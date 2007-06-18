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система развлечений с док-станцией

DCM230/12
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  • Слушайте музыку iPod с качеством звучания Hi-Fi Слушайте музыку iPod с качеством звучания Hi-Fi Слушайте музыку iPod с качеством звучания Hi-Fi
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    система развлечений с док-станцией

    DCM230/12
    Общая оценка / 5

    Слушайте музыку iPod с качеством звучания Hi-Fi

    Освободите музыку из iPod и наслаждайтесь ею на Philips DCM230. Эту элегантную систему со стильным дизайном и отделкой цвета cool metallic отличают интеллектуальные функции и общая мощность 30 Вт RMS для действительно динамичного звучания. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    система развлечений с док-станцией

    Слушайте музыку iPod с качеством звучания Hi-Fi

    Освободите музыку из iPod и наслаждайтесь ею на Philips DCM230. Эту элегантную систему со стильным дизайном и отделкой цвета cool metallic отличают интеллектуальные функции и общая мощность 30 Вт RMS для действительно динамичного звучания. Узнать обо всех преимуществах

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      Слушайте музыку iPod с качеством звучания Hi-Fi

      • Воспроизведение MP3/WMA-CD
      • Прямой порт USB
      Слушайте музыку и заряжайте iPod одновременно

      Слушайте музыку и заряжайте iPod одновременно

      Слушайте свою любимую музыку MP3 во время зарядки iPod! Док-станция позволяет подключать iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Не беспокойтесь о том, что iPod разрядится — док-станция заряжает iPod во время воспроизведения музыки. Кроме того, можно перемещаться по меню, выбирать и воспроизводить музыкальные композиции, сохраненные на iPod, с помощью пульта ДУ. Система развлечений с док-станцией автоматически подзаряжает iPod, установленный на док-станцию.

      Прямое подключение USB для портативных MP3-плееров с USB

      Прямое подключение USB для портативных MP3-плееров с USB

      Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

      Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

      Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

      Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

      Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

      Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

      Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

      Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

      Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

      Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

      Цифровая настройка для предустановки станций

      Цифровая настройка для предустановки станций

      Один пульт ДУ для системы и iPod

      Один пульт ДУ для системы и iPod

      Элегантная форма со сверхплоским механизмом загрузки CD

      Элегантная форма со сверхплоским механизмом загрузки CD

      • Звук

        Типы громкоговорителей
        Акустическая система Bass Reflex
        Выходная мощность (среднеквадр.)
        2Х15 Вт
        Улучшение звука
        Динамическое усиление басов
        Звуковая система
        Стерео
        Регулятор громкости
        Регулятор громкости "вверх/вниз"

      • Подключения

        USB
        Порт USB
        Вход Aux
        Да
        Наушники
        3,5 мм

      • Тюнер/прием/передача

        Антенна
        Антенна FM
        Автоматическая цифровая настройка
        Да
        Диапазоны тюнера
        • FM
        • СВ
        Сохранение радиостанций
        40
        RDS
        Название станции

      • Комфорт

        Будильники
        • Звуковой сигнал с радио
        • Таймер отключения
        Подсветка
        Да
        Тип дисплея
        ЖК
        Пульт ДУ
        Многофункциональность
        Часы/версия
        Цифровой дисплей

      • Питание

        Электропитание
        Да

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Инструкция по эксплуатации
        • Гарантийный сертификат
        • Пульт ДУ
        • Гарантийный талон (действ. во всем мире)

      • Размеры

        Глубина продукта
        200,5  миллиметра
        Ширина продукта
        390  миллиметра
        Высота продукта
        140,5  миллиметра

      • Аудиовоспроизведение

        Режимы воспроизведения дисков
        • Быстро вперед/назад
        • Поиск следующей/предыдущей дорожки
        • Повторное воспроизведение
        • Воспроизведение в произвольном порядке
        Поддерживаемые медианосители
        • WMA-CD
        • MP3-CD
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        Тип загрузчика
        • С приводом
        • Щелевой
        Программируемые дорожки
        20
        Режим воспроизведения в док-станции
        • Зарядка iPod
        • Воспроизведение и пауза
        • Следующая и предыдущая дорожка
        • Перемотка вперед/назад

      • Совместимость с iPod

        Совместимые продукты
        • iPod
        • iPod mini
        • iPod nano
        • iPod с цветным дисплеем
        • iPod 5-го поколения

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Шнур питания сети переменного тока
      • Инструкция по эксплуатации
      • Гарантийный сертификат
      • Пульт ДУ
      • Гарантийный талон (действ. во всем мире)

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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