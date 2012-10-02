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  • Наслаждайтесь превосходным звучанием музыки с iPod/iPhone/iPad Наслаждайтесь превосходным звучанием музыки с iPod/iPhone/iPad Наслаждайтесь превосходным звучанием музыки с iPod/iPhone/iPad

    акустическая система с док-станцией

    DC5070/10

    Наслаждайтесь превосходным звучанием музыки с iPod/iPhone/iPad

    Почувствуйте превосходство качественно звука благодаря этой АС с док-станцией от Philips с выходной мощностью 120 Вт, акустической системой 2.1 и мощным встроенным сабвуфером. В верхней части этой уникальной элегантной АС удобно расположена док-станция для iPod/iPhone/iPad.

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    акустическая система с док-станцией

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    Наслаждайтесь превосходным звучанием музыки с iPod/iPhone/iPad

    Одержимые звуком

    • Док-станция для iPod/iPhone/iPad
    Общая выходная мощность120 Вт RMS

    Общая выходная мощность120 Вт RMS

    Общая выходная мощность системы составляет 120 Вт RMS. RMS расшифровывается как Root Mean Square и означает среднеквадратичную мощность. В ней обычно измеряется мощность звука, то есть электрическая мощность, передаваемая с усилителя на акустическую систему. Эта мощность измеряется в ваттах. Производимая мощность звука складывается из количества переданной электрической мощности и чувствительности акустической системы. Чем больше ватт, тем выше мощность звука, производимого акустической системой.

    MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

    MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

    Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

    Слушайте музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone/iPad

    Слушайте музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone/iPad

    Слушайте любимую музыку в MP3 во время зарядки iPod/iPhone/iPad! Док-станция позволяет подключать портативные устройства непосредственно к системе Philips и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Теперь не придется беспокоиться о том, что ваш iPod/iPhone/iPad разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки. Зарядка аккумулятора осуществляется автоматически при установке устройства в док-станцию.

    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

    Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

    Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

    Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

    Цифровая настройка FM с предустановками

    Цифровая настройка FM с предустановками

    Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

    Один пульт ДУ для системы и iPod

    Один пульт ДУ для системы и iPod

    Уникальный дизайн напольных АС дополнит интерьер вашего дома

    Уникальный дизайн напольных АС дополнит интерьер вашего дома

    • Звук

      Выходная мощность (среднеквадр.)
      120 Вт
      Улучшение звука
      Цифровое управление звуком 4 режима, Динамическое усиление басов
      Регулировка громкости
      вверх/вниз

    • Громкоговорители

      Количество встроенных АС
      3
      Улучшения АС
      Акустические системы Bass Reflex

    • Подключения

      USB
      Порт USB

    • Аудиовоспроизведение

      Поддерживаемые медианосители
      Флэш-накопитель USB

    • Тюнер/прием/передача

      Антенна
      Антенна FM
      Диапазоны тюнера
      FM стерео
      Сохранение радиостанций
      20
      Улучшения тюнера
      автоматическая цифровая настройка

    • Комфорт

      Будильники
      Сигнал iPod, Сигнал USB, звуковой радиосигнал
      Часы
      Цифровой дисплей, таймер отключения
      Тип дисплея
      ЖК-дисплей

    • Питание

      Тип питания
      Входной разъем питания переменного тока

    • Аксессуары

      Прочее
      Инструкция по эксплуатации
      Кабели/подключение
      шнур питания
      Гарантия
      Гарантийный сертификат

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Пульт дистанционного управления
    • Шнур питания сети переменного тока
    • Гарантийный сертификат
    • Инструкция по эксплуатации
    Badge-D2C

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