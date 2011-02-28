DLN1762/10
Удобный чехол для iPad
Носите iPad с собой куда угодно в нашем трехслойном тонком чехле. Этот тонкий чехол состоит из нескольких слоев, один из которых — пористая пенка, поглощающая силу ударов. Формованная конструкция чехла обеспечивает дополнительную прочность. Безворсовая подкладка внутри защищает iPad от царапин и грязи.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Этот чехол обеспечивает защиту устройства и придает ему элегантность.
Этот чехол разработан для обеспечения защиты при максимальной компактности, что позволяет легко носить устройство в сумке или рюкзаке для его защиты в поездке.
Удобный и стильный дизайн подходит для любого места и вписывается повсюду.
Три слоя обеспечивают превосходную защиту. Внешний слой изготовлен из прочного тканого материала. Средний слой состоит из предварительно отформованного вспененного ЭВА с воздушными ячейками для дополнительной упругости. Внутренний слой, изготовленный из мягкого, безворсового микроволокна, защищает и очищает поверхность устройства.
Дизайн и отделка
Внешняя упаковка
Внутренняя упаковка
Совместимость
Размеры упаковки
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