1.4, за счет чего обеспечивается поддержка видеоконтента сверхвысокой четкости (UHD). В настоящее время максимальное разрешение формата 4К составляет 4096 пикселей в ширину и 2160 пикселей в высоту — оно в 4 раза превышает разрешение стандартного HD-дисплея 1080p. Также формат 4К может иметь более низкое разрешение — 3840 х 2160 пикселей. Оба формата поддерживаются стандартом HDMI 1.4. Благодаря 4K-дисплеям современные системы домашних кинотеатров не уступают системам, которые используются в коммерческих кинотеатрах. Технологии 4К-телевизоров продолжают развиваться, поэтому мы интегрировали поддержку этого стандарта, чтобы АС отвечала требованиям будущих разработок.
Удобное подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием
Технология NFC (Near Field Communications) позволяет выполнять подключение устройств по Bluetooth одним касанием. Поднесите смартфон или планшетный ПК с поддержкой NFC к АС и коснитесь поля NFC, чтобы включить систему. Установите Bluetooth-подключение и запустите потоковую передачу музыки.
Объемное звучание Dolby Digital и Pro Logic II
Встроенный декодер Dolby Digital устраняет необходимость иметь внешний декодер за счет обработки всех шести аудиоканалов для создания эффекта объемного звука и поразительно естественной и динамически реалистичной атмосферы звучания. Декодер Dolby Pro Logic II дает пять каналов объемной обработки звука от любого стереофонического источника.
Беспроводная потоковая передача музыки с аудиоустройств через Bluetooth
АС MTM-конфигурации для реалистичного звучания при высокой громкости
Благодаря конфигурации "средняя — высокая — средняя частоты" (МТМ) основная АС и АС-сателлиты обеспечивают реалистичное звучание при высокой громкости независимо от положения слушателя. Наслаждайтесь кристально чистым звуком без искажений, где бы вы ни находились.
Отражатель басов сабвуфера плавно распределяет звук
Купольный отражатель басов плавно распределяет звук на 360 градусов, обеспечивая воспроизведение мощных и насыщенных низких частот. Конструкция препятствует образованию эффекта демпфирования при установке сабвуфера на ковре.
Звук
Улучшение звука
Crystal Clear Sound, Dolby Digital Prologic II
Звуковая система
Dolby Digital, Dolby pro-logic 2
Выходная мощность сабвуфера
220 Вт
Громкоговорители
Частотный диапазон сабвуфера
45 - 150 Гц
Излучатель сабвуфера
НЧ-излучатель 6,5" — 1 шт.
Тип сабвуфера
Беспроводной сабвуфер, Система Bass Reflex
Полное сопротивление сабвуфера
3
ohm
Подключения
Разъемы на задней панели
Цифровой оптический вход, Аудиоразъем 3,5 мм, Разъемы для подключения акустических систем Easy-Fit, Вход HDMI (1 шт.), Выход HDMI (передача 4K, ARC)
Беспроводное соединение
Bluetooth 4.1, NFC, Беспроводной сабвуфер
Внешняя упаковка
EAN
48 95185 60736 8
Комфорт
EasyLink (HDMI-CEC)
Канал возврата аудиосигнала, Автоматическое назначение аудиовходов, Переход в режим ожидания одним нажатием, Сквозное дистанционное управление
Питание
Энергопотребление в режиме ожидания
< 0,5 Вт
Размеры упаковки
Тип упаковки
Картон
Тип размещения на полке
Укладка
Количество изделий в упаковке
1
Аксессуары
Входящие в комплект аксессуары
Пульт ДУ, Батарея типа AAA (1 шт.), Адаптер электропитания, Шнур питания сети переменного тока (2 шт.), Кронштейны для настенного крепления (2 шт.), Винты (4 шт.), Юридическая информация и сведения о безопасности, Торговые марки, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный талон (действ. во всем мире)
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