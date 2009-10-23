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система развлечений с док-станцией

DC910/12
Общая оценка / 5
  • Слушайте музыку с iPod на полной громкости и с прекрасным звуком Слушайте музыку с iPod на полной громкости и с прекрасным звуком Слушайте музыку с iPod на полной громкости и с прекрасным звуком
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    система развлечений с док-станцией

    DC910/12
    Общая оценка / 5

    Слушайте музыку с iPod на полной громкости и с прекрасным звуком

    Смотрите видеозаписи правильно - повернув свой iPod из портретного в альбомное положение на док-станции системы развлечений Philips DC910. К тому же двойные громкоговорители с технологией wOOx обеспечивают глубокие мощные басы для всей вашей музыки - с любых источников! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    система развлечений с док-станцией

    Слушайте музыку с iPod на полной громкости и с прекрасным звуком

    Смотрите видеозаписи правильно - повернув свой iPod из портретного в альбомное положение на док-станции системы развлечений Philips DC910. К тому же двойные громкоговорители с технологией wOOx обеспечивают глубокие мощные басы для всей вашей музыки - с любых источников! Узнать обо всех преимуществах

    Слушайте музыку с iPod на полной громкости и с прекрасным звуком

    Смотрите видеозаписи правильно - повернув свой iPod из портретного в альбомное положение на док-станции системы развлечений Philips DC910. К тому же двойные громкоговорители с технологией wOOx обеспечивают глубокие мощные басы для всей вашей музыки - с любых источников! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    система развлечений с док-станцией

    Слушайте музыку с iPod на полной громкости и с прекрасным звуком

    Смотрите видеозаписи правильно - повернув свой iPod из портретного в альбомное положение на док-станции системы развлечений Philips DC910. К тому же двойные громкоговорители с технологией wOOx обеспечивают глубокие мощные басы для всей вашей музыки - с любых источников! Узнать обо всех преимуществах

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      Слушайте музыку с iPod на полной громкости и с прекрасным звуком

      из акустических систем с технологией wOOx

      • Поворачивающаяся док-станция
      • Слот для USB и карт памяти SD
      Установите iPod touch в портретном или альбомном положении

      Установите iPod touch в портретном или альбомном положении

      Датчик ускорения в iPod touch автоматически оптимизирует отображение содержимого. Когда вы поворачиваете iPod touch из книжной ориентации в альбомную, датчик ускорения распознает движение и автоматически меняет картинку на дисплее. Встроенная док-станция для iPod на системе Philips предназначена специально для этой функции — можно изменять ориентацию изображения для удобного просмотра веб-страниц, фотографий или видеоклипов в правильном формате на экране iPod touch.

      Двойные громкоговорители с технологией wOOx для улучшенных басов

      Двойные громкоговорители с технологией wOOx для улучшенных басов

      Технология wOOx обеспечивает создание превосходного звучания басов, захватывая и усиливая низкочастотные звуки, что приводит к кардинальному улучшению басов и ощущений от звучания.

      Слушайте музыку и заряжайте iPod одновременно

      Слушайте музыку и заряжайте iPod одновременно

      Слушайте свою любимую музыку MP3 во время зарядки iPod! Док-станция позволяет подключать iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Не беспокойтесь о том, что iPod разрядится — док-станция заряжает iPod во время воспроизведения музыки. Кроме того, можно перемещаться по меню, выбирать и воспроизводить музыкальные композиции, сохраненные на iPod, с помощью пульта ДУ. Система развлечений с док-станцией автоматически подзаряжает iPod, установленный на док-станцию.

      Прямой порт USB и слоты карт памяти SD/MMC для воспроизведения музыки в формате MP3/WMA

      Прямой порт USB и слоты карт памяти SD/MMC для воспроизведения музыки в формате MP3/WMA

      Благодаря широким возможностям работы с данными, так просто получить доступ к музыкальным файлам через прямой порт USB или слот для карт памяти SD. Вставьте устройство в порт USB или используйте слот SD/MMC для карты SD/MMC на аудиосистеме Philips, цифровая музыка и фотографии будут воспроизведены прямо с устройства. Теперь можно поделиться любимыми воспоминаниями с друзьями и близкими!

