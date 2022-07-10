DLK3425NB/00
Магнитное автомобильное крепление
Регулировка на 360 градусов благодаря шаровому креплению. Безопасное и надежное крепление в автомобиле на решетку кондиционера. Магнитная поверхность обеспечивает надежное крепление вашего iPhone. (iPhone 12 или 13 с магнитным креплением)Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Крепление поворачивается на 360 градусов, благодаря чему устройство можно расположить вертикально или горизонтально для удобного доступа к информации в автомобиле.
Нижнюю секцию этого чехла можно снять, что позволяет быстро и просто подключить устройство к док-станции, обеспечивая защиту остальной части устройства.
Вы можете установить свой iPhone в это крепления в автомобиле и разговаривать, используя гарнитуру Bluetooth, что позволяет освободить руки.
Данное автомобильное крепление оснащено мощной магнитной присоской, которая обеспечивает регулировку на 360 градусов. Автомобильное крепление, в свою очередь, прочно крепится к поверхности автомобиля с помощью клея 3M.
Внешняя упаковка
Внутренняя упаковка
Размеры упаковки
Габариты изделия
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