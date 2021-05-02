Монопод
Простой и удобный монопод
Выдвижной корпус изделия можно с легкостью превратить в штатив, а пульт ДУ можно снимать с корпуса. Есть регулировка по углу для расширения поля зрения.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Простой и удобный монопод Управление одной кнопкой Регулятор обеспечивает поворот на 360° для удобного просмотра
Регулятор обеспечивает поворот на 360° для удобного просмотра
Надежное крепление и снятие телефона простым нажатием пальца
Надежное крепление и снятие телефона простым нажатием пальца
Складная вилка-адаптер для оптимальной портативности
Конструкция вилки-адаптера позволяет ее складывать, когда она не используется, для оптимальной портативности в дороге.
Подвижные держатели для точного изменения положения смартфона
Подвижные держатели для точного изменения положения смартфона
Плоский портативный дизайн
Компактный стильный дизайн устройства позволяет брать данные с собой в любую поездку. Мультимедийные файлы и документы всегда с вами, когда это необходимо.
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Внешняя упаковка
Количество потребительских упаковок
2 GTIN
1 48 95229 12323 3
Внутренняя упаковка
Количество потребительских упаковок
1 GTIN
2 48 95229 12323 0
Совместимость
Совместимые продукты
Устройства с разъемом 3,5 мм Подходит для следующих моделей
GoPro, камера или мобильные телефоны Мобильные устройства
Ширина 4,5–7,5 дюймов
Размеры упаковки
Тип упаковки
Картон Тип размещения на полке
Подвес Количество изделий в упаковке
1 EAN
48 95229 12323 6
Габариты изделия
Высота
14.05
см ширина
2.4
см Глубина
4.8
см ширина
0.9
(дюймы) высота
5.5
(дюймы) Глубина
1.9
(дюймы) Вес
0.102
кг Вес
0.225
фунта
Страна изготовления
Сделано в
Китае
Рукоятка
Цвет
Черно-белый Длина (в разложенном состоянии)
85 см
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