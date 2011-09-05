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Philips Fidelio

акустическая система с док-станцией

DCM5090/10
Fidelio
Общая оценка / 5
Fidelio
  • Напольные АС Напольные АС Напольные АС
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    Philips Fidelio акустическая система с док-станцией

    DCM5090/10
    Общая оценка / 5

    Напольные АС

    Великолепное качество воспроизведения с компакт-дисков и устройств iPod/iPhone/iPad благодаря технологиям LivingSound и PureDigital, которые обеспечивают объемный, кристально чистый звук. Эта док-система 3.1 DCM5090/10 от Philips с выходной мощностью 200 Вт оснащена встроенным сабвуфером и удобным док-разъемом. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Fidelio акустическая система с док-станцией

    Напольные АС

    Великолепное качество воспроизведения с компакт-дисков и устройств iPod/iPhone/iPad благодаря технологиям LivingSound и PureDigital, которые обеспечивают объемный, кристально чистый звук. Эта док-система 3.1 DCM5090/10 от Philips с выходной мощностью 200 Вт оснащена встроенным сабвуфером и удобным док-разъемом. Узнать обо всех преимуществах

    Напольные АС

    Великолепное качество воспроизведения с компакт-дисков и устройств iPod/iPhone/iPad благодаря технологиям LivingSound и PureDigital, которые обеспечивают объемный, кристально чистый звук. Эта док-система 3.1 DCM5090/10 от Philips с выходной мощностью 200 Вт оснащена встроенным сабвуфером и удобным док-разъемом. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Fidelio акустическая система с док-станцией

    Напольные АС

    Великолепное качество воспроизведения с компакт-дисков и устройств iPod/iPhone/iPad благодаря технологиям LivingSound и PureDigital, которые обеспечивают объемный, кристально чистый звук. Эта док-система 3.1 DCM5090/10 от Philips с выходной мощностью 200 Вт оснащена встроенным сабвуфером и удобным док-разъемом. Узнать обо всех преимуществах

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      Напольные АС

      Одержимые звуком

      • Док-станция для iPod/iPhone/iPad
      Глубокое, насыщенное стереозвучание благодаря технологии LivingSound

      Глубокое, насыщенное стереозвучание благодаря технологии LivingSound

      Запатентованная технология LivingSound увеличивает зону наилучшего восприятия и позволяет ощутить погружение в звук на большем пространстве. Эта технология комбинирует несколько различных процессов воспроизведения звука и восстанавливает насыщенность и пространственную детальность стереопанорамы, которая часто теряется при прослушивании на стереосистемах. Полученный эффект позволяет значительно увеличить зону наилучшего восприятия. Музыка прекрасно звучит во всей комнате. Теперь вы можете наслаждаться оптимальным стереозвучанием в более широком пространстве.

      Технология цифровой обработки PureDigital обеспечивает кристально чистый звук

      Технология цифровой обработки PureDigital обеспечивает кристально чистый звук

      Технология обработки звука PureDigital позволяет значительно улучшить качество звучания по сравнению со стандартной технологией обработки аналогового сигнала, которая обычно используется в док-станциях с поддержкой аналогового выхода с iPod/iPhone. Цифровой аудиосигнал с iPod/iPhone проходит обработку на всех стадиях, уровень отношения сигнал-шум увеличивается. Результат — сбалансированное, невероятно чистое звучание.

      Слушайте музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone/iPad

      Слушайте музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone/iPad

      Слушайте любимую музыку в MP3 во время зарядки iPod/iPhone/iPad! Док-станция позволяет подключать портативные устройства непосредственно к системе Philips и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Теперь не придется беспокоиться о том, что ваш iPod/iPhone/iPad разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки. Зарядка аккумулятора осуществляется автоматически при установке устройства в док-станцию.

      Общая вых. мощность 200 Вт (среднеквадр.)

      Общая вых. мощность 200 Вт (среднеквадр.)

      Общая выходная мощность этой системы составляет 200 Вт RMS. RMS означает "среднеквадратическое значение" и является стандартной единицей измерения мощности звука, или скорее электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на АС и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на АС, и чувствительность АС определяют мощность производимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звук из АС.

      Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

      Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

      Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

      MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

      MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

      Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

      Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

      Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

      Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

      Цифровая настройка FM с предустановками

      Цифровая настройка FM с предустановками

      Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

      Уникальный дизайн напольных АС дополнит интерьер вашего дома

      Уникальный дизайн напольных АС дополнит интерьер вашего дома

      • Совместимость с iPod

        Совместим с
        • iPod
        • iPod classic
        • iPod nano 6-го поколения
        • iPod touch
        • iPod touch 2-го поколения
        • iPod с цветным дисплеем
        • iPod 5-го поколения
        • iPod 5-го поколения
        • iPod nano 1-го поколения
        • iPod nano 2-го поколения
        • iPod nano 3-го поколения
        • iPod nano 4-го поколения
        • iPod nano 5-го поколения
        • iPod touch 4-го поколения

      • Совместимость с iPhone

        Совместим с
        • iPhone
        • iPhone 3G
        • iPhone 3GS
        • iPhone 4

      • Совместима с iPad

        Совместим с
        • iPad
        • iPad 2

      • Звук

        Выходная мощность (среднеквадр.)
        200 Вт
        Улучшение звука
        • Цифровое управление звуком 4 режима
        • Динамическое усиление басов
        • LivingSound
        Регулировка громкости
        вверх/вниз

      • Громкоговорители

        Основная АС
        • 5" НЧ-динамик
        • Акустическая система Bass Reflex
        Количество встроенных АС
        4
        Типы НЧ-излучателей
        пассивный

      • Аудиовоспроизведение

        Поддерживаемые медианосители
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        • MP3-CD
        • WMA-CD
        • Флэш-накопитель USB
        Режимы воспроизведения дисков
        • Повторить / одна / все / программа
        • Воспроизведение в произвольном порядке
        • Программирование 20 дорожек
        • Быстро вперед/назад
        • Поиск следующей/предыдущей дорожки
        Тип загрузчика
        • С приводом
        • Лоток
        Поддержка меток ID3
        Да
        Режимы для USB Direct
        • Быстро назад/быстро вперед
        • Воспроизведение/пауза
        • Предыдущая/следующая
        • Запрограммированное воспроизведение
        • Повтор
        • Вперемешку
        • Стоп
        Режим воспроизведения в док-станции
        • Зарядка iPhone
        • Зарядка iPod
        • Зарядка iPad

      • Тюнер/прием/передача

        Диапазоны тюнера
        FM стерео
        Автоматическая цифровая настройка
        Да
        Улучшения тюнера
        Автосохранение
        RDS
        • Тип программы
        • Название станции
        • Установка часов по сигналам RDS
        Сохранение радиостанций
        20
        Антенна
        Антенна FM

      • Подключения

        Другие подключения
        Антенна FM
        Линейный стереовход 3,5 мм
        Функция MP3 Link
        Разъемы на задней панели
        Вход AUX

      • Комфорт

        Будильники
        • Сигнал CD
        • Звуковой сигнал с радио
        • Таймер отключения
        • Сигнал USB
        • Сигнализация iPod
        Часы
        • На главном дисплее
        • таймер отключения
        Тип дисплея
        Дисплей VFD
        Режим ожидания Eco Power
        1 ватт
        Индикация
        Режим приглушения
        Зарядное устройство
        • iPad
        • iPhone
        • iPod
        Тип дисплея
        Дисплей VFD

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Антенна FM
        Краткое руководство пользователя
        Англ.., нем., гол., фр., исп., ит.
        Пульт ДУ
        Да
        Инструкция по эксплуатации
        16 языков
        Кабели/подключение
        • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
        • шнур питания
        Прочее
        Инструкция по эксплуатации

      • Размеры

        Глубина упаковки
        398  миллиметра
        Высота упаковки
        1130  миллиметра
        Ширина упаковки
        422  миллиметра
        Вес брутто
        18  кг
        Вес нетто
        14,5  кг
        Глубина основного устройства
        350  миллиметра
        Высота основного устройства
        978  миллиметра
        Ширина основного устройства
        350  миллиметра

      • Питание

        Источник питания
        • 220—240 В
        • 50 Гц

      • Аудиовоспроизведение

        Режимы воспроизведения при установке в док-станцию
        • перемотка вперед/назад
        • следующая и предыдущая дорожка
        • воспроизведение и пауза
        Поддерживаемые медианосители
        • CD
        • MP3-CD
        • Флэш-накопитель USB
        • WMA-CD

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Шнур питания сети переменного тока
      • Антенна FM

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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