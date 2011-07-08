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  • Удобный чехол с мягкими вставками Удобный чехол с мягкими вставками Удобный чехол с мягкими вставками

    Чехол-подставка с мягкими вставками

    DLN1765/10

    Удобный чехол с мягкими вставками

    Чехол усиленной конструкции обладает превосходными функциональными и защитными характеристиками, а также оснащен амортизирующей основой, которая может использоваться в качестве подставки для работы в режиме hands-free в портретной или альбомной ориентации под разными углами просмотра. Тонкий внутренний съемный чехол обеспечивает защиту в дороге.

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    Чехол-подставка с мягкими вставками

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    Удобный чехол с мягкими вставками

    трансформируется в двустороннюю подставку

    • для iPad 2

    Измените портретное положение на альбомное для более удобного просмотра

    Съемный внутренний чехол можно установить в портретное или альбомное положение для наиболее удобного просмотра в режиме hands-free.

    Корпус с мягкими вставками защищает дисплей

    Чехол с мягкими вставками специально предназначен для защиты хрупкого дисплея устройства.

    Специальная форма для настройки различных углов просмотра

    Внутренние мягкие вставки чехла образуют ребристую поверхность, позволяя подобрать оптимальный угол просмотра.

    Отделка из искусственной кожи — стильная и надежная защита

    Этот чехол изготовлен из благородного прочного кожзаменителя, который обеспечивает защиту устройства от повреждений с сохранением внешней элегантности.

    Снимите внутренний чехол для удобного использования в поездке

    Иногда для защиты устройства в поездке достаточно тонкого чехла, поэтому внутренний чехол можно снять для удобства при использовании в дороге и легко поместить в сумку или рюкзак.

    Эластичное крепление для надежной фиксации корпуса

    Внутреннее эластичное крепление надежно фиксирует корпус, обеспечивая защиту устройства в поездке.

    Мягкая тканевая подкладка

    Мягкое тканевое внутреннее покрытие этого чехла защищает покрытие устройства, когда оно находится внутри.

    • Дизайн и отделка

      Цвет
      Черный и серый
      Материалы
      Искусственная кожа

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      30  см
      Количество потребительских упаковок
      4
      Ширина
      16  см
      Высота
      22  см
      Вес нетто
      1.4204  кг
      Вес брутто
      1.92  кг
      Вес упаковки
      0.4996  кг
      GTIN
      2 87 12581 60292 9

    • Размеры упаковки

      Тип упаковки
      Макетная
      Тип размещения на полке
      Макетная
      Количество изделий в упаковке
      1

    Badge-D2C

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