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    Philips Fidelio акустическая система с док-станцией

    DCM5090/10

    Напольные АС

    Великолепное качество воспроизведения с компакт-дисков и устройств iPod/iPhone/iPad благодаря технологиям LivingSound и PureDigital, которые обеспечивают объемный, кристально чистый звук. Эта док-система 3.1 DCM5090/10 от Philips с выходной мощностью 200 Вт оснащена встроенным сабвуфером и удобным док-разъемом.

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    Philips Fidelio акустическая система с док-станцией

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    Напольные АС

    Одержимые звуком

    • Док-станция для iPod/iPhone/iPad
    Глубокое, насыщенное стереозвучание благодаря технологии LivingSound

    Глубокое, насыщенное стереозвучание благодаря технологии LivingSound

    Запатентованная технология LivingSound увеличивает зону наилучшего восприятия и позволяет ощутить погружение в звук на большем пространстве. Эта технология комбинирует несколько различных процессов воспроизведения звука и восстанавливает насыщенность и пространственную детальность стереопанорамы, которая часто теряется при прослушивании на стереосистемах. Полученный эффект позволяет значительно увеличить зону наилучшего восприятия. Музыка прекрасно звучит во всей комнате. Теперь вы можете наслаждаться оптимальным стереозвучанием в более широком пространстве.

    Технология цифровой обработки PureDigital обеспечивает кристально чистый звук

    Технология цифровой обработки PureDigital обеспечивает кристально чистый звук

    Технология обработки звука PureDigital позволяет значительно улучшить качество звучания по сравнению со стандартной технологией обработки аналогового сигнала, которая обычно используется в док-станциях с поддержкой аналогового выхода с iPod/iPhone. Цифровой аудиосигнал с iPod/iPhone проходит обработку на всех стадиях, уровень отношения сигнал-шум увеличивается. Результат — сбалансированное, невероятно чистое звучание.

    Слушайте музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone/iPad

    Слушайте музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone/iPad

    Слушайте любимую музыку в MP3 во время зарядки iPod/iPhone/iPad! Док-станция позволяет подключать портативные устройства непосредственно к системе Philips и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Теперь не придется беспокоиться о том, что ваш iPod/iPhone/iPad разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки. Зарядка аккумулятора осуществляется автоматически при установке устройства в док-станцию.

    Общая вых. мощность 200 Вт (среднеквадр.)

    Общая вых. мощность 200 Вт (среднеквадр.)

    Общая выходная мощность этой системы составляет 200 Вт RMS. RMS означает "среднеквадратическое значение" и является стандартной единицей измерения мощности звука, или скорее электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на АС и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на АС, и чувствительность АС определяют мощность производимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звук из АС.

    Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

    Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

    Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

    MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

    MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

    Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

    Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

    Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

    Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

    Цифровая настройка FM с предустановками

    Цифровая настройка FM с предустановками

    Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

    Уникальный дизайн напольных АС дополнит интерьер вашего дома

    Уникальный дизайн напольных АС дополнит интерьер вашего дома

    • Звук

      Выходная мощность (среднеквадр.)
      200 Вт
      Улучшение звука
      • Цифровое управление звуком 4 режима
      • Динамическое усиление басов
      • LivingSound
      Регулировка громкости
      вверх/вниз

    • Громкоговорители

      Основная АС
      • 5" НЧ-динамик
      • Акустическая система Bass Reflex
      Количество встроенных АС
      4
      Типы НЧ-излучателей
      пассивный

    • Подключения

      Разъемы на задней панели
      Вход AUX
      Другие подключения
      Антенна FM
      Линейный стереовход 3,5 мм
      Функция MP3 Link

    • Аудиовоспроизведение

      Поддерживаемые медианосители
      • CD
      • MP3-CD
      • Флэш-накопитель USB
      • WMA-CD
      Режимы воспроизведения при установке в док-станцию
      • перемотка вперед/назад
      • следующая и предыдущая дорожка
      • воспроизведение и пауза

    • Тюнер/прием/передача

      Антенна
      Антенна FM
      Автоматическая цифровая настройка
      Да
      Улучшения тюнера
      Автосохранение
      Диапазоны тюнера
      FM стерео
      Сохранение радиостанций
      20
      RDS
      • Тип программы
      • Название станции
      • Установка часов по сигналам RDS

    • Комфорт

      Будильники
      • Сигнал CD
      • Звуковой сигнал с радио
      • Таймер отключения
      • Сигнал USB
      • Сигнализация iPod
      Тип дисплея
      Дисплей VFD
      Часы
      • На главном дисплее
      • таймер отключения
      Тип дисплея
      Дисплей VFD
      Режим ожидания Eco Power
      1 ватт
      Индикация
      Режим приглушения
      Зарядное устройство
      • iPad
      • iPhone
      • iPod

    • Питание

      Источник питания
      • 220—240 В
      • 50 Гц

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      • Шнур питания сети переменного тока
      • Антенна FM
      Краткое руководство пользователя
      Англ.., нем., гол., фр., исп., ит.
      Пульт ДУ
      Да
      Инструкция по эксплуатации
      16 языков
      Прочее
      Инструкция по эксплуатации
      Кабели/подключение
      • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
      • шнур питания

    • Размеры

      Вес брутто
      18  кг
      Глубина упаковки
      398  миллиметра
      Высота упаковки
      1130  миллиметра
      Вес нетто
      14,5  кг
      Ширина упаковки
      422  миллиметра
      Глубина основного устройства
      350  миллиметра
      Высота основного устройства
      978  миллиметра
      Ширина основного устройства
      350  миллиметра

    • Аудиовоспроизведение

      Режимы воспроизведения дисков
      • Повторить / одна / все / программа
      • Воспроизведение в произвольном порядке
      • Программирование 20 дорожек
      • Быстро вперед/назад
      • Поиск следующей/предыдущей дорожки
      Поддерживаемые медианосители
      • CD
      • CD-R
      • CD-RW
      • MP3-CD
      • WMA-CD
      • Флэш-накопитель USB
      Поддержка меток ID3
      Да
      Режимы для USB Direct
      • Быстро назад/быстро вперед
      • Воспроизведение/пауза
      • Предыдущая/следующая
      • Запрограммированное воспроизведение
      • Повтор
      • Вперемешку
      • Стоп
      Тип загрузчика
      • С приводом
      • Лоток
      Режим воспроизведения в док-станции
      • Зарядка iPhone
      • Зарядка iPod
      • Зарядка iPad

    • Совместимость с iPod

      Совместимые продукты
      • iPod
      • iPod classic
      • iPod nano 6-го поколения
      • iPod touch
      • iPod touch 2-го поколения
      • iPod с цветным дисплеем
      • iPod 5-го поколения
      • iPod 5-го поколения
      • iPod nano 1-го поколения
      • iPod nano 2-го поколения
      • iPod nano 3-го поколения
      • iPod nano 4-го поколения
      • iPod nano 5-го поколения
      • iPod touch 4-го поколения

    • Совместимость с iPhone

      Совместимые продукты
      • iPhone
      • iPhone 3G
      • iPhone 3GS
      • iPhone 4

    • Совместима с iPad

      Совместим с
      • iPad
      • iPad 2

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Шнур питания сети переменного тока
    • Антенна FM
    Badge-D2C

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