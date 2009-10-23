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  • Слушайте музыку с iPod на полной громкости и с прекрасным звуком Слушайте музыку с iPod на полной громкости и с прекрасным звуком Слушайте музыку с iPod на полной громкости и с прекрасным звуком

    система развлечений с док-станцией

    DC910/12

    Слушайте музыку с iPod на полной громкости и с прекрасным звуком

    Смотрите видеозаписи правильно - повернув свой iPod из портретного в альбомное положение на док-станции системы развлечений Philips DC910. К тому же двойные громкоговорители с технологией wOOx обеспечивают глубокие мощные басы для всей вашей музыки - с любых источников!

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    система развлечений с док-станцией

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    Слушайте музыку с iPod на полной громкости и с прекрасным звуком

    из акустических систем с технологией wOOx

    • Поворачивающаяся док-станция
    • Слот для USB и карт памяти SD
    Установите iPod touch в портретном или альбомном положении

    Установите iPod touch в портретном или альбомном положении

    Датчик ускорения в iPod touch автоматически оптимизирует отображение содержимого. Когда вы поворачиваете iPod touch из книжной ориентации в альбомную, датчик ускорения распознает движение и автоматически меняет картинку на дисплее. Встроенная док-станция для iPod на системе Philips предназначена специально для этой функции — можно изменять ориентацию изображения для удобного просмотра веб-страниц, фотографий или видеоклипов в правильном формате на экране iPod touch.

    Двойные громкоговорители с технологией wOOx для улучшенных басов

    Двойные громкоговорители с технологией wOOx для улучшенных басов

    Технология wOOx обеспечивает создание превосходного звучания басов, захватывая и усиливая низкочастотные звуки, что приводит к кардинальному улучшению басов и ощущений от звучания.

    Слушайте музыку и заряжайте iPod одновременно

    Слушайте музыку и заряжайте iPod одновременно

    Слушайте свою любимую музыку MP3 во время зарядки iPod! Док-станция позволяет подключать iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Не беспокойтесь о том, что iPod разрядится — док-станция заряжает iPod во время воспроизведения музыки. Кроме того, можно перемещаться по меню, выбирать и воспроизводить музыкальные композиции, сохраненные на iPod, с помощью пульта ДУ. Система развлечений с док-станцией автоматически подзаряжает iPod, установленный на док-станцию.

    Прямой порт USB и слоты карт памяти SD/MMC для воспроизведения музыки в формате MP3/WMA

    Прямой порт USB и слоты карт памяти SD/MMC для воспроизведения музыки в формате MP3/WMA

    Благодаря широким возможностям работы с данными, так просто получить доступ к музыкальным файлам через прямой порт USB или слот для карт памяти SD. Вставьте устройство в порт USB или используйте слот SD/MMC для карты SD/MMC на аудиосистеме Philips, цифровая музыка и фотографии будут воспроизведены прямо с устройства. Теперь можно поделиться любимыми воспоминаниями с друзьями и близкими!

    Стильный тонкий дизайн сочетается с подставкой и позволяет крепить устройство на стену

    Стильный тонкий дизайн сочетается с подставкой и позволяет крепить устройство на стену

    Благодаря стильному тонкому корпусу и продуманному дизайну аудиосистема Philips будет идеально сочетаться с интерьером вашей квартиры. Аудиосистема надежно крепится на подставке и будет отлично смотреться на любой полке или в шкафу, а настенный кронштейн обеспечивает такую же подвижность, как и отдельная подставка.

    Общий пульт управления для системы и iPod

    Общий пульт управления для системы и iPod

    Теперь, благодаря общему пульту ДУ Philips можно без труда управлять сотнями композиций аудиосистемы Philips и iPod одним нажатием кнопки. Информация отображается по спискам воспроизведения, альбомам, исполнителям, жанрам или дорожкам. Интуитивно понятная навигация обеспечивает быстрый и удобный просмотр сотен файлов. Управление одной рукой и уникальные ощущения от использования.

    Цифровая настройка FM с предустановками

    Цифровая настройка FM с предустановками

    Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

    Общая вых. мощность 30 Вт RMS

    Общая вых. мощность 30 Вт RMS

    • Звук

      Типы громкоговорителей
      Акустическая система Bass Reflex
      Выходная мощность (среднеквадр.)
      2Х15 Вт
      Улучшение звука
      • Технология «wOOx»
      • Цифровое управление звуком 4 режима
      • Динамическое усиление басов
      Звуковая система
      Стерео
      Регулятор громкости
      Регулятор громкости "вверх/вниз"

    • Громкоговорители

      Встроенные АС
      6
      Отделка
      Металл
      Основная АС
      • 3" НЧ-динамик
      • Излучатель басов wOOx
      • 2x1,5" ВЧ-динамика
      • Акустическая система Bass Reflex

    • Подключения

      USB
      Порт USB
      Вход Aux
      Dual Aux, 3,5 мм
      Слот для карты памяти стандарта SD/MMC
      Да

    • Тюнер/прием/передача

      Антенна
      Антенна FM
      Автоматическая цифровая настройка
      Да
      Улучшения тюнера
      Автосохранение
      Диапазоны тюнера
      FM стерео
      Сохранение радиостанций
      20

    • Комфорт

      Будильники
      • Сигнализация iPod
      • Сигнал USB
      • Звуковой сигнал с радио
      Подсветка
      Да
      Тип дисплея
      ЖК
      Пульт ДУ
      Многофункциональность
      Удобство пользователя
      Таймер отключения
      Режим ожидания Eco Power
      1 ватт
      Часы/версия
      Цифровой дисплей
      Возм. крепл. на стене/потолочное крепл.
      Возможность крепления на стену

    • Питание

      Электропитание
      Да

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      • Шнур питания сети переменного тока
      • Инструкция по эксплуатации
      • Гарантийный сертификат
      • Пульт ДУ

    • Размеры

      Глубина упаковки
      210  миллиметра
      Глубина продукта
      120,7  миллиметра
      Высота упаковки
      200  миллиметра
      Ширина упаковки
      567  миллиметра
      Ширина продукта
      500  миллиметра
      Высота продукта
      165  миллиметра

    • Аудиовоспроизведение

      Поддерживаемые медианосители
      • Карта памяти SD/MMC
      • Флэш-накопитель USB
      Программируемые дорожки
      20
      Режим воспроизведения в док-станции
      • Зарядка iPod
      • Воспроизведение и пауза
      • Следующая и предыдущая дорожка
      • Перемотка вперед/назад

    • Совместимость с iPod

      Совместимые продукты
      • iPod touch
      • iPod classic
      • iPod nano 3-го поколения
      • iPod 5-го поколения
      • iPod mini
      • iPod с цветным дисплеем
      • iPod nano 1-го поколения
      • iPod nano 2-го поколения

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Шнур питания сети переменного тока
    • Пульт ДУ
    • Инструкция по эксплуатации
    • Гарантийный сертификат
    Badge-D2C

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    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

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