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Радиочасы для iPod

DC200/12
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  • Просыпайтесь под музыку iPod Просыпайтесь под музыку iPod Просыпайтесь под музыку iPod
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    Радиочасы для iPod

    DC200/12
    Общая оценка / 5

    Просыпайтесь под музыку iPod

    Начните новый день с приятной мелодии iPod на системе развлечений с док-станцией Philips DC200. Дополнительные музыкальные возможности благодаря прямому воспроизведению с USB и цифровому FM-радио. Постепенно нарастающая громкость сигнала будильника для спокойного пробуждения. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Радиочасы для iPod

    Просыпайтесь под музыку iPod

    Начните новый день с приятной мелодии iPod на системе развлечений с док-станцией Philips DC200. Дополнительные музыкальные возможности благодаря прямому воспроизведению с USB и цифровому FM-радио. Постепенно нарастающая громкость сигнала будильника для спокойного пробуждения. Узнать обо всех преимуществах

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      Просыпайтесь под музыку iPod

      с прямым USB

      • USB
      Слушайте музыку и заряжайте iPod одновременно

      Слушайте музыку и заряжайте iPod одновременно

      Слушайте свою любимую музыку MP3 во время зарядки iPod! Док-станция позволяет подключать iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Не беспокойтесь о том, что iPod разрядится — док-станция заряжает iPod во время воспроизведения музыки. Кроме того, можно перемещаться по меню, выбирать и воспроизводить музыкальные композиции, сохраненные на iPod, с помощью пульта ДУ. Система развлечений с док-станцией автоматически подзаряжает iPod, установленный на док-станцию.

      Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

      Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

      Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

      Цифровая настройка FM для предустановленных радиостанций

      Цифровая настройка FM для предустановленных радиостанций

      Плеер Philips оснащен цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

      Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

      Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

      Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

      "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

      "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

      Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

      Записи расслабляющей музыки для спокойного сна

      Записи расслабляющей музыки для спокойного сна

      Отдыхайте или засыпайте под расслабляющую музыку. В радиочасах Philips записан целый ряд спокойных музыкальных композиций. Просто выберите звуки дождя, шум океана, spa-музыку или любую другую мелодию и отдыхайте в атмосфере комфорта и спокойствия.

      Подключение через линейный вход портативного MP3-плеера

      Подключение через линейный вход портативного MP3-плеера

      Общая вых. мощность 5 Вт (RMS)

      Общая выходная мощность этой системы составляет 5 Вт RMS. RMS означает "среднеквадратическое значение" и является стандартной единицей измерения мощности звука, или скорее электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на АС и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на АС, и чувствительность АС определяют мощность производимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звук из АС.

      • Звук

        Выходная мощность
        5 Вт (RMS)
        Регулировка громкости
        вверх/вниз
        Звуковая система
        стерео

      • Громкоговорители

        Количество встроенных АС
        2

      • Подключения

        USB
        Порт USB
        Функция MP3 Link
        Линейный стереовход 3,5 мм

      • Аудиовоспроизведение

        Поддерживаемые форматы
        • MP3
        • WMA
        Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB
        • воспроизведение/пауза
        • предыдущая/следующая
        • запрограммированное воспроизведение
        • повтор
        • вперемешку
        • стоп

      • Тюнер/прием/передача

        Антенна
        Антенна FM
        Диапазоны тюнера
        FM
        Сохранение радиостанций
        20
        Улучшения тюнера
        автоматическая цифровая настройка

      • Комфорт

        Будильники
        • Повтор будильника через 24 часа
        • звуковой сигнал
        • двойной будильник
        • звуковой радиосигнал
        • повторный сигнал (после сигнала пробуждения)
        Цвет подсветки
        белый
        Часы
        • Цифровые
        • таймер отключения
        Тип дисплея
        ЖК-дисплей
        Улучшения часов
        • звуки природы
        • расслабляющая музыка
        • просыпайтесь под звуки природы

      • Питание

        Тип адаптера
        100-240 В перем. тока, 50/60 Гц
        Входное напряжение пост. тока
        9  В
        Тип питания
        Входной разъем питания переменного тока

      • Аксессуары

        Прочее
        • Краткое руководство пользователя
        • Инструкция по эксплуатации
        Кабели/подключение
        • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
        • Адаптер перем./пост. тока

      • Размеры

        Вес брутто
        1,15  кг
        Количество в упаковке
        4
        Тип упаковки
        D-бокс
        Глубина основного устройства
        79  миллиметра
        Глубина коробки
        330  миллиметра
        Вес коробки
        4.85  кг
        Высота основного устройства
        80  миллиметра
        Высота коробки
        230  миллиметра
        Ширина основного устройства
        216  миллиметра
        Ширина коробки
        227  миллиметра
        Вес продукта
        0,9  кг
        Высота упаковки
        109  миллиметра
        Ширина упаковки
        315  миллиметра
        Глубина упаковки
        107  миллиметра

      • Совместимость с iPod

        Совместимые продукты
        • iPod touch
        • iPod classic
        • iPod nano 3-го поколения
        • iPod 5-го поколения
        • iPod с цветным дисплеем
        • iPod nano
        • iPod mini

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
      • Адаптер перем./пост. тока
      • Краткое руководство пользователя
      • Инструкция по эксплуатации

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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