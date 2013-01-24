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Чехол-папка

DLN1763/10
Общая оценка / 5
  • Путешествуйте стильно с iPad Путешествуйте стильно с iPad Путешествуйте стильно с iPad
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    Чехол-папка

    DLN1763/10
    Общая оценка / 5

    Путешествуйте стильно с iPad

    Путешествуйте стильно с мягким чехлом-папкой из искусственной кожи с прочным корпусом и удобной застежкой. Этот чехол легко превращается в подставку для удобного просмотра. Мягкая подкладка и встроенный держатель защитят ваш iPad в дороге. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Чехол-папка

    Путешествуйте стильно с iPad

    Путешествуйте стильно с мягким чехлом-папкой из искусственной кожи с прочным корпусом и удобной застежкой. Этот чехол легко превращается в подставку для удобного просмотра. Мягкая подкладка и встроенный держатель защитят ваш iPad в дороге. Узнать обо всех преимуществах

    Путешествуйте стильно с iPad

    Путешествуйте стильно с мягким чехлом-папкой из искусственной кожи с прочным корпусом и удобной застежкой. Этот чехол легко превращается в подставку для удобного просмотра. Мягкая подкладка и встроенный держатель защитят ваш iPad в дороге. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Чехол-папка

    Путешествуйте стильно с iPad

    Путешествуйте стильно с мягким чехлом-папкой из искусственной кожи с прочным корпусом и удобной застежкой. Этот чехол легко превращается в подставку для удобного просмотра. Мягкая подкладка и встроенный держатель защитят ваш iPad в дороге. Узнать обо всех преимуществах

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      Путешествуйте стильно с iPad

      благодаря чехлу, который можно превратить в подставку

      • для iPad 2

      Чехол-папка

      Чехол-папка защищает устройство, а крышка легко открывается, предоставляя удобный доступ.

      Отделка из искусственной кожи — стильная и надежная защита

      Этот чехол изготовлен из благородного прочного кожзаменителя, который обеспечивает защиту устройства от повреждений с сохранением внешней элегантности.

      Чехол можно использовать сам по себе или положить внутрь вашей сумки

      Носите устройство в чехле для защиты или используйте чехол для дополнительной защиты в другой сумке или рюкзаке.

      Чехол трансформируется в удобную подставку открытием застежки

      Чехол раскладывается при помощи надежной застежки, обеспечивая удобный просмотр без помощи рук на любой плоской поверхности.

      Технические характеристики

      • Дизайн и отделка

        Цвет
        Черный и графит
        Материалы
        Полиуретан и нейлон

      • Размеры упаковки

        Тип размещения на полке
        Макетная
        Тип упаковки
        Макетная
        Количество изделий в упаковке
        1
        высота
        28,3  см
        ширина
        20,1  см
        Глубина
        2,6  см
        Вес брутто
        0,328  кг
        Вес нетто
        0,2711  кг
        Вес упаковки
        0,0569  кг
        EAN
        87 12581 60261 1

      • Внешняя упаковка

        Количество потребительских упаковок
        36
        Длина
        59,5  см
        ширина
        31  см
        высота
        48,5  см
        Вес брутто
        15  кг
        Вес нетто
        9,7596  кг
        Вес упаковки
        5,2404  кг
        GTIN
        1 87 12581 60261 8

      • Внутренняя упаковка

        Количество потребительских упаковок
        6
        Длина
        30  см
        ширина
        19  см
        высота
        22  см
        Вес брутто
        2,27  кг
        Вес нетто
        1,6266  кг
        Вес упаковки
        0,6434  кг
        GTIN
        2 87 12581 60261 5

      • Совместима с iPad

        Совместим с
        iPad 2

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