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  • Концентратор USB-C 3.1 превращается в концентратор с 5 портами Концентратор USB-C 3.1 превращается в концентратор с 5 портами Концентратор USB-C 3.1 превращается в концентратор с 5 портами

    Концентратор USB C

    DLK5528C/00

    Концентратор USB-C 3.1 превращается в концентратор с 5 портами

    Универсальный концентратор USB-C 3.1 получает 5 портов: USB-C PD3.0, HDMI 4K, 3 порта USB-A 3.0 для передачи данных со скоростью 5 Гбит/с. Максимальная выходная мощность USB-C — 100 Вт. Максимальная выходная мощность USB-A — 17 А.

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    Концентратор USB C

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    Концентратор USB-C 3.1 превращается в концентратор с 5 портами

    Выход 100 Вт USB-C

    • USB 3.1 Type-C
    • USB 3.0
    • PD3.0
    Выход HDMI для цифрового видео высокой четкости и цифрового аудио

    Выход HDMI для цифрового видео высокой четкости и цифрового аудио

    Термин HDMI означает "Мультимедийный интерфейс высокой четкости". Это прямое цифровое соединение, которое может передавать цифровой видеосигнал стандарта высокой четкости, а также цифровой многоканальный аудиосигнал. Путем исключения преобразования в аналоговые сигналы обеспечивается идеальное изображение и качество звука при полном отсутствии помех. Стандарт HDMI является полностью обратно совместимым со стандартом DVI.

    Несколько портов USB-C и USB-A

    Несколько портов USB-C и USB-A позволяют расширить возможности MacBook/MacBook Pro или другого устройства с поддержкой USB-C для подключения ко всем устройствам USB во время зарядки через зарядное устройство USB-C.

    Поддерживает передачу данных USB 3.0

    Поддерживает быструю передачу данных 5 Гбит/с USB 3.0.

    Поддержка 4K при 30 Гц

    Поддержка высокоскоростного разрешения HDMI 4K при 30 кадрах/с.

    USB 3.0 с обратной совместимостью

    Поддержка высокоскоростной передачи данных USB 3.0 со скоростью 5 Гбит/с, обратная совместимость с USB 2.0 со скоростью передачи данных 480 Мбит/с.

    Поддерживает передачу данных USB 2.0

    Поддерживает передачу данных USB 2.0 со скоростью передачи данных 480 Мбит/с

    Порт USB-C с поддержкой Power Delivery

    USB-C — это новейший интерфейс зарядки, который используется в мобильных устройствах последних поколений, например смартфонах, камерах видеонаблюдения и планшетах. Power Delivery (PD) — это новый стандарт подачи питания USB, определяющий стандартные значения подачи питания для сетей 15 Вт, 27 Вт, 45 Вт и до 100 Вт.

    • Внешняя упаковка

      Длина
      39.5  см
      Количество потребительских упаковок
      60
      Длина
      15.6  (дюймы)
      ширина
      37  см
      Вес брутто
      7.1  кг
      Высота
      19  см
      GTIN
      1 48 95229 12620 3
      ширина
      14.6  (дюймы)
      Высота
      7.5  (дюймы)
      Вес нетто
      4.02  кг
      Вес брутто
      15.653  фунта
      Вес нетто
      8.862  фунта
      Вес упаковки
      3.08  кг
      Вес упаковки
      6.790  фунта

    • Совместимость

      Совместимые продукты
      • Универсальное
      • Мобильные телефоны
      • ПК и ноутбуки

    • Размеры упаковки

      Высота
      15.5  см
      ширина
      9.5  см
      Глубина
      2.3  см
      Высота
      6.1  (дюймы)
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      48 95229 12620 6
      ширина
      3.7  (дюймы)
      Вес брутто
      0.11  кг
      Глубина
      0.9  (дюймы)
      Вес нетто
      0.067  кг
      Вес брутто
      0.243  фунта
      Вес нетто
      0.148  фунта
      Вес упаковки
      0.043  кг
      Вес упаковки
      0.095  фунта

    • Габариты изделия

      Высота
      9.6  см
      ширина
      4.48  см
      Глубина
      1.45  см
      ширина
      1.8  (дюймы)
      высота
      3.8  (дюймы)
      Глубина
      0.6  (дюймы)
      Вес
      0.0708  кг
      Вес
      0.156  фунта

    Badge-D2C

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