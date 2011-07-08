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  • Путешествуйте стильно с iPad Путешествуйте стильно с iPad Путешествуйте стильно с iPad

    Чехол-папка

    DLN1763/10

    Путешествуйте стильно с iPad

    Путешествуйте стильно с мягким чехлом-папкой из искусственной кожи с прочным корпусом и удобной застежкой. Этот чехол легко превращается в подставку для удобного просмотра. Мягкая подкладка и встроенный держатель защитят ваш iPad в дороге.

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    Чехол-папка

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    Путешествуйте стильно с iPad

    благодаря чехлу, который можно превратить в подставку

    • для iPad 2

    Чехол можно использовать сам по себе или положить внутрь вашей сумки

    Носите устройство в чехле для защиты или используйте чехол для дополнительной защиты в другой сумке или рюкзаке.

    Чехол-папка

    Чехол-папка защищает устройство, а крышка легко открывается, предоставляя удобный доступ.

    Чехол трансформируется в удобную подставку открытием застежки

    Чехол раскладывается при помощи надежной застежки, обеспечивая удобный просмотр без помощи рук на любой плоской поверхности.

    Отделка из искусственной кожи — стильная и надежная защита

    Этот чехол изготовлен из благородного прочного кожзаменителя, который обеспечивает защиту устройства от повреждений с сохранением внешней элегантности.

    • Дизайн и отделка

      Цвет
      Черный и графит
      Материалы
      Полиуретан и нейлон

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      30  см
      Количество потребительских упаковок
      6
      Ширина
      19  см
      Высота
      22  см
      Вес нетто
      1.6266  кг
      Вес брутто
      2.27  кг
      Вес упаковки
      0.6434  кг
      GTIN
      2 87 12581 60261 5

    • Размеры упаковки

      Тип упаковки
      Макетная
      Тип размещения на полке
      Макетная
      Количество изделий в упаковке
      1

    Badge-D2C

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