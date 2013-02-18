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  • Звук, заполняющий ваш дом Звук, заполняющий ваш дом Звук, заполняющий ваш дом

    Музыкальная микросистема

    DCM3175/12

    Звук, заполняющий ваш дом

    Эта акустическая микросистема Philips, совместимая с разъемом Lightning iPhone 5 и iPad mini, оснащена активным сабвуфером для создания мощных басов. Расположенные под разным углом излучатели обеспечивают широкую полосу стереозвучания, а моноблочный дизайн удачно впишется в любой интерьер.

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    Музыкальная микросистема

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    Звук, заполняющий ваш дом

    Одержимые звуком

    • с коннектором Lightning
    • для iPod/iPhone/iPad
    • CD, MP3-CD, USB, FM
    • 80 Вт макс., система 2.1
    Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning

    Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning

    Слушайте любимую музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone/iPad через новый разъем Lightning! Просто подключите свое устройство напрямую к АС и слушайте выбранные композиции в превосходном качестве. Теперь не придется беспокоиться о том, что устройство разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки.

    Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

    Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

    Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

    Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

    Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

    Аудиовход позволяет воспроизводить файлы через аудиоразъем напрямую с портативных медиаплееров. Помимо возможности наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве на аудиосистеме, подключение через аудиовход еще и невероятно удобно — портативный MP3-плеер можно легко подсоединить через аудиоразъем.

    Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

    Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

    Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

    Цифровая настройка FM с предустановками

    Цифровая настройка FM с предустановками

    Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

    • Звук

      Улучшение звука
      цифровое управление звуком
      Регулировка громкости
      вверх/вниз
      Максимальная выходная мощность (среднеквадратичная)
      80 Вт

    • Громкоговорители

      Количество встроенных АС
      5
      Тип сабвуфера
      Активный
      Излучатели АС
      НЧ-динамик 3" с 2 ВЧ-динамиками
      Излучатели сабвуфера
      5,25" — 1 шт.

    • Подключения

      USB
      Порт USB
      Аудиовход (3,5 мм)
      Да

    • Аудиовоспроизведение

      Режимы воспроизведения дисков
      • быстрое сканирование вперед/назад
      • поиск следующей/предыдущей дорожки
      • Повтор
      Поддерживаемые медианосители
      • CD
      • CD-R/RW
      • MP3-CD
      • Флэш-накопитель USB
      • WMA-CD
      Режимы воспроизведения при установке в док-станцию
      • перемотка вперед/назад
      • меню, вверх и вниз
      • следующая и предыдущая дорожка
      • воспроизведение и пауза
      Прочее
      Поддержка меток ID3
      Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB
      • быстро назад/быстро вперед
      • воспроизведение/пауза
      • предыдущая/следующая
      • повтор
      • стоп

    • Тюнер/прием/передача

      Антенна
      Антенна FM
      Диапазоны тюнера
      • FM моно
      • FM стерео
      Сохранение радиостанций
      20
      Улучшения тюнера
      • автоматическая цифровая настройка
      • автопоиск
      • Удобная настройка (plug & play)

    • Комфорт

      Будильники
      • Сигнал CD
      • Звуковой сигнал с радио
      • Сигнал USB
      • Сигнализация iPod
      Тип дисплея
      ЖК
      Часы
      • На главном дисплее
      • таймер отключения
      Тип загрузчика
      • Передний
      • С разъемом
      Зарядное устройство
      • iPod
      • iPhone
      • iPad
      • iPad Mini

    • Питание

      Источник питания
      • 110-240 В
      • 50/60 Гц

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      • Шнур питания сети переменного тока
      • Инструкция по эксплуатации
      Пульт ДУ
      21-кнопочный пульт ДУ

    • Размеры

      Вес брутто
      10,5  кг
      Ширина устройства
      238  миллиметра
      Высота устройства
      899  миллиметра
      Вес нетто
      9  кг
      Глубина устройства
      234  миллиметра
      Высота упаковки
      250  миллиметра
      Ширина упаковки
      238  миллиметра
      Глубина упаковки
      899  миллиметра

    • Совместимость с iPod

      Совместимые продукты
      • iPod nano 7 поколения
      • iPod touch 5 поколения

    • Совместимость с iPhone

      Совместимые продукты
      iPhone 5

    • Совместима с iPad

      Совместим с
      • iPad mini
      • iPad с дисплеем Retina

    Что входит в комплект?

    Фотография упаковки

    Другие продукты в комплекте

    • Шнур питания сети переменного тока
    • Инструкция по эксплуатации
    Badge-D2C

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