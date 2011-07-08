DLN1765/10
Удобный чехол с мягкими вставками
Чехол усиленной конструкции обладает превосходными функциональными и защитными характеристиками, а также оснащен амортизирующей основой, которая может использоваться в качестве подставки для работы в режиме hands-free в портретной или альбомной ориентации под разными углами просмотра. Тонкий внутренний съемный чехол обеспечивает защиту в дороге.Узнать обо всех преимуществах
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Съемный внутренний чехол можно установить в портретное или альбомное положение для наиболее удобного просмотра в режиме hands-free.
Чехол с мягкими вставками специально предназначен для защиты хрупкого дисплея устройства.
Внутренние мягкие вставки чехла образуют ребристую поверхность, позволяя подобрать оптимальный угол просмотра.
Этот чехол изготовлен из благородного прочного кожзаменителя, который обеспечивает защиту устройства от повреждений с сохранением внешней элегантности.
Иногда для защиты устройства в поездке достаточно тонкого чехла, поэтому внутренний чехол можно снять для удобства при использовании в дороге и легко поместить в сумку или рюкзак.
Внутреннее эластичное крепление надежно фиксирует корпус, обеспечивая защиту устройства в поездке.
Мягкое тканевое внутреннее покрытие этого чехла защищает покрытие устройства, когда оно находится внутри.
Дизайн и отделка
Внутренняя упаковка
Размеры упаковки
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