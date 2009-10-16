Другие продукты в комплекте
- Шнур питания сети переменного тока
- Пульт ДУ
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный сертификат
DC570/12
Слушайте музыку с iPod на полной громкости и с прекрасным звуком
Стильная система развлечений с док-станцией DC570 наполнит комнату вашими любимыми мелодиями с iPod, а встроенный сабвуфер обеспечит невероятно мощный звук уровня Hi-Fi.
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.
Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.
Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.
Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.
Слушайте свою любимую музыку MP3 во время зарядки iPod! Док-станция позволяет подключать iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Не беспокойтесь о том, что iPod разрядится — док-станция заряжает iPod во время воспроизведения музыки. Кроме того, можно перемещаться по меню, выбирать и воспроизводить музыкальные композиции, сохраненные на iPod, с помощью пульта ДУ. Система развлечений с док-станцией автоматически подзаряжает iPod, установленный на док-станцию.
Теперь, благодаря общему пульту ДУ Philips можно без труда управлять сотнями композиций аудиосистемы Philips и iPod одним нажатием кнопки. Информация отображается по спискам воспроизведения, альбомам, исполнителям, жанрам или дорожкам. Интуитивно понятная навигация обеспечивает быстрый и удобный просмотр сотен файлов. Управление одной рукой и уникальные ощущения от использования.
Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.
Простой в использовании пульт ДУ в комплекте
Звук
Громкоговорители
Подключения
Аудиовоспроизведение
Тюнер/прием/передача
Комфорт
Питание
Аксессуары
Размеры
Совместимость с iPod
Зеленый
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