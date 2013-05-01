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    Музыкальная микросистема

    DCM3155/12

    Звук, заполняющий ваш дом

    Эта акустическая микросистема Philips, совместимая с разъемом iPhone 5 Lightning, поддерживает технологию wOOx для создания мощных басов. Расположенные под разным углом излучатели обеспечивают широкую полосу стереозвучания, а моноблочный дизайн удачно впишется в любой интерьер.

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    Музыкальная микросистема

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    Звук, заполняющий ваш дом

    Одержимые звуком

    • с коннектором Lightning
    • для iPod/iPhone
    • CD, MP3-CD, USB, FM
    • 50 Вт макс., излучатель басов
    Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

    Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

    Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

    Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

    Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

    Аудиовход позволяет воспроизводить файлы через аудиоразъем напрямую с портативных медиаплееров. Помимо возможности наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве на аудиосистеме, подключение через аудиовход еще и невероятно удобно — портативный MP3-плеер можно легко подсоединить через аудиоразъем.

    Технология АС wOOx™ для воспроизведения глубоких низких частот

    Технология АС wOOx™ для воспроизведения глубоких низких частот

    Технология wOOx основана на революционной концепции для АС, позволяющей Вам не только слышать, но и ощущать невероятно глубокие басы, звучащие более насыщено, чем в любой другой аудиосистеме. Специальные излучатели работают в согласовании с НЧ-излучателем wOOx, а точная настройка между основным драйвером и ВЧ-динамиком обеспечивает плавный переход от низких и средних частот к высоким. Двойная подвеска и абсолютно симметричная многослойная конструкция создают низкий и точный бас без заметных искажений. Технология wOOx обеспечивает исключительно глубокие и динамичные басы, используя весь потенциал АС для ощутимого усиления впечатлений от музыки.

    Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning

    Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning

    Слушайте любимую музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone через новый разъем Lightning! Просто подключите свое устройство напрямую к АС и слушайте выбранные композиции в превосходном качестве. Теперь не придется беспокоиться о том, что устройство разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки.

    Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

    Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

    Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

    Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

    Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

    Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

    • Звук

      Улучшение звука
      Технология wOOx™, цифровое управление звуком
      Регулировка громкости
      вверх/вниз
      Максимальная выходная мощность (среднеквадратичная)
      50 Вт

    • Громкоговорители

      Количество встроенных АС
      2

    • Подключения

      USB
      Порт USB
      Аудиовход (3,5 мм)
      Да

    • Аудиовоспроизведение

      Режимы воспроизведения дисков
      быстрое сканирование вперед/назад, поиск следующей/предыдущей дорожки, Повтор
      Поддерживаемые медианосители
      CD, CD-R/RW, MP3-CD, Флэш-накопитель USB, WMA-CD
      Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB
      быстро назад/быстро вперед, воспроизведение/пауза, предыдущая/следующая, повтор, стоп

    • Тюнер/прием/передача

      Антенна
      Антенна FM
      Диапазоны тюнера
      FM моно, FM стерео
      Сохранение радиостанций
      20
      Улучшения тюнера
      автоматическая цифровая настройка, автопоиск, Удобная настройка (plug & play)

    • Комфорт

      Будильники
      Сигнал CD, Звуковой сигнал с радио, Сигнал USB, Сигнализация iPod
      Тип дисплея
      ЖК
      Часы
      На главном дисплее, таймер отключения
      Тип загрузчика
      Передний, С разъемом

    • Питание

      Источник питания
      110-240 В, 50/60 Гц

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      Шнур питания сети переменного тока, Инструкция по эксплуатации

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Шнур питания сети переменного тока
    • Инструкция по эксплуатации
    Badge-D2C

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