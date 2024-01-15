Премиальный кабель USB-A – USB-C
Премиальный кабель длиной 1 м для дополнительной гибкости при зарядке устройств с поддержкой microUSB
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Премиальный кабель USB-A – USB-C В силиконовой оплетке Синхронизация и зарядка 1 м Черный Поддерживает передачу данных USB 2.0
Поддерживает передачу данных USB 2.0 со скоростью передачи данных 480 Мбит/с
Гибкая и прочная конструкция
Кабель с пластиковой оплеткой для дополнительной износостойкости.
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Дизайн и отделка
Цвет
Черный Материалы
Силикон
Внешняя упаковка
Количество потребительских упаковок
2 GTIN
1 48 95229 14442 9
Внутренняя упаковка
Количество потребительских упаковок
1 GTIN
2 48 95229 14442 6
Совместимость
Совместим с
Мобильные телефоны, ПК и ноутбуки
Размеры упаковки
Тип упаковки
Коробка Количество изделий в упаковке
1 EAN
48 95229 14442 2
Габариты изделия
Длина кабеля
100
см Длина кабеля
39.4
(дюймы)
Характеристики кабеля
Длина
3 фута Длина
1
м Скорость передачи данных
480 Мбит/с Версия USB
2,0
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