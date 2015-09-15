HDMI-порт с поддержкой 4K2K для просмотра контента Ultra HD

HDMI 4K2K поддерживает стандарт HDMI 1.4, за счет чего обеспечивается поддержка видеоконтента сверхвысокой четкости (UHD). В настоящее время максимальное разрешение формата 4К составляет 4096 пикселей в ширину и 2160 пикселей в высоту — оно в 4 раза превышает разрешение стандартного HD-дисплея 1080p. Также формат 4К может иметь более низкое разрешение — 3840 х 2160 пикселей. Оба формата поддерживаются стандартом HDMI 1.4. Благодаря 4K-дисплеям современные системы домашних кинотеатров не уступают системам, которые используются в коммерческих кинотеатрах. Технологии 4К-телевизоров продолжают развиваться, поэтому мы интегрировали поддержку этого стандарта, чтобы АС отвечала требованиям будущих разработок.