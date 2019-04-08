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  • Прекрасная жизнь начинается с Alpha Прекрасная жизнь начинается с Alpha Прекрасная жизнь начинается с Alpha

    1000 series Умный дверной замок Push-Pull

    DDL111LAGGB/97

    Прекрасная жизнь начинается с Alpha

    Alpha — это надежный выбор для умной жизни благодаря удобным, быстрым и автоматическим операция закрывания и открывания, а также безопасности, обеспечиваемой двойной верификацией и цилиндром замка C-класса. Эргономичный дизайн обеспечивает комфортное открывание двери.

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    1000 series Умный дверной замок Push-Pull

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    Прекрасная жизнь начинается с Alpha

    Полностью автоматическая работа — залог безопасности и свободы

    • Удобный механизм замка Push-Pull
    • Пробуждение системы одним касанием
    • Автоматическое закрытие
    Будьте уверены, что ваша дверь точно закрыта

    Будьте уверены, что ваша дверь точно закрыта

    В Philips EasyKey Alpha предусмотрен полностью автоматический врезной замок. Вам не потребуется выполнять какие-либо дополнительные действия, так как засов автоматически выдвинется после того, как вы закроете дверь. Если дверь не заперта должным образом, врезной замок издаст звуковой сигнал, чтобы напомнить вам, что дверь все еще открыта.

    Цилиндр замка C-класса: высокая надежность и безопасность

    Цилиндр замка C-класса: высокая надежность и безопасность

    Цилиндр замка — это ключевой компонент, который управляет открытием замка и условно называется его сердцем. Цилиндр замка C-класса использует несколько технологий с защитой от краж с уникальной конструкцией секретного замка и лопастной структуры, что позволяет обеспечить высокую степень защиты от технического взлома замка.

    Разблокировка с помощью двойной верификации — безопасность всегда на первом месте

    Разблокировка с помощью двойной верификации — безопасность всегда на первом месте

    Дверь можно открыть с помощью любых двух способов верификации (отпечаток пальца, пароль и карточка), что обеспечивает двойную защиту для безопасности дома.

    Защита пароля в режиме реального времени

    Защита пароля в режиме реального времени

    Технология имитации PIN-кода в умном замке Philips EasyKey Alpha позволяет вводить любые комбинации случайных чисел для успешной идентификации при условии последующего ввода реального пароля. Эта функция позволяет предотвратить возможность подглядывания посторонним человеком и защитить ваш настоящий пароль.

    Шлифованное покрытие IML: гладкое и износостойкое

    Шлифованное покрытие IML: гладкое и износостойкое

    Шлифованное покрытие IML обладает твердостью выше 2H. Кроме того, оно водонепроницаемое, влагостойкое и не оставляет на себе отпечатки пальцев.

    Интуитивная разблокировка с помощью отпечатка пальца, быстрая разблокировка одним движением

    Интуитивная разблокировка с помощью отпечатка пальца, быстрая разблокировка одним движением

    Сканер отпечатка пальца встроен в рычаг ручки, поэтому когда вы держитесь за ручку, кончики ваших пальцев естественным образом касаются датчика. Чтобы успешно пройти верификацию, протяните руку и коснитесь сканера, затем толкните дверь, чтобы открыть ее. Разблокировка двери одним движением естественным образом упрощает вашу жизнь.

    Постоянная безопасность дома

    Постоянная безопасность дома

    Philips EasyKey Alpha оснащен универсальной системой оповещения, которая не только повышает уровень защиты вашего дома от краж и обеспечивает безопасность вас и вашей семьи в режиме реального времени, но и напоминает вам о состоянии блокировки двери.

    Принудительное закрытие снаружи: мгновенный сигнал тревоги при разблокировке двери изнутри

    Принудительное закрытие снаружи: мгновенный сигнал тревоги при разблокировке двери изнутри

    Чтобы включить эту функцию, перед выходом из дома нужно коснуться кнопки принудительного закрытия снаружи. Если эта функция включена, открытие двери изнутри вызовет сигнал тревоги. Эта функция эффективно напоминает вам об угрозе безопасности и в целом повышает уровень безопасности дома.

