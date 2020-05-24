DDL193LAFBG/97
Умная жизнь
Ощутите максимальное удобство использования интуитивной проверки отпечатков пальцев, полного автоматического переключения и инфракрасного датчика. Управление безопасностью будет у вас под рукой благодаря шлюзу для Интернета вещей и интеллектуальному дверному глазку.Узнать обо всех преимуществах
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В умном замке Philips 9300 предусмотрен полностью автоматический врезной замок. Вам не потребуется выполнять какие-либо дополнительные действия, так как засов автоматически выдвинется после того, как вы закроете дверь. Если дверь не заперта должным образом, замок издаст звуковой сигнал, чтобы напомнить вам, что дверь все еще открыта.
Цилиндр замка — это ключевой компонент, который управляет открытием замка. Цилиндр замка C-класса использует несколько технологий защиты от краж с уникальной конструкцией секретного замка и лопастной структуры, что позволяет обеспечить высокую степень защиты от технического взлома замка.
Кнопка [Открыть]: двойное нажатие на кнопку в течение секунды может открыть дверь и предотвращает случайное открытие детьми и домашними животными. Кнопка [Закрыть]: однократное нажатие на кнопку закроет дверь на замок. Длительное нажатие на кнопку активирует затвор изнутри. Для отключения режима затвора изнутри используйте PIN-код или механический ключ. Одновременное нажатие кнопок [Открыть] и [Закрыть] включает или отключает функцию интуитивного открывания.
Вы можете удаленно просматривать записи разблокировки и делиться одноразовым PIN-кодом в любое время через шлюз. Интеллектуальный дверной глазок будет делать фотографии или видео, затем загружать их в приложение в качестве оповещения о подозрительных действиях, если они связаны с дверным замком, так что пользователи смогут быть в курсе, что происходит рядом с дверью внутри и снаружи.
Технология скрытого PIN-кода в умном дверном замке Philips позволяет вводить любые комбинации случайных чисел для успешной идентификации при условии последующего ввода фактического пароля. Эта функция позволяет предотвратить возможность подглядывания посторонним человеком и защитить ваш настоящий пароль.
Замок оснащен сенсорным датчиком и инфракрасным датчиком, поэтом когда рука касается сенсорного датчика, и инфракрасный датчик считывает движение, дверь открывается.
Сканер отпечатка пальца встроен в рычаг ручки, поэтому когда вы держитесь за ручку, кончики ваших пальцев естественным образом касаются датчика. Чтобы успешно пройти верификацию, протяните руку и коснитесь сканера, затем толкните дверь, чтобы открыть ее. Разблокировка двери одним движением естественным образом упрощает вашу жизнь.
Чтобы включить эту функцию, перед выходом из дома нужно коснуться кнопки принудительной блокировки снаружи. Если эта функция включена, открытие двери изнутри вызовет сигнал тревоги. Эта функция эффективно напоминает вам об угрозе безопасности и в целом повышает уровень безопасности дома.
Подключившись к беспроводной сети, вы можете удаленно управлять доступом к дверным замкам, управлять ими самостоятельно, контролировать в режиме реального времени и просматривать журналы доступа в любое время.
Дизайн и внешний вид
Устройство контроля доступа
Способ открывания
Характеристика мощности
Простое использование
Функции интеллектуального закрытия
Режимы
Установка
Детали
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