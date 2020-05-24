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  • Умная жизнь Умная жизнь Умная жизнь

    9000 series Замок Push-Pull

    DDL193LAFCG/97

    Умная жизнь

    Ощутите максимальное удобство использования интуитивной проверки отпечатков пальцев, полного автоматического переключения и инфракрасного датчика. Управление безопасностью будет у вас под рукой благодаря шлюзу для Интернета вещей и интеллектуальному дверному глазку.

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    9000 series Замок Push-Pull

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    Умная жизнь

    Безопасность в руках Интернета вещей

    • Удобный механизм замка Push-Pull
    • Автоматическое закрытие
    • ИК-датчик для открытия изнутри
    • Шлюз для Интернета вещей
    Будьте уверены, что ваша дверь точно закрыта

    Будьте уверены, что ваша дверь точно закрыта

    В умном замке Philips 9300 предусмотрен полностью автоматический врезной замок. Вам не потребуется выполнять какие-либо дополнительные действия, так как засов автоматически выдвинется после того, как вы закроете дверь. Если дверь не заперта должным образом, замок издаст звуковой сигнал, чтобы напомнить вам, что дверь все еще открыта.

    Повышенная надежность замка и улучшенная безопасность дома

    Повышенная надежность замка и улучшенная безопасность дома

    Цилиндр замка — это ключевой компонент, который управляет открытием замка. Цилиндр замка C-класса использует несколько технологий защиты от краж с уникальной конструкцией секретного замка и лопастной структуры, что позволяет обеспечить высокую степень защиты от технического взлома замка.

    Забота о безопасности детей и домашних животных

    Забота о безопасности детей и домашних животных

    Кнопка [Открыть]: двойное нажатие на кнопку в течение секунды может открыть дверь и предотвращает случайное открытие детьми и домашними животными. Кнопка [Закрыть]: однократное нажатие на кнопку закроет дверь на замок. Длительное нажатие на кнопку активирует затвор изнутри. Для отключения режима затвора изнутри используйте PIN-код или механический ключ. Одновременное нажатие кнопок [Открыть] и [Закрыть] включает или отключает функцию интуитивного открывания.

    Высокий уровень безопасности благодаря Интернету вещей

    Высокий уровень безопасности благодаря Интернету вещей

    Вы можете удаленно просматривать записи разблокировки и делиться одноразовым PIN-кодом в любое время через шлюз. Интеллектуальный дверной глазок будет делать фотографии или видео, затем загружать их в приложение в качестве оповещения о подозрительных действиях, если они связаны с дверным замком, так что пользователи смогут быть в курсе, что происходит рядом с дверью внутри и снаружи.

    Защита пароля в режиме реального времени

    Защита пароля в режиме реального времени

    Технология скрытого PIN-кода в умном дверном замке Philips позволяет вводить любые комбинации случайных чисел для успешной идентификации при условии последующего ввода фактического пароля. Эта функция позволяет предотвратить возможность подглядывания посторонним человеком и защитить ваш настоящий пароль.

    Разблокировка после обнаружения руки

    Разблокировка после обнаружения руки

    Замок оснащен сенсорным датчиком и инфракрасным датчиком, поэтом когда рука касается сенсорного датчика, и инфракрасный датчик считывает движение, дверь открывается.

    Быстрое открытие одним движением

    Быстрое открытие одним движением

    Сканер отпечатка пальца встроен в рычаг ручки, поэтому когда вы держитесь за ручку, кончики ваших пальцев естественным образом касаются датчика. Чтобы успешно пройти верификацию, протяните руку и коснитесь сканера, затем толкните дверь, чтобы открыть ее. Разблокировка двери одним движением естественным образом упрощает вашу жизнь.

    Мгновенное оповещение при открытии изнутри

    Мгновенное оповещение при открытии изнутри

    Чтобы включить эту функцию, перед выходом из дома нужно коснуться кнопки принудительной блокировки снаружи. Если эта функция включена, открытие двери изнутри вызовет сигнал тревоги. Эта функция эффективно напоминает вам об угрозе безопасности и в целом повышает уровень безопасности дома.

    Связь с будущим

    Связь с будущим

    Подключившись к беспроводной сети, вы можете удаленно управлять доступом к дверным замкам, управлять ими самостоятельно, контролировать в режиме реального времени и просматривать журналы доступа в любое время.

    • Дизайн и внешний вид

      Цвет
      Красная медь
      Ручка
      Ручка Push-Pull
      Основной материал
      Цинковый сплав
      Обработка поверхности
      Электролитическое покрытие
      Сканер отпечатка пальца
      Полупроводниковый
      Дизайн аварийного выхода
      Быстрооткрывающийся наружный врезной замок
      Эргономичный дизайн
      Дизайн ручки Push-Pull

    • Устройство контроля доступа

      Отпечатки пальцев
      Да
      Пароль/PIN-код
      Да
      Карточка/ключ-метка
      Да
      Механический ключ
      Да
      Bluetooth
      Да

    • Способ открывания

      Отпечатки пальцев
      До 100
      Карточка/ключ-метка
      До 100
      Основной PIN-код
      1
      Пользовательский PIN-код
      До 10
      Одноразовый PIN-код
      1

    • Характеристика мощности

      Питание
      4 батареи типа AA
      Тип элемента питания
      Щелочные батареи
      Время использования
      10 месяцев*
      Максимальная емкость батарей
      8 батарей
      Аварийный источник питания
      Внешний аккумулятор 5 В
      Рабочее напряжение
      4,5–6 В

    • Простое использование

      Индикатор
      • Предупреждение о состоянии замка
      • Предупреждение о низком зарядке аккумулятора
      • Предупреждение о выключенном звуке
      • Предупреждение о принудительном закрытии снаружи
      • Предупреждение о блокировке системы
      Голосовое сопровождение
      Голосовое сопровождение с человеческим голосом

    • Функции интеллектуального закрытия

      Врезной замок
      Полностью автоматический врезной замок
      Функция закрытия
      • Электронная блокировка
      • Блокировка системы
      Функция безопасности
      • Двойная верификация
      • Имитация PIN-кода
      • Принудительное закрытие снаружи
      • Функция безопасной ручки
      Функция оповещения
      • Защита от подглядывания
      • Принудительное закрытие снаружи

    • Режимы

      Режим работы
      • Автоматический режим
      • Режим управления вручную
      Режим установки системы
      • Режим двойной верификации
      • Обычный режим

    • Установка

      Толщина двери
      • 38–60 мм
      • 60–90 мм
      • 90–120 мм
      • Другой диапазон*
      Направление открывания двери
      • Влево внутрь
      • Влево наружу
      • Вправо внутрь
      • Вправо наружу
      Тип двери
      • Дверь с защитой от краж
      • Медная дверь
      • Деревянная дверь
      Мультилок
      Нет

    • Детали

      Дополнительные батареи
      4 щелочные батареи типа AA
      Механический ключ
      2 ключа
      Интеллектуальный ключ-метка
      2 карточки
      Принадлежности для установки
      Да
      Врезной замок
      Да
      Монтажная пластина
      Да
      Шаблон для сверления
      Да
      Сертификат
      Да
      Материал для очистки
      Да
      Инструкция по эксплуатации
      Да
      Гарантийная карточка
      Да
      Краткое руководство
      Да

    Badge-D2C

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    • Интеллектуальный дверной глазок Philips не входит в комплект поставки и приобретается отдельно.
    • Для получения информации о возможности заказа замка под дверь другой толщины обратитесь к нашим сервисным агентам или авторизованным дилерам.
    • Наличие зависит от популярности выбранного типа двери.

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