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  • Музыкальная система, которая заполнит ваш дом музыкой Музыкальная система, которая заполнит ваш дом музыкой Музыкальная система, которая заполнит ваш дом музыкой

    Музыкальная микросистема

    DCM2260/12

    Музыкальная система, которая заполнит ваш дом музыкой

    Слушайте музыку и заряжайте устройства iPod/iPhone/iPad с помощью этих радиочасов с двумя док-разъемами: коннектором Lightning и 30-контактным разъемом. Эта музыкальная система обеспечивает великолепное звучание и прекрасно впишется в любой интерьер (в комплект входит настольная подставка "2 в 1").

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    Музыкальная микросистема

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    Музыкальная система, которая заполнит ваш дом музыкой

    Одержимые звуком

    • DualDock для iPod/iPhone
    • Настенное крепление/крепление к столу
    • CD, MP3-CD, USB, FM
    • 20 Вт макс.
    DualDock для зарядки и воспроизведения устройств Apple (коннектор Lightning и 30-контактный разъем)

    DualDock для зарядки и воспроизведения устройств Apple (коннектор Lightning и 30-контактный разъем)

    Инновационное устройство Philips DualDock с разъемом Lightning и 30-контактным разъемом позволяет заряжать и использовать любое устройство Apple. Стильный корпус и функциональность — моментально выбирайте нужный разъем. Слушайте любимую музыку на любом устройстве Apple.

    Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW

    Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW

    Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет и позволяет выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.

    Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

    Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

    Аудиовход позволяет воспроизводить файлы через аудиоразъем напрямую с портативных медиаплееров. Помимо возможности наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве на аудиосистеме, подключение через аудиовход еще и невероятно удобно — портативный MP3-плеер можно легко подсоединить через аудиоразъем.

    Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

    Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

    Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

    Возможность крепления на стену в удобном месте

    Возможность крепления на стену в удобном месте

    Благодаря стильному тонкому корпусу и продуманному дизайну аудиосистема Philips будет идеально сочетаться с интерьером вашей квартиры. Аудиосистема надежно крепится на подставке и будет отлично смотреться на любой полке или в шкафу, а настенный кронштейн обеспечивает такую же подвижность, как и отдельная подставка.

    Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

    Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

    Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

    Прямое подключение USB для воспроизведения MP3

    Прямое подключение USB для воспроизведения MP3

    Благодаря универсальной возможности переноса файлов так просто получить доступ к музыкальным файлам через прямой порт USB.

    Компактный дизайн для любого интерьера и стиля жизни

    Компактный дизайн сочетается с любым интерьером и стилем жизни. Подойдет любому помещению благодаря элегантному дизайну и малым размерам.

    Цифровое управление звуком

    С помощью цифрового управления звуком для различных музыкальных жанров можно выбирать подходящие режимы: "Сбалансированный", "Чистый", "Мощный", "Теплый" или "Яркий". Графическая технология выравнивания автоматически настраивает баланс и усиливает звуковые частоты, наиболее важные для выбранного музыкального жанра. Вы сможете настроить оптимальный звуковой баланс для каждого музыкального жанра и получить максимальное удовольствие от прослушивания.

    • Звук

      Улучшение звука
      Цифровое управление звуком
      Регулировка громкости
      вверх/вниз
      Максимальная выходная мощность (среднеквадратичная)
      20 Вт

    • Громкоговорители

      Динамики
      НЧ-динамик 2,75"
      Количество встроенных АС
      2
      Типы АС
      Акустические системы Bass Reflex

    • Подключения

      USB
      Порт USB
      Наушники
      3,5 мм
      Аудиовход (3,5 мм)
      Да

    • Аудиовоспроизведение

      Режимы воспроизведения дисков
      • быстрое сканирование вперед/назад
      • поиск следующей/предыдущей дорожки
      • повтор/в произвольном порядке/программа
      Поддерживаемые медианосители
      • CD
      • CD-R/RW
      • MP3-CD
      • Флэш-накопитель USB
      Режимы воспроизведения при установке в док-станцию
      • перемотка вперед/назад
      • меню, вверх и вниз
      • следующая и предыдущая дорожка
      • воспроизведение и пауза
      Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB
      • быстро назад/быстро вперед
      • воспроизведение/пауза
      • предыдущая/следующая
      • повтор
      • вперемешку
      • стоп

    • Тюнер/прием/передача

      Антенна
      Антенна FM (75 Ом)
      Диапазоны тюнера
      • FM моно
      • FM стерео
      Сохранение радиостанций
      20
      Улучшения тюнера
      • автоматическая цифровая настройка
      • автопоиск
      • Удобная настройка (plug & play)

    • Комфорт

      Будильники
      • Сигнал CD
      • Звуковой сигнал с радио
      • Сигнал USB
      Часы
      • На главном дисплее
      • таймер отключения
      Тип загрузчика
      слот
      Тип дисплея
      LED дисплей
      Зарядное устройство
      • iPad
      • iPhone
      • iPod

    • Питание

      Источник питания
      • 110-240 В
      • 50/60 Гц

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      • Адаптер перем./пост. тока
      • Антенна FM
      Пульт ДУ
      21-кнопочный, дистанционный
      Инструкция по эксплуатации
      На нескольких языках

    • Размеры

      Вес брутто
      4,2  кг
      Ширина устройства
      420  миллиметра
      Высота с подставкой
      223  миллиметра
      Вес нетто
      3,3  кг
      Глубина устройства
      99  миллиметра
      Высота упаковки
      142  миллиметра
      Ширина упаковки
      460  миллиметра
      Глубина упаковки
      265  миллиметра

    • Совместимость с iPod

      Совместимые продукты
      • iPod classic
      • iPod touch
      • iPod touch 2-го поколения
      • iPod touch 3-го поколения
      • iPod touch 4-го поколения
      • iPod touch 5 поколения
      • iPod nano 2-го поколения
      • iPod nano 3-го поколения
      • iPod nano 4-го поколения
      • iPod nano 5-го поколения
      • iPod nano 6-го поколения
      • iPod nano 7 поколения

    • Совместимость с iPhone

      Совместимые продукты
      • iPhone
      • iPhone 3G
      • iPhone 3GS
      • iPhone 4
      • iPhone 4S
      • iPhone 5
      • iPhone 5C
      • iPhone 5S
      • iPhone 6
      • iPhone 6 Plus

    • Совместима с iPad

      Совместим с
      • iPad
      • iPad 2
      • iPad Air
      • iPad Air 2
      • iPad mini
      • iPad mini 2
      • iPad mini с дисплеем Retina

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Адаптер перем./пост. тока
    • Антенна FM
    Badge-D2C

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