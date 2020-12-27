DDL173LCGGB/97
Стабильная эффективность работы
С помощью встроенного в ручку сканера отпечатка пальца открытие осуществляется одним движением руки. Двойная верификация и скрытый PIN-код повышают безопасность входа в дом. 4 интеллектуальных метода открытия и автоматическое закрытие сделают вашу жизнь еще проще.Узнать обо всех преимуществах
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Сканер отпечатка пальца встроен в рычаг ручки, поэтому когда вы держитесь за ручку, кончики ваших пальцев естественным образом касаются датчика. После успешной аутентификации вы можете нажать на ручку и сразу же открыть дверь.
Philips 7300 оснащен функцией универсальной системой оповещения. Она защищает дом от краж, обеспечивает безопасность вашей семьи в режиме реального времени, и напоминает о состоянии дверного замка.
Используя в режиме двойной верификации любые две комбинации, например отпечатки пальцев, PIN-код и ключ-метку, можно разблокировать дверь, что обеспечивает двойную защиту для безопасности дома.
Чтобы включить эту функцию, перед выходом из дома нужно коснуться кнопки принудительной блокировки снаружи. Если эта функция включена, открытие двери изнутри вызовет сигнал тревоги. Эта функция эффективно напоминает вам об угрозе безопасности и в целом повышает уровень безопасности дома.
Технология скрытого PIN-кода в умном замке Philips позволяет вводить любые комбинации случайных чисел для успешной идентификации при условии последующего ввода фактического пароля. Эта функция позволяет предотвратить возможность подглядывания посторонним человеком и защитить ваш настоящий пароль.
Цилиндр замка — это ключевой компонент, который управляет открытием замка. Цилиндр замка C-класса использует несколько технологий защиты от краж с уникальной конструкцией секретного замка и лопастной структуры, что позволяет обеспечить высокую степень защиты от технического взлома замка.
Перед выходом из дома можно включить функцию безопасной ручки. После того, как вы заперли дверь, внутренняя ручка будет заблокирована, чтобы никто не смог нажать на нее и открыть дверь. Эта функция позволяет предотвратить возможность открытия двери изнутри через дверной глазок, что устраняет угрозу безопасности и повышает эффективность защиты от краж.
Рычажный замок Philips 7300 с функцией автоматического закрытия закроет вашу дверь, даже если вы забудете об этом.
В Philips 7300 предусмотрен автоматический врезной замок. Вам не потребуется выполнять какие-либо дополнительные действия, так как засов автоматически выдвинется после того, как вы закроете дверь. Если дверь не заперта должным образом, замок издаст звуковой сигнал, чтобы напомнить вам о том, что дверь все еще открыта.
Дизайн и внешний вид
Устройство контроля доступа
Способ открывания
Характеристика мощности
Простое использование
Функции интеллектуального закрытия
Режимы
Установка
Детали
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