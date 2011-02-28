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  • Улучшенная защита iPad Улучшенная защита iPad Улучшенная защита iPad

    Чехол

    DLN1761/10

    Улучшенная защита iPad

    Трехслойный чехол можно использовать отдельно для переноски iPad или вместе с сумкой благодаря его компактному дизайну. Прочный материал снаружи, пористая прослойка из пенки в середине и мягкая безворсовая подкладка внутри обеспечивают безупречную защиту iPad.

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    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 1 899 руб.

    Чехол

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    Улучшенная защита iPad

    с тонким трехслойным дизайном

    • для iPad 2

    Простой и стильный дизайн

    Этот чехол обеспечивает защиту устройства и придает ему элегантность.

    Тонкий корпус легко помещается в сумке

    Этот чехол разработан для обеспечения защиты при максимальной компактности, что позволяет легко носить устройство в сумке или рюкзаке для его защиты в поездке.

    Удобный и стильный дизайн

    Удобный и стильный дизайн подходит для любого места и вписывается повсюду.

    Трехслойная защита

    Три слоя обеспечивают превосходную защиту. Внешний слой изготовлен из прочного тканого материала. Средний слой состоит из предварительно отформованного вспененного ЭВА с воздушными ячейками для дополнительной упругости. Внутренний слой, изготовленный из мягкого, безворсового микроволокна, защищает и очищает поверхность устройства.

    • Дизайн и отделка

      Цвет
      Черный
      Материалы
      Полиэстер и вспененный ЭВА

    • Внешняя упаковка

      Длина
      50,3  см
      Количество потребительских упаковок
      36
      ширина
      31,9  см
      Вес брутто
      9,893  кг
      Высота
      47,5  см
      GTIN
      1 87 12581 60259 5
      Вес нетто
      4,8636  кг
      Вес упаковки
      5,0294  кг

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      29,2  см
      Количество потребительских упаковок
      6
      ширина
      15,9  см
      Высота
      21,6  см
      Вес нетто
      0,8106  кг
      Вес брутто
      1,35  кг
      Вес упаковки
      0,5394  кг
      GTIN
      2 87 12581 60259 2

    • Совместимость

      Совместимые продукты
      iPad

    • Размеры упаковки

      Высота
      27  см
      Тип упаковки
      Макетная
      Тип размещения на полке
      Макетная
      ширина
      19,7  см
      Глубина
      1,9  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      87 12581 60259 8
      Вес брутто
      0,2  кг
      Вес нетто
      0,1351  кг
      Вес упаковки
      0,0649  кг

    Badge-D2C

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