Отличный вариант запасного кабеля, который всегда под рукой

Входящий в комплект кабель 30-pin-USB незаменим для синхронизации iPhone или iPod с проигрывателем iTunes, а также для зарядки от компьютера или с помощью зарядного устройства USB. Берите его с собой, держите на столе или используйте вместо потерянного кабеля, чтобы заряжать устройство всегда, когда это необходимо.