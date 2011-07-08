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  • Удобная защита и простота использования Удобная защита и простота использования Удобная защита и простота использования

    Чехол для переноски

    DLN1769/10

    Удобная защита и простота использования

    Удобство в дороге. Тонкий чехол из прочного нейлона с мягкой подкладкой защищает устройство независимо от того, в сумке он или нет. Регулируемый ремешок позволяет не только с удобством носить его в руке, но и прикреплять его к подголовнику и пользоваться устройством в машине!

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    Чехол для переноски

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    Удобная защита и простота использования

    плюс многофункциональность

    • для iPad и iPad 2

    Современное нейлоновое покрытие

    Этот чехол сделан из привлекательного и прочного нейлона, поэтому он обеспечивает стильную защиту прибора.

    Мягкая тканевая подкладка

    Мягкое тканевое внутреннее покрытие этого чехла защищает покрытие устройства, когда оно находится внутри.

    Чехол можно использовать сам по себе или положить внутрь вашей сумки

    Носите устройство в чехле для защиты или используйте чехол для дополнительной защиты в другой сумке или рюкзаке.

    Корпус с мягкими вставками защищает дисплей

    Чехол с мягкими вставками специально предназначен для защиты хрупкого дисплея устройства.

    Тонкий корпус легко помещается в сумке

    Этот чехол разработан для обеспечения защиты при максимальной компактности, что позволяет легко носить устройство в сумке или рюкзаке для его защиты в поездке.

    Расширяемый внутренний кармашек на молнии для хранения карт, ключей или денег

    Расширяемый внутренний кармашек с изящной застежкой-молнией удобен для хранения карт, денег или ключей.

    • Внешняя упаковка

      Длина
      58.1  см
      Количество потребительских упаковок
      36
      ширина
      24.4  см
      Вес брутто
      13.71  кг
      Высота
      67.6  см
      GTIN
      1 87 12581 60296 0
      Вес нетто
      11.88  кг
      Вес упаковки
      1.83  кг

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      28.3  см
      Количество потребительских упаковок
      6
      ширина
      21.9  см
      Высота
      22.5  см
      Вес нетто
      1.98  кг
      Вес брутто
      2.11  кг
      Вес упаковки
      0.13  кг
      GTIN
      2 87 12581 60296 7

    • Совместимость

      Совместимые продукты
      iPad

    • Размеры упаковки

      Высота
      27.8  см
      Тип упаковки
      Картон
      Тип размещения на полке
      Оба
      ширина
      21.5  см
      Глубина
      3  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      87 12581 60296 3
      Вес брутто
      0.34  кг
      Вес нетто
      0.33  кг
      Вес упаковки
      0.01  кг

    Badge-D2C

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