Высокий уровень безопасности благодаря Интернету вещей

Вы можете удаленно просматривать записи разблокировки и делиться одноразовым PIN-кодом в любое время через шлюз. Интеллектуальный дверной глазок будет делать фотографии или видео, затем загружать их в приложение в качестве оповещения о подозрительных действиях, если они связаны с дверным замком, так что пользователи смогут быть в курсе, что происходит рядом с дверью внутри и снаружи.