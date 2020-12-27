Блокировка внутренней ручки

Перед выходом из дома можно включить функцию безопасной ручки. После того, как вы заперли дверь, внутренняя ручка будет заблокирована, чтобы никто не смог нажать на нее и открыть дверь. Эта функция позволяет предотвратить возможность открытия двери изнутри через дверной глазок, что устраняет угрозу безопасности и повышает эффективность защиты от краж.