    Фирменный полностью автоматический врезной замок, разблокировка и открывание двери одним движением

    Фирменный полностью автоматический врезной замок, разблокировка и открывание двери одним движением

    Модернизированный, полностью автоматический врезной замок позволяет мгновенно открыть дверь сразу после успешной верификации. Как только замок распознает ваши отпечатки, вы можете сразу толкнуть или потянуть за ручку, чтобы открыть дверь. Данная технология облегчает использование дверного замка и ускоряет процесс входа и выхода из дома.

    Безопасная ручка: больше никаких угроз безопасности, будьте спокойны, когда вы находитесь вне дома

    Безопасная ручка: больше никаких угроз безопасности, будьте спокойны, когда вы находитесь вне дома

    Перед выходом из дома можно включить функцию безопасной ручки. После того, как вы заперли дверь, внутренняя ручка будет заблокирована, чтобы никто не смог нажать на нее и открыть дверь. Эта функция позволяет предотвратить возможность открытия двери изнутри, что устраняет угрозу безопасности и повышает эффективность защиты от краж.

    • Дизайн и внешний вид

      Цвет
      Светло-золотистый
      Ручка
      Ручка Push-Pull
      Основной материал
      Цинковый сплав и алюминиевый сплав
      Обработка поверхности
      Электролитическое покрытие
      Сканер отпечатка пальца
      Полупроводниковый
      Дизайн аварийного выхода
      Быстрооткрывающийся наружный врезной замок
      Эргономичный дизайн
      Дизайн ручки Push-Pull

    • Устройство контроля доступа

      Отпечатки пальцев
      Да
      Пароль/PIN-код
      Да
      Карточка/ключ-метка
      Да
      Механический ключ
      Да
      Bluetooth
      Да

    • Способ открывания

      Отпечатки пальцев
      До 100
      Карточка/ключ-метка
      До 100
      Основной PIN-код
      1
      Пользовательский PIN-код
      До 10
      Одноразовый PIN-код
      1

    • Характеристика мощности

      Питание
      4 батареи типа AA
      Тип элемента питания
      Щелочные батареи
      Время использования
      10 месяцев*
      Максимальная емкость батарей
      8 батарей
      Аварийный источник питания
      Внешний аккумулятор 5 В
      Рабочее напряжение
      4,5–6 В

    • Простое использование

      Индикатор
      • Предупреждение о состоянии замка
      • Предупреждение о низком зарядке аккумулятора
      • Предупреждение о выключенном звуке
      • Предупреждение о принудительном закрытии снаружи
      • Предупреждение о блокировке системы
      Голосовое сопровождение
      Голосовое сопровождение с человеческим голосом

    • Функции интеллектуального закрытия

      Врезной замок
      • Полностью автоматический врезной замок
      • Скрытый цилиндр замка C-класса
      Функция закрытия
      • Затвор изнутри
      • Блокировка системы
      Функция безопасности
      • Двойная верификация
      • Имитация PIN-кода
      • Принудительное закрытие снаружи
      • Функция безопасной ручки
      Функция оповещения
      • Защита от взлома
      • Принудительное закрытие снаружи

    • Режимы

      Режим работы
      • Автоматический режим
      • Режим управления вручную
      Режим установки системы
      • Режим двойной верификации
      • Обычный режим

    • Установка

      Толщина двери
      • 38–60 мм
      • 60–90 мм
      • 90–120 мм
      • Другой диапазон*
      Направление открывания двери
      • Влево внутрь
      • Влево наружу
      • Вправо внутрь
      • Вправо наружу
      Тип двери
      • Дверь с защитой от краж
      • Медная дверь
      • Деревянная дверь
      Мультилок
      Нет

    • Детали

      Дополнительные батареи
      4 щелочные батареи типа AA
      Механический ключ
      2 ключа
      Интеллектуальный ключ-метка
      2 карточки
      Принадлежности для установки
      Да
      Врезной замок
      Да
      Монтажная пластина
      Да
      Шаблон для сверления
      Да
      Сертификат
      Да
      Материал для очистки
      Да
      Инструкция по эксплуатации
      Да
      Гарантийная карточка
      Да
      Краткое руководство
      Да

    Badge-D2C

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