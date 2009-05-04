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  • Музыкальная система для деловых людей Музыкальная система для деловых людей Музыкальная система для деловых людей

    система развлечений с док-станцией

    DC350/12

    Музыкальная система для деловых людей

    Система развлечений с док-станцией Philips DC350 воспроизводит музыку с iPhone/iPod и радио. Док-станция iPhone/iPod для синхронизации музыки, календаря и списков текущих дел с ПК. Ресивер Bluetooth® позволяет звонить с мобильных телефонов "hands-free" или передавать музыку.

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    система развлечений с док-станцией

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    Музыкальная система для деловых людей

    подключите, синхронизируйте и получайте удовольствие

    Bluetooth для звонков "hands-free"

    Bluetooth для звонков "hands-free"

    Все автомобильные системы Philips с функцией Bluetooth обеспечивают общения в режиме "свободные руки" и потоковую передачу музыки с телефонов и аудиоплееров, поддерживающих Bluetooth. Процесс соединения не сложнее настройки стандартных гарнитур Bluetooth. Можно передавать контакты и сохранять записи телефонной книги в системе, также можно выключить громкую связь для конфиденциального общения. Благодаря Bluetooth вы можете спокойно отвечать на вызовы и не отвлекаться от вождения.

    Время двойного будильника

    Время двойного будильника

    Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.

    iPhone, iPod, радио и MP3-link

    iPhone, iPod, радио и MP3-link

    Наслаждайтесь музыкой с разных источников

    Наслаждайтесь музыкой с разных источников

    Мобильный телефон с технологией Bluetooth

    Мобильный телефон с технологией Bluetooth

    Заряжайте ваш iPod и iPhone

    Слушайте вашу любимую музыку MP3 во время зарядки iPhone/iPod! Док-станция позволяет подключать iPhone/iPod непосредственно к плееру Philips и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Теперь не стоит беспокоиться о том, что iPhone/iPod разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки. Кроме этого, перемещаться по меню, выбирать и воспроизводить музыкальные композиции, сохраненные на iPhone/iPod, можно с помощью специального пульта ДУ. Зарядка аккумулятора осуществляется автоматически, при подключении iPhone/iPod к плееру Philips.

    • Звук

      Выходная мощность (среднеквадр.)
      2 x 3 Вт
      Улучшение звука
      Динамическое усиление басов
      Звуковая система
      Стерео
      Регулятор громкости
      Регулятор громкости "вверх/вниз"

    • Громкоговорители

      Встроенные АС
      2
      Система с неодимовым магнитом
      Да

    • Подключения

      Bluetooth
      Да
      Версия Bluetooth
      2.0 + EDR
      Профили Bluetooth
      • Громкая связь
      • Гарнитура
      • A2DP
      • AVRCP
      Диапазон беспроводной связи Bluetooth
      Зона видимости 10 м
      MP3-Link
      Да, разъем 3,5 мм

    • Тюнер/прием/передача

      Антенна
      Антенна FM
      Улучшения тюнера
      Автосохранение
      Диапазоны тюнера
      FM
      Сохранение радиостанций
      20

    • Комфорт

      Будильники
      • Время двойного будильника
      • Звуковой сигнал с радио
      • Повтор сигнала (после пробуждения)
      • Повтор будильника через 24 часа
      • Звуковой сигнал-зуммер
      Подсветка
      Да
      Тип дисплея
      ЖК
      Цвет подсветки
      Белый
      Пульт ДУ
      Многофункциональность
      Удобство пользователя
      Таймер отключения
      Часы/версия
      Цифровой дисплей

    • Питание

      Электропитание
      ДА
      Источник питания
      100—240 В перем. тока, 50/60 Гц

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      • Кабель USB
      • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
      • Шнур питания сети переменного тока
      • Пульт ДУ
      • Инструкция по эксплуатации
      • Гарантийный сертификат

    • Размеры

      Глубина упаковки
      192  миллиметра
      Глубина продукта
      144  миллиметра
      Вес, включая упаковку
      1,65  кг
      Высота упаковки
      221  миллиметра
      Ширина упаковки
      213  миллиметра
      Вес
      1.37  кг
      Ширина продукта
      173  миллиметра
      Высота продукта
      184  миллиметра

    • Аудиовоспроизведение

      Режим воспроизведения в док-станции
      • Зарядка iPhone
      • Зарядка iPod
      • Воспроизведение и пауза
      • Следующая и предыдущая дорожка
      • Перемотка вперед/назад

    • Совместимость с iPod

      Совместимые продукты
      • iPod
      • iPod mini
      • iPod с цветным дисплеем
      • iPod 5-го поколения
      • iPod classic
      • iPod nano 1-го поколения
      • iPod nano 2-го поколения
      • iPod nano 3-го поколения
      • iPod nano 4-го поколения
      • iPod touch
      • iPod touch 2-го поколения

    • Совместимость с iPhone

      Совместимые продукты
      • iPhone
      • iPhone 3G

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Кабель USB
    • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
    • Шнур питания сети переменного тока
    • Пульт ДУ
    • Инструкция по эксплуатации
    • Гарантийный сертификат
    Badge-D2C

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    • Чтобы использовать функцию громкой связи, необходим iPhone

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