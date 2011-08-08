Ключевые слова для поиска

  • Расслабляйтесь под прекрасную музыку Расслабляйтесь под прекрасную музыку Расслабляйтесь под прекрасную музыку

    Музыкальная микросистема с DVD

    DCD3020/51

    Расслабляйтесь под прекрасную музыку

    Слушайте музыку с iPod/iPhone/iPad без проблем — просто поместите устройство в док-станцию не снимая чехла. Музыкальная микросистема с DVD Philips обеспечивает мощные басы благодаря технологии wOOx, а также поддерживает воспроизведение DVD, файлов DivX, CD и MP3-CD

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Музыкальная микросистема с DVD

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Расслабляйтесь под прекрасную музыку

    Одержимые звуком

    • с 30-контактным разъемом
    • для iPod/iPhone/iPad
    • DVD, CD, USB, FM
    • 120 Вт, излучатель басов
    Функции таймера включения и отключения

    Функции таймера включения и отключения

    Многофункциональные часы имеют несколько вариантов сигнала будильника. Благодаря радиочасам Philips вы будете просыпаться под звуки радио или традиционного будильника. С помощью таймера отключения можно установить оставшееся время работы, чтобы послушать музыку перед сном. Вам хотелось бы проснуться под звон будильника или послушать любимую музыку в постели? С этими радиочасами возможно все!

    Слушайте музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone/iPad

    Слушайте музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone/iPad

    Слушайте любимую музыку в MP3 во время зарядки iPod/iPhone/iPad! Док-станция позволяет подключать портативные устройства непосредственно к системе Philips и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Теперь не придется беспокоиться о том, что ваш iPod/iPhone/iPad разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки. Зарядка аккумулятора осуществляется автоматически при установке устройства в док-станцию.

    Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

    Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

    Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

    Общая выходная мощность120 Вт RMS

    Общая выходная мощность120 Вт RMS

    Общая выходная мощность системы составляет 120 Вт RMS. RMS расшифровывается как Root Mean Square и означает среднеквадратичную мощность. В ней обычно измеряется мощность звука, то есть электрическая мощность, передаваемая с усилителя на акустическую систему. Эта мощность измеряется в ваттах. Производимая мощность звука складывается из количества переданной электрической мощности и чувствительности акустической системы. Чем больше ватт, тем выше мощность звука, производимого акустической системой.

    Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

    Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

    Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

    Цифровое FM-радио с 20-ю предустановленными радиостанциями

    Цифровое FM-радио с 20-ю предустановленными радиостанциями

    Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

    Технология АС wOOx™ для воспроизведения глубоких низких частот

    Технология АС wOOx™ для воспроизведения глубоких низких частот

    Технология wOOx основана на революционной концепции для АС, позволяющей Вам не только слышать, но и ощущать невероятно глубокие басы, звучащие более насыщено, чем в любой другой аудиосистеме. Специальные излучатели работают в согласовании с НЧ-излучателем wOOx, а точная настройка между основным драйвером и ВЧ-динамиком обеспечивает плавный переход от низких и средних частот к высоким. Двойная подвеска и абсолютно симметричная многослойная конструкция создают низкий и точный бас без заметных искажений. Технология wOOx обеспечивает исключительно глубокие и динамичные басы, используя весь потенциал АС для ощутимого усиления впечатлений от музыки.

    Воспроизведение дисков DVD, DivX, (S)VCD, MP3, WMA, CD(RW) и компакт-дисков с изображениями

    Воспроизведение дисков DVD, DivX, (S)VCD, MP3, WMA, CD(RW) и компакт-дисков с изображениями

    Проигрыватель Philips поддерживает большинство DVD и CD-дисков, доступных в продаже: DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) и Picture CD. SVCD — аббревиатура "Super VideoCD". Качество SVCD-дисков намного выше, чем дисков VCD, (особенно резкость изображения благодаря более высокому разрешению). Благодаря поддержке DivX® можно наслаждаться видео в формате DivX®. Формат DivX media — это технология сжатия видео на основе MPEG4, которая позволяет записывать файлы большого размера, например фильмы, трейлеры и музыкальное видео на дисках CD-R/RW и записываемых DVD-дисках.

    Загрузчик компакт-дисков с электроприводом для удобства доступа

    Дверца с электроприводом на передней панели придает этой элегантной аудиосистеме особенный шарм. Стильный и функциональный лоток для диска плавно выдвигается вверх или вниз в вертикальном направлении, стоит только захотеть сменить музыку и нажать на кнопку. Расслабьтесь и наслаждайтесь музыкой с любимого диска, наблюдая, как он вращается, через прозрачное окно просмотра.

    • Звук

      Выходная мощность
      2 x 60 Вт
      Улучшение звука
      Цифровое управление звуком, Динамическое усиление басов
      Звуковая система
      Dolby Digital

    • Подключения

      USB
      Порт USB
      Наушники
      3,5 мм

    • Тюнер/прием/передача

      Автоматическая цифровая настройка
      Да
      Диапазоны тюнера
      FM стерео
      Сохранение радиостанций
      20

    • Комфорт

      Будильники
      Сигнал CD, Таймер отключения, Звуковой сигнал с радио, Сигнал USB
      Тип дисплея
      Дисплей VFD
      Часы
      На главном дисплее

    • Питание

      Источник питания
      220—240 В, 50 Гц

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      Кабель композитного видеосигнала (Y), Шнур питания сети переменного тока, Антенна FM, Кабель MP3 Link
      Краткое руководство
      .
      Инструкция по эксплуатации
      Английский, русский
      Гарантия
      Гарантийный буклет (действ. во всем мире)

    • Размеры

      Вес, включая упаковку
      8,6 кг

    • Аудиовоспроизведение

      Режимы воспроизведения дисков
      Программирование 20 дорожек, Повторить / одна / все / программа, Воспроизведение в произвольном порядке, Быстро вперед/назад, Поиск следующей/предыдущей дорожки
      Поддерживаемые медианосители
      WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
      Режимы для USB Direct
      Быстро назад/быстро вперед, Воспроизведение/пауза, Предыдущая/следующая, Запрограммированное воспроизведение, Повтор, Вперемешку, Стоп
      Тип загрузчика
      С приводом, Лоток

    • Воспроизведение фотоснимков

      Улучшение изображения
      Демонстрация слайдов с воспр. MP3

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Кабель композитного видеосигнала (Y)
    • Шнур питания сети переменного тока
    • Антенна FM
    • Кабель MP3 Link
    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.