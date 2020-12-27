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  • Стабильная эффективность работы Стабильная эффективность работы Стабильная эффективность работы

    7000 series Рычажный замок

    DDL173LCGGB/97

    Стабильная эффективность работы

    С помощью встроенного в ручку сканера отпечатка пальца открытие осуществляется одним движением руки. Двойная верификация и скрытый PIN-код повышают безопасность входа в дом. 4 интеллектуальных метода открытия и автоматическое закрытие сделают вашу жизнь еще проще.

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    7000 series Рычажный замок

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    Стабильная эффективность работы

    Быстрая разблокировка с помощью отпечатка пальца

    • Рычажный замок с ручкой
    • Сенсорная система пробуждения
    • Автоматическое закрытие
    Одним движением

    Одним движением

    Сканер отпечатка пальца встроен в рычаг ручки, поэтому когда вы держитесь за ручку, кончики ваших пальцев естественным образом касаются датчика. После успешной аутентификации вы можете нажать на ручку и сразу же открыть дверь.

    Постоянная безопасность дома

    Постоянная безопасность дома

    Philips 7300 оснащен функцией универсальной системой оповещения. Она защищает дом от краж, обеспечивает безопасность вашей семьи в режиме реального времени, и напоминает о состоянии дверного замка.

    Гарантированная безопасность

    Гарантированная безопасность

    Используя в режиме двойной верификации любые две комбинации, например отпечатки пальцев, PIN-код и ключ-метку, можно разблокировать дверь, что обеспечивает двойную защиту для безопасности дома.

    Эффективное оповещение об угрозах безопасности

    Эффективное оповещение об угрозах безопасности

    Чтобы включить эту функцию, перед выходом из дома нужно коснуться кнопки принудительной блокировки снаружи. Если эта функция включена, открытие двери изнутри вызовет сигнал тревоги. Эта функция эффективно напоминает вам об угрозе безопасности и в целом повышает уровень безопасности дома.

    Защита PIN-кода в режиме реального времени

    Защита PIN-кода в режиме реального времени

    Технология скрытого PIN-кода в умном замке Philips позволяет вводить любые комбинации случайных чисел для успешной идентификации при условии последующего ввода фактического пароля. Эта функция позволяет предотвратить возможность подглядывания посторонним человеком и защитить ваш настоящий пароль.

    Повышенная надежность замка и улучшенная безопасность дома

    Повышенная надежность замка и улучшенная безопасность дома

    Цилиндр замка — это ключевой компонент, который управляет открытием замка. Цилиндр замка C-класса использует несколько технологий защиты от краж с уникальной конструкцией секретного замка и лопастной структуры, что позволяет обеспечить высокую степень защиты от технического взлома замка.

    Блокировка внутренней ручки

    Блокировка внутренней ручки

    Перед выходом из дома можно включить функцию безопасной ручки. После того, как вы заперли дверь, внутренняя ручка будет заблокирована, чтобы никто не смог нажать на нее и открыть дверь. Эта функция позволяет предотвратить возможность открытия двери изнутри через дверной глазок, что устраняет угрозу безопасности и повышает эффективность защиты от краж.

    Устранение забот, связанных с повторным закрытием

    Устранение забот, связанных с повторным закрытием

    Рычажный замок Philips 7300 с функцией автоматического закрытия закроет вашу дверь, даже если вы забудете об этом.

    Будьте уверены, что ваша дверь точно закрыта

    Будьте уверены, что ваша дверь точно закрыта

    В Philips 7300 предусмотрен автоматический врезной замок. Вам не потребуется выполнять какие-либо дополнительные действия, так как засов автоматически выдвинется после того, как вы закроете дверь. Если дверь не заперта должным образом, замок издаст звуковой сигнал, чтобы напомнить вам о том, что дверь все еще открыта.

    • Дизайн и внешний вид

      Цвет
      Светло-золотистый
      Ручка
      Рычаг ручки
      Обработка поверхности
      Электролитическое покрытие
      Сканер отпечатка пальца
      Полупроводниковый

    • Устройство контроля доступа

      Отпечатки пальцев
      Да
      Пароль/PIN-код
      Да
      Карточка/ключ-метка
      Да
      Механический ключ
      Да

    • Способ открывания

      Отпечатки пальцев
      До 100
      Карточка/ключ-метка
      До 100
      Основной PIN-код
      1
      Пользовательский PIN-код
      До 10
      Одноразовый PIN-код
      1

    • Характеристика мощности

      Питание
      4 батареи типа AA
      Тип элемента питания
      Щелочные батареи
      Время использования
      10 месяцев*
      Максимальная емкость батарей
      8 батарей
      Аварийный источник питания
      Внешний аккумулятор 5 В
      Рабочее напряжение
      4,5–6 В

    • Простое использование

      Индикатор
      • Предупреждение о состоянии замка
      • Предупреждение о низком зарядке аккумулятора
      • Предупреждение о выключенном звуке
      • Предупреждение о принудительном закрытии снаружи
      • Предупреждение о блокировке системы
      Голосовое сопровождение
      Голосовое сопровождение с человеческим голосом

    • Функции интеллектуального закрытия

      Врезной замок
      Цилиндр замка C-класса
      Функция закрытия
      • Затвор изнутри
      • Блокировка системы
      Функция безопасности
      • Двойная верификация
      • Имитация PIN-кода
      • Принудительное закрытие снаружи
      • Функция безопасной ручки
      Функция оповещения
      • Неправильный затвор
      • Защита от взлома
      • Защита от подглядывания
      • Принудительное закрытие снаружи

    • Режимы

      Режим работы
      • Автоматический режим
      • Режим управления вручную
      Режим установки системы
      • Режим двойной верификации
      • Обычный режим

    • Установка

      Толщина двери
      • 38–60 мм
      • 60–90 мм
      • 90–120 мм
      • Другой диапазон*
      Направление открывания двери
      • Влево внутрь
      • Влево наружу
      • Вправо внутрь
      • Вправо наружу

    • Детали

      Дополнительные батареи
      4 щелочные батареи типа AA
      Механический ключ
      2 ключа
      Интеллектуальный ключ-метка
      2 карточки
      Принадлежности для установки
      Да
      Врезной замок
      Да
      Монтажная пластина
      Да
      Шаблон для сверления
      Да
      Сертификат
      Да
      Материал для очистки
      Да
      Инструкция по эксплуатации
      Да
      Гарантийная карточка
      Да

    Badge-D2C

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