DLK5528C/00
Концентратор USB-C 3.1 превращается в концентратор с 5 портами
Универсальный концентратор USB-C 3.1 получает 5 портов: USB-C PD3.0, HDMI 4K, 3 порта USB-A 3.0 для передачи данных со скоростью 5 Гбит/с. Максимальная выходная мощность USB-C — 100 Вт. Максимальная выходная мощность USB-A — 17 А.Узнать обо всех преимуществах
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Термин HDMI означает "Мультимедийный интерфейс высокой четкости". Это прямое цифровое соединение, которое может передавать цифровой видеосигнал стандарта высокой четкости, а также цифровой многоканальный аудиосигнал. Путем исключения преобразования в аналоговые сигналы обеспечивается идеальное изображение и качество звука при полном отсутствии помех. Стандарт HDMI является полностью обратно совместимым со стандартом DVI.
Несколько портов USB-C и USB-A позволяют расширить возможности MacBook/MacBook Pro или другого устройства с поддержкой USB-C для подключения ко всем устройствам USB во время зарядки через зарядное устройство USB-C.
Поддерживает быструю передачу данных 5 Гбит/с USB 3.0.
Поддержка высокоскоростного разрешения HDMI 4K при 30 кадрах/с.
Поддержка высокоскоростной передачи данных USB 3.0 со скоростью 5 Гбит/с, обратная совместимость с USB 2.0 со скоростью передачи данных 480 Мбит/с.
Поддерживает передачу данных USB 2.0 со скоростью передачи данных 480 Мбит/с
USB-C — это новейший интерфейс зарядки, который используется в мобильных устройствах последних поколений, например смартфонах, камерах видеонаблюдения и планшетах. Power Delivery (PD) — это новый стандарт подачи питания USB, определяющий стандартные значения подачи питания для сетей 15 Вт, 27 Вт, 45 Вт и до 100 Вт.
Внешняя упаковка
Совместимость
Размеры упаковки
Габариты изделия
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