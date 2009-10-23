Другие продукты в комплекте
- Шнур питания сети переменного тока
- Пульт ДУ
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный сертификат
DC910/12
Слушайте музыку с iPod на полной громкости и с прекрасным звуком
Смотрите видеозаписи правильно - повернув свой iPod из портретного в альбомное положение на док-станции системы развлечений Philips DC910. К тому же двойные громкоговорители с технологией wOOx обеспечивают глубокие мощные басы для всей вашей музыки - с любых источников!Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Датчик ускорения в iPod touch автоматически оптимизирует отображение содержимого. Когда вы поворачиваете iPod touch из книжной ориентации в альбомную, датчик ускорения распознает движение и автоматически меняет картинку на дисплее. Встроенная док-станция для iPod на системе Philips предназначена специально для этой функции — можно изменять ориентацию изображения для удобного просмотра веб-страниц, фотографий или видеоклипов в правильном формате на экране iPod touch.
Технология wOOx обеспечивает создание превосходного звучания басов, захватывая и усиливая низкочастотные звуки, что приводит к кардинальному улучшению басов и ощущений от звучания.
Слушайте свою любимую музыку MP3 во время зарядки iPod! Док-станция позволяет подключать iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Не беспокойтесь о том, что iPod разрядится — док-станция заряжает iPod во время воспроизведения музыки. Кроме того, можно перемещаться по меню, выбирать и воспроизводить музыкальные композиции, сохраненные на iPod, с помощью пульта ДУ. Система развлечений с док-станцией автоматически подзаряжает iPod, установленный на док-станцию.
Благодаря широким возможностям работы с данными, так просто получить доступ к музыкальным файлам через прямой порт USB или слот для карт памяти SD. Вставьте устройство в порт USB или используйте слот SD/MMC для карты SD/MMC на аудиосистеме Philips, цифровая музыка и фотографии будут воспроизведены прямо с устройства. Теперь можно поделиться любимыми воспоминаниями с друзьями и близкими!
Благодаря стильному тонкому корпусу и продуманному дизайну аудиосистема Philips будет идеально сочетаться с интерьером вашей квартиры. Аудиосистема надежно крепится на подставке и будет отлично смотреться на любой полке или в шкафу, а настенный кронштейн обеспечивает такую же подвижность, как и отдельная подставка.
Теперь, благодаря общему пульту ДУ Philips можно без труда управлять сотнями композиций аудиосистемы Philips и iPod одним нажатием кнопки. Информация отображается по спискам воспроизведения, альбомам, исполнителям, жанрам или дорожкам. Интуитивно понятная навигация обеспечивает быстрый и удобный просмотр сотен файлов. Управление одной рукой и уникальные ощущения от использования.
Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.
Звук
Громкоговорители
Подключения
Тюнер/прием/передача
Комфорт
Питание
Аксессуары
Размеры
Аудиовоспроизведение
Совместимость с iPod
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