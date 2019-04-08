DDL111LAGGB/97
Прекрасная жизнь начинается с Alpha
Alpha — это надежный выбор для умной жизни благодаря удобным, быстрым и автоматическим операция закрывания и открывания, а также безопасности, обеспечиваемой двойной верификацией и цилиндром замка C-класса. Эргономичный дизайн обеспечивает комфортное открывание двери.Узнать обо всех преимуществах
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В Philips EasyKey Alpha предусмотрен полностью автоматический врезной замок. Вам не потребуется выполнять какие-либо дополнительные действия, так как засов автоматически выдвинется после того, как вы закроете дверь. Если дверь не заперта должным образом, врезной замок издаст звуковой сигнал, чтобы напомнить вам, что дверь все еще открыта.
Цилиндр замка — это ключевой компонент, который управляет открытием замка и условно называется его сердцем. Цилиндр замка C-класса использует несколько технологий с защитой от краж с уникальной конструкцией секретного замка и лопастной структуры, что позволяет обеспечить высокую степень защиты от технического взлома замка.
Дверь можно открыть с помощью любых двух способов верификации (отпечаток пальца, пароль и карточка), что обеспечивает двойную защиту для безопасности дома.
Технология имитации PIN-кода в умном замке Philips EasyKey Alpha позволяет вводить любые комбинации случайных чисел для успешной идентификации при условии последующего ввода реального пароля. Эта функция позволяет предотвратить возможность подглядывания посторонним человеком и защитить ваш настоящий пароль.
Шлифованное покрытие IML обладает твердостью выше 2H. Кроме того, оно водонепроницаемое, влагостойкое и не оставляет на себе отпечатки пальцев.
Сканер отпечатка пальца встроен в рычаг ручки, поэтому когда вы держитесь за ручку, кончики ваших пальцев естественным образом касаются датчика. Чтобы успешно пройти верификацию, протяните руку и коснитесь сканера, затем толкните дверь, чтобы открыть ее. Разблокировка двери одним движением естественным образом упрощает вашу жизнь.
Philips EasyKey Alpha оснащен универсальной системой оповещения, которая не только повышает уровень защиты вашего дома от краж и обеспечивает безопасность вас и вашей семьи в режиме реального времени, но и напоминает вам о состоянии блокировки двери.
Чтобы включить эту функцию, перед выходом из дома нужно коснуться кнопки принудительного закрытия снаружи. Если эта функция включена, открытие двери изнутри вызовет сигнал тревоги. Эта функция эффективно напоминает вам об угрозе безопасности и в целом повышает уровень безопасности дома.
Модернизированный, полностью автоматический врезной замок позволяет мгновенно открыть дверь сразу после успешной верификации. Как только замок распознает ваши отпечатки, вы можете сразу толкнуть или потянуть за ручку, чтобы открыть дверь. Данная технология облегчает использование дверного замка и ускоряет процесс входа и выхода из дома.
Перед выходом из дома можно включить функцию безопасной ручки. После того, как вы заперли дверь, внутренняя ручка будет заблокирована, чтобы никто не смог нажать на нее и открыть дверь. Эта функция позволяет предотвратить возможность открытия двери изнутри, что устраняет угрозу безопасности и повышает эффективность защиты от краж.
Дизайн и внешний вид
Устройство контроля доступа
Способ открывания
Характеристика мощности
Простое использование
Функции интеллектуального закрытия
Режимы
Установка
Детали
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