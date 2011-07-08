DLN1769/10
Удобная защита и простота использования
Удобство в дороге. Тонкий чехол из прочного нейлона с мягкой подкладкой защищает устройство независимо от того, в сумке он или нет. Регулируемый ремешок позволяет не только с удобством носить его в руке, но и прикреплять его к подголовнику и пользоваться устройством в машине!Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Этот чехол сделан из привлекательного и прочного нейлона, поэтому он обеспечивает стильную защиту прибора.
Мягкое тканевое внутреннее покрытие этого чехла защищает покрытие устройства, когда оно находится внутри.
Носите устройство в чехле для защиты или используйте чехол для дополнительной защиты в другой сумке или рюкзаке.
Чехол с мягкими вставками специально предназначен для защиты хрупкого дисплея устройства.
Этот чехол разработан для обеспечения защиты при максимальной компактности, что позволяет легко носить устройство в сумке или рюкзаке для его защиты в поездке.
Расширяемый внутренний кармашек с изящной застежкой-молнией удобен для хранения карт, денег или ключей.
Внешняя упаковка
Внутренняя упаковка
Совместимость
Размеры упаковки
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