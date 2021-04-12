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  • Открытие и закрытие одним движением Открытие и закрытие одним движением Открытие и закрытие одним движением

    9000 series Автоматическое умное закрытие

    DDL192NLAFBB/97

    Открытие и закрытие одним движением

    Насладитесь всеми удобствами открытия двери благодаря недавно обновленному встроенному инфракрасному датчику на задней панели. Открытие одним касанием, автоматическое закрытие при закрытии двери, а также открытие с помощью приложения через Bluetooth сделают вашу жизнь еще комфортнее.

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    9000 series Автоматическое умное закрытие

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    Открытие и закрытие одним движением

    Полностью автоматическая и умная работа

    • Сенсорная система пробуждения
    • Удобный механизм замка Push-Pull
    • Автоматическое закрытие
    • ИК-датчик для открытия изнутри
    Попрощайтесь со старым способом открывания дверей

    Попрощайтесь со старым способом открывания дверей

    Поддержка нескольких способов открытия, таких как отпечатки пальцев, PIN-код, ключи-метки, Bluetooth, механические ключи и т. д., которые отвечают потребностям различных пользователей и подходят всем членам семьи.

    Быстрое открытие одним движением

    Быстрое открытие одним движением

    Сканер отпечатка пальца встроен в рычаг ручки, поэтому, когда вы держитесь за ручку, кончики ваших пальцев естественным образом касаются датчика. После успешной аутентификации вы можете нажать на ручку и сразу же открыть дверь, что естественным образом упрощает вашу жизнь.

    Открывание двери одним касанием

    Открывание двери одним касанием

    Как только рука касается сенсорного датчика на ручке, и инфракрасный датчик считывает движение, дверь автоматически открывается.

    Разблокировка и открытие двери одним движением

    Разблокировка и открытие двери одним движением

    Полностью автоматический интеллектуальный врезной замок Philips серии 9200 позволяет открыть дверь одним нажатием. Засов автоматически задвинется после успешной верификации. Если дверь не заперта должным образом, замок издаст звуковой сигнал, чтобы напомнить вам о том, что она все еще открыта.

    Разные методы верификации обеспечивают двойную защиту

    Разные методы верификации обеспечивают двойную защиту

    Дверь можно открыть с помощью любых двух способов верификации (отпечаток пальца, PIN-код и ключ-метка), что обеспечивает двойную защиту для безопасности дома.

    Забота о безопасности детей и домашних животных

    Забота о безопасности детей и домашних животных

    Кнопка [Открыть]: двойное нажатие на кнопку в течение секунды может открыть дверь и предотвращает случайное открытие детьми и домашними животными. Кнопка [Закрыть]: однократное нажатие на кнопку закроет дверь на замок. Длительное нажатие на кнопку активирует затвор изнутри. Для отключения режима затвора изнутри используйте PIN-код или механический ключ. Одновременное нажатие кнопок [Открыть] и [Закрыть] включает или отключает функцию интуитивного открывания.

    • Дизайн и внешний вид

      Цвет
      Черный обсидиан
      Ручка
      Ручка Push-Pull

    • Способ открывания

      Карточка/ключ-метка
      До 100
      Основной PIN-код
      1
      Пользовательский PIN-код
      До 20
      Одноразовый PIN-код
      1

    • Характеристика мощности

      Питание
      4 батареи типа AA
      Тип элемента питания
      Щелочные батареи
      Время использования
      8 месяцев*
      Максимальная емкость батарей
      8 батарей

    • Простое использование

      Голосовое сопровождение
      Голосовое сопровождение с человеческим голосом

    • Установка

      Толщина двери
      • 38–60 мм
      • 60–90 мм
      • 90–120 мм
      • Другой диапазон*
      Направление открывания двери
      • Влево внутрь
      • Влево наружу
      • Вправо внутрь
      • Вправо наружу
      Тип двери
      • Дверь с защитой от краж
      • Медная дверь
      • Деревянная дверь

    Badge-D2C

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    • 8 months: The battery life may be less than 8 months, which is subject to the user's actual unlocking frequency.
    • Двери другой толщины: если толщина двери выходит за пределы указанного диапазона, обратитесь к нашим местным дилерам или в центр поддержки потребителей.

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