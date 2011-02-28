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    Мягкий чехол

    DLN1757/10

    Подходит идеально

    Этот мягкий и гибкий чехол имеет округлый дизайн и полностью защищает iPad. Чехол плотно прилегает к устройству и удобно лежит в руке. Полупрозрачный материал ShockStop смягчает и поглощает силу удара при падении. Чехол предоставляет удобный доступ ко всем необходимым функциям и портам.

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    Мягкий чехол

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    Подходит идеально

    для защиты и использования iPad

    • для iPad 2

    Полная функциональность и одновременная защита iPad

    Пользуйтесь всеми функциями iPad при одновременной защите с помощью чехла с отверстиями для выключателя питания/режима ожидания, разъема док-станции и динамика.

    Надежная защита — просто и быстро

    Этот чехол изготовлен из прочного материала, а его форма идеально соответствует форме устройства. Он легко и быстро надевается и обеспечивает дополнительный защитный слой на корпусе устройства.

    Защита со всех сторон для уголков и передней панели

    Материал чехла покрывает устройство со всех сторон, защищая его уголки и переднюю панель по периметру.

    Плотно прилегающий ударопрочный чехол

    Этот уникальный чехол изготовлен из термопластического полиуретана — высококачественного эластомера и обеспечивает плотное прилегание и ударопрочную защиту устройства.

    Тонкий корпус легко помещается в сумке

    Этот чехол разработан для обеспечения защиты при максимальной компактности, что позволяет легко носить устройство в сумке или рюкзаке для его защиты в поездке.

    • Дизайн и отделка

      Цвет
      Фиолетовый
      Материалы
      Термопластиковый полиуретан

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      27.8  см
      Количество потребительских упаковок
      6
      Ширина
      8  см
      Высота
      21.2  см
      Вес нетто
      0.6192  кг
      Вес брутто
      1.012  кг
      Вес упаковки
      0.3928  кг
      GTIN
      2 87 12581 60255 4

    • Совместимость

      Совместим с
      iPad

    • Размеры упаковки

      Тип упаковки
      Макетная
      Тип размещения на полке
      Макетная
      Количество изделий в упаковке
      1

    Badge-D2C

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