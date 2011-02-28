DLN1757/10
Подходит идеально
Этот мягкий и гибкий чехол имеет округлый дизайн и полностью защищает iPad. Чехол плотно прилегает к устройству и удобно лежит в руке. Полупрозрачный материал ShockStop смягчает и поглощает силу удара при падении. Чехол предоставляет удобный доступ ко всем необходимым функциям и портам.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Пользуйтесь всеми функциями iPad при одновременной защите с помощью чехла с отверстиями для выключателя питания/режима ожидания, разъема док-станции и динамика.
Этот чехол изготовлен из прочного материала, а его форма идеально соответствует форме устройства. Он легко и быстро надевается и обеспечивает дополнительный защитный слой на корпусе устройства.
Материал чехла покрывает устройство со всех сторон, защищая его уголки и переднюю панель по периметру.
Этот уникальный чехол изготовлен из термопластического полиуретана — высококачественного эластомера и обеспечивает плотное прилегание и ударопрочную защиту устройства.
Этот чехол разработан для обеспечения защиты при максимальной компактности, что позволяет легко носить устройство в сумке или рюкзаке для его защиты в поездке.
Дизайн и отделка
Внутренняя упаковка
Совместимость
Размеры упаковки
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