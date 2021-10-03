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  • Концентратор USB-C 3.1 превращается в концентратор с 4 портами Концентратор USB-C 3.1 превращается в концентратор с 4 портами Концентратор USB-C 3.1 превращается в концентратор с 4 портами

    Концентратор USB C

    DLK5527C/00

    Концентратор USB-C 3.1 превращается в концентратор с 4 портами

    Универсальный концентратор USB-C 3.1 превращается в мини-концентратор с 4 портами, среди которых: три USB-A 3.0, зарядные порты USB-C.

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    Концентратор USB C

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    Концентратор USB-C 3.1 превращается в концентратор с 4 портами

    • USB 3.1 Type-C
    • USB 3.0

    Поддерживает передачу данных USB 3.0

    Поддерживает быструю передачу данных 5 Гбит/с USB 3.0.

    Поддерживает передачу данных USB 2.0

    Поддерживает передачу данных USB 2.0 со скоростью передачи данных 480 Мбит/с

    USB 3.0 с обратной совместимостью

    Поддержка высокоскоростной передачи данных USB 3.0 со скоростью 5 Гбит/с, обратная совместимость с USB 2.0 со скоростью передачи данных 480 Мбит/с.

    • Внешняя упаковка

      Длина
      39.5  см
      Количество потребительских упаковок
      60
      Длина
      15.6  (дюймы)
      ширина
      37  см
      Вес брутто
      7.1  кг
      Высота
      19  см
      GTIN
      1 48 95229 12619 7
      ширина
      14.6  (дюймы)
      Высота
      7.5  (дюймы)
      Вес нетто
      4.26  кг
      Вес брутто
      15.653  фунта
      Вес нетто
      9.392  фунта
      Вес упаковки
      2.84  кг
      Вес упаковки
      6.261  фунта

    • Совместимость

      Совместимые продукты
      • Универсальное
      • Мобильные телефоны
      • ПК и ноутбуки

    • Размеры упаковки

      Высота
      15.5  см
      ширина
      9.5  см
      Глубина
      2.3  см
      Высота
      6.1  (дюймы)
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      48 95229 12619 0
      ширина
      3.7  (дюймы)
      Вес брутто
      0.11  кг
      Глубина
      0.9  (дюймы)
      Вес нетто
      0.071  кг
      Вес брутто
      0.243  фунта
      Вес нетто
      0.157  фунта
      Вес упаковки
      0.039  кг
      Вес упаковки
      0.086  фунта

    • Габариты изделия

      Высота
      9.6  см
      ширина
      4.48  см
      Глубина
      1.45  см
      ширина
      1.8  (дюймы)
      высота
      3.8  (дюймы)
      Глубина
      0.6  (дюймы)
      Вес
      0.0708  кг
      Вес
      0.156  фунта

    Badge-D2C

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