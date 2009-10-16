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  • Слушайте музыку с iPod на полной громкости и с прекрасным звуком Слушайте музыку с iPod на полной громкости и с прекрасным звуком Слушайте музыку с iPod на полной громкости и с прекрасным звуком

    система развлечений с док-станцией

    DC570/12

    Слушайте музыку с iPod на полной громкости и с прекрасным звуком

    Стильная система развлечений с док-станцией DC570 наполнит комнату вашими любимыми мелодиями с iPod, а встроенный сабвуфер обеспечит невероятно мощный звук уровня Hi-Fi.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    система развлечений с док-станцией

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    Слушайте музыку с iPod на полной громкости и с прекрасным звуком

    с напольными АС

    Общая вых. мощность 100 Вт RMS

    Общая вых. мощность 100 Вт RMS

    Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.

    Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

    Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

    Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

    Слушайте музыку и заряжайте iPod одновременно

    Слушайте музыку и заряжайте iPod одновременно

    Слушайте свою любимую музыку MP3 во время зарядки iPod! Док-станция позволяет подключать iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Не беспокойтесь о том, что iPod разрядится — док-станция заряжает iPod во время воспроизведения музыки. Кроме того, можно перемещаться по меню, выбирать и воспроизводить музыкальные композиции, сохраненные на iPod, с помощью пульта ДУ. Система развлечений с док-станцией автоматически подзаряжает iPod, установленный на док-станцию.

    Общий пульт управления для системы и iPod

    Общий пульт управления для системы и iPod

    Теперь, благодаря общему пульту ДУ Philips можно без труда управлять сотнями композиций аудиосистемы Philips и iPod одним нажатием кнопки. Информация отображается по спискам воспроизведения, альбомам, исполнителям, жанрам или дорожкам. Интуитивно понятная навигация обеспечивает быстрый и удобный просмотр сотен файлов. Управление одной рукой и уникальные ощущения от использования.

    Цифровая настройка FM с предустановками

    Цифровая настройка FM с предустановками

    Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

    Мощный звук Hi-Fi наполнит ваш дом музыкой

    Мощный звук Hi-Fi наполнит ваш дом музыкой

    Простой в использовании пульт ДУ в комплекте

    Простой в использовании пульт ДУ в комплекте

    • Звук

      Выходная мощность
      общая 100 Вт (RMS)
      Улучшение звука
      • Цифровое управление звуком 4 режима
      • Динамическое усиление басов
      Регулировка громкости
      вверх/вниз

    • Громкоговорители

      Динамики
      3" НЧ-динамик
      Количество встроенных АС
      3
      Улучшения АС
      Акустические системы Bass Reflex
      Типы АС
      Акустические системы Bass Reflex
      Типы НЧ-излучателей
      • активный
      • встроенный сабвуфер

    • Подключения

      USB
      Порт USB
      Функция MP3 Link
      Линейный стереовход 3,5 мм

    • Аудиовоспроизведение

      Поддерживаемые медианосители
      Флэш-накопитель USB
      Режимы воспроизведения при установке в док-станцию
      • перемотка вперед/назад
      • следующая и предыдущая дорожка
      • воспроизведение и пауза

    • Тюнер/прием/передача

      Антенна
      Антенна FM
      Диапазоны тюнера
      FM стерео
      Сохранение радиостанций
      20
      Улучшения тюнера
      автоматическая цифровая настройка

    • Комфорт

      Будильники
      • Сигнал iPod
      • Сигнал USB
      • звуковой радиосигнал
      Часы
      • Цифровые
      • таймер отключения
      Тип дисплея
      ЖК-дисплей
      Зарядное устройство
      iPod

    • Питание

      Тип питания
      Входной разъем питания переменного тока

    • Аксессуары

      Пульт ДУ
      Да
      Прочее
      Инструкция по эксплуатации
      Кабели/подключение
      шнур питания
      Гарантия
      Гарантийный сертификат

    • Размеры

      Глубина основного устройства
      139  миллиметра
      Высота основного устройства
      1024  миллиметра
      Ширина основного устройства
      203  миллиметра
      Высота упаковки
      340  миллиметра
      Ширина упаковки
      1070  миллиметра
      Глубина упаковки
      334  миллиметра

    • Совместимость с iPod

      Совместимые продукты
      • iPod touch
      • iPod classic
      • iPod nano 3-го поколения
      • iPod с цветным дисплеем
      • iPod mini
      • iPod nano 1-го поколения
      • iPod nano 2-го поколения
      • iPod 5-го поколения

    • Зеленый

      Режим ожидания Eco Power
      1  Вт

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Шнур питания сети переменного тока
    • Пульт ДУ
    • Инструкция по эксплуатации
    • Гарантийный сертификат
    Badge-D2C

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