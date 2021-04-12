DDL192NLAGBB/97
Открытие и закрытие одним движением
Насладитесь всеми удобствами открытия двери благодаря недавно обновленному встроенному инфракрасному датчику на задней панели. Открытие одним касанием, автоматическое закрытие при закрытии двери, а также открытие с помощью приложения через Bluetooth сделают вашу жизнь еще комфортнее.Узнать обо всех преимуществах
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Поддержка нескольких способов открытия, таких как отпечатки пальцев, PIN-код, ключи-метки, Bluetooth, механические ключи и т. д., которые отвечают потребностям различных пользователей и подходят всем членам семьи.
Сканер отпечатка пальца встроен в рычаг ручки, поэтому, когда вы держитесь за ручку, кончики ваших пальцев естественным образом касаются датчика. После успешной аутентификации вы можете нажать на ручку и сразу же открыть дверь, что естественным образом упрощает вашу жизнь.
Как только рука касается сенсорного датчика на ручке, и инфракрасный датчик считывает движение, дверь автоматически открывается.
Полностью автоматический интеллектуальный врезной замок Philips серии 9200 позволяет открыть дверь одним нажатием. Засов автоматически задвинется после успешной верификации. Если дверь не заперта должным образом, замок издаст звуковой сигнал, чтобы напомнить вам о том, что она все еще открыта.
Дверь можно открыть с помощью любых двух способов верификации (отпечаток пальца, PIN-код и ключ-метка), что обеспечивает двойную защиту для безопасности дома.
Кнопка [Открыть]: двойное нажатие на кнопку в течение секунды может открыть дверь и предотвращает случайное открытие детьми и домашними животными. Кнопка [Закрыть]: однократное нажатие на кнопку закроет дверь на замок. Длительное нажатие на кнопку активирует затвор изнутри. Для отключения режима затвора изнутри используйте PIN-код или механический ключ. Одновременное нажатие кнопок [Открыть] и [Закрыть] включает или отключает функцию интуитивного открывания.
Дизайн и внешний вид
Способ открывания
Характеристика мощности
Простое использование
Установка
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