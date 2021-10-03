Концентратор USB C
Концентратор USB-C 3.1 превращается в концентратор с 4 портами
Универсальный концентратор USB-C 3.1 превращается в мини-концентратор с 4 портами, среди которых: три USB-A 3.0, зарядные порты USB-C.
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Концентратор USB-C 3.1 превращается в концентратор с 4 портами Поддерживает передачу данных USB 3.0
Поддерживает быструю передачу данных 5 Гбит/с USB 3.0.
Поддерживает передачу данных USB 2.0
Поддерживает передачу данных USB 2.0 со скоростью передачи данных 480 Мбит/с
USB 3.0 с обратной совместимостью
Поддержка высокоскоростной передачи данных USB 3.0 со скоростью 5 Гбит/с, обратная совместимость с USB 2.0 со скоростью передачи данных 480 Мбит/с.
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Внешняя упаковка
Длина
39.5
см Количество потребительских упаковок
60 Длина
15.6
(дюймы) ширина
37
см Вес брутто
7.1
кг Высота
19
см GTIN
1 48 95229 12619 7 ширина
14.6
(дюймы) Высота
7.5
(дюймы) Вес нетто
4.26
кг Вес брутто
15.653
фунта Вес нетто
9.392
фунта Вес упаковки
2.84
кг Вес упаковки
6.261
фунта
Совместимость
Совместимые продукты
Универсальное
Мобильные телефоны
ПК и ноутбуки
Размеры упаковки
Высота
15.5
см ширина
9.5
см Глубина
2.3
см Высота
6.1
(дюймы) Количество изделий в упаковке
1 EAN
48 95229 12619 0 ширина
3.7
(дюймы) Вес брутто
0.11
кг Глубина
0.9
(дюймы) Вес нетто
0.071
кг Вес брутто
0.243
фунта Вес нетто
0.157
фунта Вес упаковки
0.039
кг Вес упаковки
0.086
фунта
Габариты изделия
Высота
9.6
см ширина
4.48
см Глубина
1.45
см ширина
1.8
(дюймы) высота
3.8
(дюймы) Глубина
0.6
(дюймы) Вес
0.0708
кг Вес
0.156
фунта
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