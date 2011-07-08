DLN1763/10
Путешествуйте стильно с iPad
Путешествуйте стильно с мягким чехлом-папкой из искусственной кожи с прочным корпусом и удобной застежкой. Этот чехол легко превращается в подставку для удобного просмотра. Мягкая подкладка и встроенный держатель защитят ваш iPad в дороге.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Носите устройство в чехле для защиты или используйте чехол для дополнительной защиты в другой сумке или рюкзаке.
Чехол-папка защищает устройство, а крышка легко открывается, предоставляя удобный доступ.
Чехол раскладывается при помощи надежной застежки, обеспечивая удобный просмотр без помощи рук на любой плоской поверхности.
Этот чехол изготовлен из благородного прочного кожзаменителя, который обеспечивает защиту устройства от повреждений с сохранением внешней элегантности.
Дизайн и отделка
Внутренняя упаковка
Размеры упаковки
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