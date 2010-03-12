Ключевые слова для поиска

  • Модная защита iPad Модная защита iPad Модная защита iPad

    Тонкий чехол

    DLN1714/10

    Модная защита iPad

    Мягкий неопрен в сочетании с роскошной искусственной кожей выглядит очень солидно. Гладкая и прочная искусственная кожа на подкладке — дополнительная защита для стеклянного дисплея. Надежная застежка по типу конверта.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 1 349 руб.

    Тонкий чехол

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Модная защита iPad

    благодаря тонкому двухслойному чехлу

    • для iPad
    Мягкий неопреновый чехол для бережной, но при этом надежной защиты

    Мягкий неопреновый чехол для бережной, но при этом надежной защиты

    Изготовленный из мягкого и эластичного, но при этом прочного неопрена, чехол обеспечивает дополнительный слой бережной защиты устройства, поэтому вы можете не переживать о его сохранности.

    Чехол можно использовать сам по себе или положить внутрь вашей сумки

    Носите устройство в чехле для защиты или используйте чехол для дополнительной защиты в другой сумке или рюкзаке.

    Прочная искусственная кожа с мягкой подкладкой

    Гладкая и прочная искусственная кожа с мягкой неопреновой подкладкой обеспечивают двойную защиту устройства, не утяжеляя его.

    Чехол в виде конверта с надежной застежкой-липучкой

    Чехол в виде конверта с надежной застежкой-липучкой предназначен для надежной защиты устройства в сумке и сохранения при этом утонченного, элегантного внешнего вида.

    • Дизайн и отделка

      Цвет
      Черный
      Материалы
      Искусственная кожа и неопрен

    • Внешняя упаковка

      Длина
      50  см
      Количество потребительских упаковок
      36
      ширина
      45  см
      Вес брутто
      11  кг
      Высота
      36  см
      GTIN
      2 87 12581 54938 5
      Вес нетто
      6,4836  кг
      Вес упаковки
      4,5164  кг

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      23,5  см
      Количество потребительских упаковок
      6
      ширина
      14  см
      Высота
      33  см
      Вес нетто
      1,0806  кг
      Вес брутто
      1,67  кг
      Вес упаковки
      0,5894  кг
      GTIN
      1 87 12581 54938 8

    • Совместимость

      Совместимые продукты
      iPad

    • Размеры упаковки

      Высота
      31,5  см
      Тип упаковки
      Макетная
      Тип размещения на полке
      Макетная
      ширина
      20,8  см
      Глубина
      2  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      87 12581 54938 1
      Вес брутто
      0,256  кг
      Вес нетто
      0,1801  кг
      Вес упаковки
      0,0759  кг

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.