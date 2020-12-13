Отличный вариант запасного кабеля, который всегда под рукой
Возьмите его собой, храните на рабочем столе или замените им потерянный кабель — вы всегда сможете подключить или зарядить устройство, когда это необходимо.
Совместим с настенными и автомобильными зарядными USB-устройствами
Подключайте устройство к любому имеющемуся источнику питания USB — настенному и автомобильному, или к компьютеру — для удобной подзарядки, когда это необходимо.
Отличный вариант кабеля на замену Apple Lightning
Отличный вариант кабеля на замену Apple Lightning
Отличный вариант запасного кабеля, который всегда под рукой
Входящий в комплект кабель 30-pin-USB незаменим для синхронизации iPhone или iPod с проигрывателем iTunes, а также для зарядки от компьютера или с помощью зарядного устройства USB. Берите его с собой, держите на столе или используйте вместо потерянного кабеля, чтобы заряжать устройство всегда, когда это необходимо.
Разъем USB-C для быстрой зарядки
Разъем USB-C для быстрой зарядки новых устройств, совместимых с USB-C
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