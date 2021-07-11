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  • Магнитное автомобильное крепление Магнитное автомобильное крепление Магнитное автомобильное крепление

    Крепление для телефона

    DLK3423NB/00

    Магнитное автомобильное крепление

    Регулировка на 360 градусов благодаря шаровому креплению. Безопасное и надежное крепление в автомобиле с помощью клея 3M из комплекта.

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    Крепление для телефона

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    Магнитное автомобильное крепление

    • Магнитная присоска

    Поворот на 360 градусов для удобного доступа

    Крепление поворачивается на 360 градусов, благодаря чему устройство можно расположить вертикально или горизонтально для удобного доступа к информации в автомобиле.

    Надежное крепление для салона автомобиля с гибким и поворотным держателем

    Надежно закрепите iPod в салоне автомобиля с помощью гибкого и поворотного держателя. Он обеспечивает наиболее удобное положение, в то же время поворотная основа позволяет легко и быстро просматривать содержимое iPod touch в горизонтальном положении.

    Прост и удобен при подключении к док-станции

    Нижнюю секцию этого чехла можно снять, что позволяет быстро и просто подключить устройство к док-станции, обеспечивая защиту остальной части устройства.

    Свободные руки при разговоре с помощью гарнитуры Bluetooth

    Вы можете установить свой iPhone в это крепления в автомобиле и разговаривать, используя гарнитуру Bluetooth, что позволяет освободить руки.

    Прочная конструкция магнитной присоски с нескользящей поверхностью.

    Данное автомобильное крепление оснащено мощной магнитной присоской, которая обеспечивает регулировку на 360 градусов. Автомобильное крепление, в свою очередь, прочно крепится к поверхности автомобиля с помощью клея 3M.

    • Внешняя упаковка

      Количество потребительских упаковок
      2
      GTIN
      1 48 95229 12519 0

    • Внутренняя упаковка

      Количество потребительских упаковок
      1
      GTIN
      2 48 95229 12519 7

    • Размеры упаковки

      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      48 95229 12519 3

    • Габариты изделия

      Высота
      3  см
      ширина
      4  см
      Глубина
      4  см
      ширина
      1.6  (дюймы)
      высота
      1.2  (дюймы)
      Глубина
      1.6  (дюймы)
      Вес
      0.056  кг
      Вес
      0.123  фунта

    Badge-D2C

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