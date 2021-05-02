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  • Простой и удобный монопод Простой и удобный монопод Простой и удобный монопод

    Монопод

    DLK3605L/00

    Простой и удобный монопод

    Выдвижной корпус изделия можно с легкостью превратить в штатив, а пульт ДУ можно снимать с корпуса. Есть регулировка по углу для расширения поля зрения.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Монопод

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    Конструкция вилки-адаптера позволяет ее складывать, когда она не используется, для оптимальной портативности в дороге.

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    • Внешняя упаковка

      Количество потребительских упаковок
      2
      GTIN
      1 48 95229 12323 3

    • Внутренняя упаковка

      Количество потребительских упаковок
      1
      GTIN
      2 48 95229 12323 0

    • Совместимость

      Совместимые продукты
      Устройства с разъемом 3,5 мм
      Подходит для следующих моделей
      GoPro, камера или мобильные телефоны
      Мобильные устройства
      Ширина 4,5–7,5 дюймов

    • Размеры упаковки

      Тип упаковки
      Картон
      Тип размещения на полке
      Подвес
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      48 95229 12323 6

    • Габариты изделия

      Высота
      14.05  см
      ширина
      2.4  см
      Глубина
      4.8  см
      ширина
      0.9  (дюймы)
      высота
      5.5  (дюймы)
      Глубина
      1.9  (дюймы)
      Вес
      0.102  кг
      Вес
      0.225  фунта

    • Страна изготовления

      Сделано в
      Китае

    • Рукоятка

      Цвет
      Черно-белый
      Длина (в разложенном состоянии)
      85 см

    Badge-D2C

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