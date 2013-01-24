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Радиочасы с будильником для iPod/iPhone

DC315/12
Общая оценка / 5
  • Начинайте день по-своему! Начинайте день по-своему! Начинайте день по-своему!
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    Радиочасы с будильником для iPod/iPhone

    DC315/12
    Общая оценка / 5

    Начинайте день по-своему!

    Начните день с любимой мелодии, подключив iPhone или iPod к радиочасам Philips двойным будильником. Система с возможностью подключения множества источников и стильным дизайном разбудит вас музыкой с портативных устройств или радио. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Радиочасы с будильником для iPod/iPhone

    Начинайте день по-своему!

    Начните день с любимой мелодии, подключив iPhone или iPod к радиочасам Philips двойным будильником. Система с возможностью подключения множества источников и стильным дизайном разбудит вас музыкой с портативных устройств или радио. Узнать обо всех преимуществах

    Начинайте день по-своему!

    Начните день с любимой мелодии, подключив iPhone или iPod к радиочасам Philips двойным будильником. Система с возможностью подключения множества источников и стильным дизайном разбудит вас музыкой с портативных устройств или радио. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Радиочасы с будильником для iPod/iPhone

    Начинайте день по-своему!

    Начните день с любимой мелодии, подключив iPhone или iPod к радиочасам Philips двойным будильником. Система с возможностью подключения множества источников и стильным дизайном разбудит вас музыкой с портативных устройств или радио. Узнать обо всех преимуществах

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      Начинайте день по-своему!

      Просыпайтесь под любимую музыку iPhone/ iPod

      • 8 Вт
      Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

      Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

      Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

      Удобная отдельная установка будильника для рабочих/выходных дней

      Удобная отдельная установка будильника для рабочих/выходных дней

      Разработанные с учетом современного образа жизни эти радиочасы оснащены функцией, позволяющей устанавливать разное время будильника для будней и выходных или чередовать время пробуждения для семейных пар. Будильник можно установить на одно время для всех дней недели — с понедельника по воскресенье, или можно установить одно время для рабочих дней, а другое для выходных — субботы и воскресенья. Независимо от выбранных настроек данная функция избавит вас от необходимости настраивать будильник каждый вечер.

      Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

      Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

      Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

      MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

      MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

      Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

      Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно

      Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно

      Слушайте любимую музыку MP3 во время зарядки iPhone/iPod! Док-станция позволяет подключать iPhone/iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Теперь не придется беспокоиться о том, что iPhone/iPod разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки. Зарядка аккумулятора осуществляется автоматически при установке iPhone/iPod в док-станцию.

      с общей выходной среднеквадратичной мощностью 8 Вт

      с общей выходной среднеквадратичной мощностью 8 Вт

      Общая выходная мощность этой системы составляет 8 Вт (RMS). RMS расшифровывается как "среднеквадратичное значение" (Root Mean Square) и является стандартом измерения мощности звука, или, скорее, электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на динамик и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на динамик, и его чувствительность определяют мощность воспроизводимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звучание акустической системы.

      "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

      "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

      Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

      Технические характеристики

      • Совместимость с iPhone

        Совместим с
        • iPhone
        • iPhone 3G

      • Совместимость с iPod

        Совместим с
        • iPod classic
        • iPod mini
        • iPod nano
        • iPod nano 1-го поколения
        • iPod nano 2-го поколения
        • iPod nano 3-го поколения
        • iPod nano 4-го поколения
        • iPod touch
        • iPod touch 2-го поколения
        • iPod с цветным дисплеем
        • iPod 5-го поколения

      • Аудиовоспроизведение

        Режимы воспроизведения при установке в док-станцию
        • перемотка вперед/назад
        • следующая и предыдущая дорожка
        • воспроизведение и пауза

      • Тюнер/прием/передача

        Диапазоны тюнера
        FM
        Сохранение радиостанций
        20
        Антенна
        Антенна FM
        Улучшения тюнера
        автоматическая цифровая настройка

      • Комфорт

        Будильники
        • Повтор будильника через 24 часа
        • звуковой сигнал
        • звуковой радиосигнал
        • повторный сигнал (после сигнала пробуждения)
        • двойной будильник
        Часы
        • Цифровые
        • таймер отключения
        Зарядное устройство
        • iPhone
        • iPod

      • Звук

        Звуковая система
        стерео
        Регулировка громкости
        вверх/вниз
        Выходная мощность
        2 x 4 Вт RMS / 350 Вт PMPO

      • Громкоговорители

        Количество встроенных АС
        2
        Излучатели АС
        Система с неодимовым магнитом

      • Подключения

        Функция MP3 Link
        Линейный стереовход 3,5 мм

      • Питание

        Источник питания
        100-240 В перем. тока, 50/60 Гц
        Тип питания
        Входной разъем питания переменного тока

      • Размеры

        Вес брутто
        1,26  кг
        Ширина коробки
        420  миллиметра
        Высота коробки
        223  миллиметра
        Глубина коробки
        160  миллиметра
        Количество в упаковке
        2
        Вес коробки
        2,72  кг
        Ширина упаковки
        205  миллиметра
        Высота упаковки
        205  миллиметра
        Глубина упаковки
        150  миллиметра
        Вес
        0,98  кг
        Глубина основного устройства
        79  миллиметра
        Высота основного устройства
        80  миллиметра
        Ширина основного устройства
        216  миллиметра
        Глубина продукта
        130  миллиметра
        Высота продукта
        183  миллиметра
        Ширина продукта
        183  миллиметра

      • Аксессуары

        Кабели/подключение
        • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
        • Адаптер перем./пост. тока
        Прочее
        • Краткое руководство пользователя
        • Инструкция по эксплуатации
        Гарантия
        Гарантийный сертификат

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
      • Адаптер перем./пост. тока
      • Инструкция по эксплуатации
      • Краткое руководство пользователя

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          • Не устанавливайте громкость устройства выше 85 дБ, это может отрицательно сказаться на вашем слухе.