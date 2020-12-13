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  • Кабель "3 в 1" Кабель "3 в 1" Кабель "3 в 1"

    Кабель 3 в 1: Lghtning, USB-C, Micro USB

    DLC3104T/00

    Кабель "3 в 1"

    Разъемы Micro USB, USB-C и Lightning в 1 кабеле для зарядки всех мобильных устройств.

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    Кабель 3 в 1: Lghtning, USB-C, Micro USB

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    Кабель "3 в 1"

    • Синхронизация и зарядка
    • 1,2 м

    Отличный вариант запасного кабеля, который всегда под рукой

    Возьмите его собой, храните на рабочем столе или замените им потерянный кабель — вы всегда сможете подключить или зарядить устройство, когда это необходимо.

    Совместим с настенными и автомобильными зарядными USB-устройствами

    Подключайте устройство к любому имеющемуся источнику питания USB — настенному и автомобильному, или к компьютеру — для удобной подзарядки, когда это необходимо.

    Отличный вариант кабеля на замену Apple Lightning

    Отличный вариант кабеля на замену Apple Lightning

    Отличный вариант запасного кабеля, который всегда под рукой

    Входящий в комплект кабель 30-pin-USB незаменим для синхронизации iPhone или iPod с проигрывателем iTunes, а также для зарядки от компьютера или с помощью зарядного устройства USB. Берите его с собой, держите на столе или используйте вместо потерянного кабеля, чтобы заряжать устройство всегда, когда это необходимо.

    Разъем USB-C для быстрой зарядки

    Разъем USB-C для быстрой зарядки новых устройств, совместимых с USB-C

    • Дизайн и отделка

      Материалы
      Пластиковая упаковка

    • Внешняя упаковка

      Длина
      33.5  см
      Количество потребительских упаковок
      36
      Длина
      13.2  (дюймы)
      ширина
      23  см
      Вес брутто
      2.06  кг
      Высота
      21.5  см
      GTIN
      1 48 95229 11887 1
      ширина
      9.1  (дюймы)
      Высота
      8.5  (дюймы)
      Вес нетто
      0.864  кг
      Вес брутто
      4.541  фунта
      Вес нетто
      1.905  фунта
      Вес упаковки
      1.196  кг
      Вес упаковки
      2.637  фунта

    • Совместимость

      Совместимые продукты
      • iPad
      • iPhone

    • Размеры упаковки

      Высота
      17.5  см
      ширина
      5  см
      Глубина
      3.5  см
      Высота
      6.9  (дюймы)
      EAN
      48 95229 11887 4
      ширина
      2.0  (дюймы)
      Вес брутто
      0.045  кг
      Глубина
      1.4  (дюймы)
      Вес нетто
      0.024  кг
      Вес брутто
      0.099  фунта
      Вес нетто
      0.053  фунта
      Вес упаковки
      0.021  кг
      Вес упаковки
      0.046  фунта

    • Габариты изделия

      Длина кабеля
      120  см
      Длина кабеля
      47.2  (дюймы)

    • Характеристики кабеля

      Длина
      4 фута
      Длина
      1.2  м
      Версия USB
      2,0

    Badge-D2C

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