Будьте уверены, что ваша дверь точно закрыта

В Philips EasyKey Alpha предусмотрен полностью автоматический врезной замок. Вам не потребуется выполнять какие-либо дополнительные действия, так как засов автоматически выдвинется после того, как вы закроете дверь. Если дверь не заперта должным образом, врезной замок издаст звуковой сигнал, чтобы напомнить вам, что дверь все еще открыта.