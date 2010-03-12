Тонкий чехол
Модная защита iPad
Мягкий неопрен в сочетании с роскошной искусственной кожей выглядит очень солидно. Гладкая и прочная искусственная кожа на подкладке — дополнительная защита для стеклянного дисплея. Надежная застежка по типу конверта.
Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Рекомендуемая розничная цена: 1 349 руб.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Модная защита iPad благодаря тонкому двухслойному чехлу Мягкий неопреновый чехол для бережной, но при этом надежной защиты
Изготовленный из мягкого и эластичного, но при этом прочного неопрена, чехол обеспечивает дополнительный слой бережной защиты устройства, поэтому вы можете не переживать о его сохранности.
Чехол можно использовать сам по себе или положить внутрь вашей сумки
Носите устройство в чехле для защиты или используйте чехол для дополнительной защиты в другой сумке или рюкзаке.
Прочная искусственная кожа с мягкой подкладкой
Гладкая и прочная искусственная кожа с мягкой неопреновой подкладкой обеспечивают двойную защиту устройства, не утяжеляя его.
Чехол в виде конверта с надежной застежкой-липучкой
Чехол в виде конверта с надежной застежкой-липучкой предназначен для надежной защиты устройства в сумке и сохранения при этом утонченного, элегантного внешнего вида.
Показать все функции Показать меньше функций
Показать все Показать меньше
Дизайн и отделка
Цвет
Черный Материалы
Искусственная кожа и неопрен
Внешняя упаковка
Длина
50
см Количество потребительских упаковок
36 ширина
45
см Вес брутто
11
кг Высота
36
см GTIN
2 87 12581 54938 5 Вес нетто
6,4836
кг Вес упаковки
4,5164
кг
Внутренняя упаковка
Длина
23,5
см Количество потребительских упаковок
6 ширина
14
см Высота
33
см Вес нетто
1,0806
кг Вес брутто
1,67
кг Вес упаковки
0,5894
кг GTIN
1 87 12581 54938 8
Совместимость
Совместимые продукты
iPad
Размеры упаковки
Высота
31,5
см Тип упаковки
Макетная Тип размещения на полке
Макетная ширина
20,8
см Глубина
2
см Количество изделий в упаковке
1 EAN
87 12581 54938 1 Вес брутто
0,256
кг Вес нетто
0,1801
кг Вес упаковки
0,0759
кг
Просмотреть все спецификации См. Меньше спецификаций
Показать все Показать меньше
Недавно просмотренные продукты
Добавить продукт
Добавить продукт
Добавить продукт
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Я понимаю
You are about to visit a Philips global content page
Continue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.