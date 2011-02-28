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  • Удобный чехол для iPad Удобный чехол для iPad Удобный чехол для iPad

    Тонкий складной чехол

    DLN1762/10

    Удобный чехол для iPad

    Носите iPad с собой куда угодно в нашем трехслойном тонком чехле. Этот тонкий чехол состоит из нескольких слоев, один из которых — пористая пенка, поглощающая силу ударов. Формованная конструкция чехла обеспечивает дополнительную прочность. Безворсовая подкладка внутри защищает iPad от царапин и грязи.

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    Рекомендуемая розничная цена: 2 099 руб.

    Тонкий складной чехол

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    Удобный чехол для iPad

    с трехслойной защитой

    • для iPad 2

    Простой и стильный дизайн

    Этот чехол обеспечивает защиту устройства и придает ему элегантность.

    Тонкий корпус легко помещается в сумке

    Этот чехол разработан для обеспечения защиты при максимальной компактности, что позволяет легко носить устройство в сумке или рюкзаке для его защиты в поездке.

    Удобный и стильный дизайн

    Удобный и стильный дизайн подходит для любого места и вписывается повсюду.

    Трехслойная защита

    Три слоя обеспечивают превосходную защиту. Внешний слой изготовлен из прочного тканого материала. Средний слой состоит из предварительно отформованного вспененного ЭВА с воздушными ячейками для дополнительной упругости. Внутренний слой, изготовленный из мягкого, безворсового микроволокна, защищает и очищает поверхность устройства.

    • Дизайн и отделка

      Цвет
      Черный
      Материалы
      Полиэстер и вспененный ЭВА

    • Внешняя упаковка

      Длина
      50,3  см
      Количество потребительских упаковок
      36
      ширина
      31,9  см
      Вес брутто
      12,758  кг
      Высота
      46,5  см
      GTIN
      1 87 12581 60260 1
      Вес нетто
      7,4916  кг
      Вес упаковки
      5,2664  кг

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      29,2  см
      Количество потребительских упаковок
      6
      ширина
      15,9  см
      Высота
      21,3  см
      Вес нетто
      1,2486  кг
      Вес брутто
      1,83  кг
      Вес упаковки
      0,5814  кг
      GTIN
      2 87 12581 60260 8

    • Совместимость

      Совместимые продукты
      iPad

    • Размеры упаковки

      Высота
      21  см
      Тип упаковки
      Макетная
      Тип размещения на полке
      Макетная
      ширина
      24,9  см
      Глубина
      2  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      87 12581 60260 4
      Вес брутто
      0,273  кг
      Вес нетто
      0,2081  кг
      Вес упаковки
      0,0649  кг

    Badge-D2C

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