      Стильный тонкий дизайн сочетается с подставкой и позволяет крепить устройство на стену

      Стильный тонкий дизайн сочетается с подставкой и позволяет крепить устройство на стену

      Благодаря стильному тонкому корпусу и продуманному дизайну аудиосистема Philips будет идеально сочетаться с интерьером вашей квартиры. Аудиосистема надежно крепится на подставке и будет отлично смотреться на любой полке или в шкафу, а настенный кронштейн обеспечивает такую же подвижность, как и отдельная подставка.

      Общий пульт управления для системы и iPod

      Общий пульт управления для системы и iPod

      Теперь, благодаря общему пульту ДУ Philips можно без труда управлять сотнями композиций аудиосистемы Philips и iPod одним нажатием кнопки. Информация отображается по спискам воспроизведения, альбомам, исполнителям, жанрам или дорожкам. Интуитивно понятная навигация обеспечивает быстрый и удобный просмотр сотен файлов. Управление одной рукой и уникальные ощущения от использования.

      Цифровая настройка FM с предустановками

      Цифровая настройка FM с предустановками

      Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

      Общая вых. мощность 30 Вт RMS

      Общая вых. мощность 30 Вт RMS

      • Совместимость с iPod

        Совместим с
        • iPod touch
        • iPod classic
        • iPod nano 3-го поколения
        • iPod 5-го поколения
        • iPod mini
        • iPod с цветным дисплеем
        • iPod nano 1-го поколения
        • iPod nano 2-го поколения

      • Подключения

        USB
        Порт USB
        Слот для карты памяти стандарта SD/MMC
        Да
        Вход Aux
        Dual Aux, 3,5 мм

      • Аудиовоспроизведение

        Режим воспроизведения в док-станции
        • Зарядка iPod
        • Воспроизведение и пауза
        • Следующая и предыдущая дорожка
        • Перемотка вперед/назад
        Поддерживаемые медианосители
        • Карта памяти SD/MMC
        • Флэш-накопитель USB
        Программируемые дорожки
        20

      • Тюнер/прием/передача

        Диапазоны тюнера
        FM стерео
        Антенна
        Антенна FM
        Улучшения тюнера
        Автосохранение
        Автоматическая цифровая настройка
        Да
        Сохранение радиостанций
        20

      • Звук

        Выходная мощность (среднеквадр.)
        2Х15 Вт
        Звуковая система
        Стерео
        Типы громкоговорителей
        Акустическая система Bass Reflex
        Улучшение звука
        • Технология «wOOx»
        • Цифровое управление звуком 4 режима
        • Динамическое усиление басов
        Регулятор громкости
        Регулятор громкости "вверх/вниз"

      • Громкоговорители

        Встроенные АС
        6
        Основная АС
        • 3" НЧ-динамик
        • Излучатель басов wOOx
        • 2x1,5" ВЧ-динамика
        • Акустическая система Bass Reflex
        Отделка
        Металл

      • Комфорт

        Тип дисплея
        ЖК
        Подсветка
        Да
        Пульт ДУ
        Многофункциональность
        Будильники
        • Сигнализация iPod
        • Сигнал USB
        • Звуковой сигнал с радио
        Удобство пользователя
        Таймер отключения
        Часы/версия
        Цифровые
        Режим ожидания Eco Power
        1 ватт
        Возм. крепл. на стене/потолочное крепл.
        Возможность крепления на стену

      • Питание

        Электропитание
        Да

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Инструкция по эксплуатации
        • Гарантийный сертификат
        • Пульт ДУ

      • Размеры

        Ширина продукта
        500  миллиметра
        Высота продукта
        165  миллиметра
        Глубина продукта
        120,7  миллиметра
        Ширина упаковки
        567  миллиметра
        Глубина упаковки
        210  миллиметра
        Высота упаковки
        200  миллиметра

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Шнур питания сети переменного тока
      • Пульт ДУ
      • Инструкция по эксплуатации
      • Гарантийный сертификат

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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