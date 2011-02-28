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    Мягкий чехол

    DLN1771/10

    Подходит идеально

    Этот мягкий и гибкий чехол имеет округлый дизайн и полностью защищает iPad. Чехол плотно прилегает к устройству и удобно лежит в руке. Полупрозрачный материал ShockStop смягчает и поглощает силу удара при падении. Чехол предоставляет удобный доступ ко всем необходимым функциям и портам.

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    Рекомендуемая розничная цена: 1 249 руб.

    Мягкий чехол

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    Подходит идеально

    для защиты и использования iPad

    • для iPad 2

    Плотно прилегающий ударопрочный чехол

    Этот уникальный чехол изготовлен из термопластического полиуретана — высококачественного эластомера и обеспечивает плотное прилегание и ударопрочную защиту устройства.

    Защита со всех сторон для уголков и передней панели

    Материал чехла покрывает устройство со всех сторон, защищая его уголки и переднюю панель по периметру.

    Полная функциональность и одновременная защита iPad

    Пользуйтесь всеми функциями iPad при одновременной защите с помощью чехла с отверстиями для выключателя питания/режима ожидания, разъема док-станции и динамика.

    Надежная защита — просто и быстро

    Этот чехол изготовлен из прочного материала, а его форма идеально соответствует форме устройства. Он легко и быстро надевается и обеспечивает дополнительный защитный слой на корпусе устройства.

    Тонкий корпус легко помещается в сумке

    Этот чехол разработан для обеспечения защиты при максимальной компактности, что позволяет легко носить устройство в сумке или рюкзаке для его защиты в поездке.

    • Дизайн и отделка

      Цвет
      Угольно-черный
      Материалы
      Термопластиковый полиуретан

    • Внешняя упаковка

      Длина
      51,3  см
      Количество потребительских упаковок
      36
      ширина
      29,4  см
      Вес брутто
      6,74  кг
      Высота
      23,4  см
      GTIN
      1 87 12581 60304 2
      Вес нетто
      3,7152  кг
      Вес упаковки
      3,0248  кг

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      27,8  см
      Количество потребительских упаковок
      6
      ширина
      8  см
      Высота
      21,2  см
      Вес нетто
      0,6192  кг
      Вес брутто
      1,012  кг
      Вес упаковки
      0,3928  кг
      GTIN
      2 87 12581 60304 9

    • Совместимость

      Совместимые продукты
      iPad

    • Размеры упаковки

      Высота
      26,8  см
      Тип упаковки
      Макетная
      Тип размещения на полке
      Макетная
      ширина
      20  см
      Глубина
      1,2  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      87 12581 60304 5
      Вес брутто
      0,152  кг
      Вес нетто
      0,1032  кг
      Вес упаковки
      0,0488  кг

    Badge-D2C

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